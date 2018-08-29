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Названо найдорожчі країни Європи

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Данія виявилася найдорожчою країною ЄС - фото 1
Данія виявилася найдорожчою країною ЄС / World Travel Guide

Агентство Євростат опублікувало рейтинг країн ЄС, у яких життя обходиться найдорожче.

Згідно з даними статистичного агентства Євростат, найдорожчими для життя країнами Європи виявилися Данія і Люксембург. Ціни на харчі, житло, охорону здоров'я та освіту тут на 40% вищі, ніж у середньому по Європі. Ці дві держави залишили позаду Швецію, Ірландію, Фінляндію і Велику Британію.

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Замикає рейтинг Болгарія, де ціни на 56% відсотків нижчі, ніж у цілому в Євросоюзі. Їй передують Румунія, Польща, Угорщина і Литва.

За вечерю в ресторані, за проживання в готелі, за їжу, розваги та транспорт найбільше доведеться заплатити саме в Данії. В Ірландії найдорожчою буде покупка алкоголю та тютюну. У Люксембурзі в круглу суму обійдуться придбання або оренда житла, а ще місцевим жителям приходять найбільші рахунки за воду, електрику та газ. Найдорожчий одяг і взуття – у Швеції.

Яка мінімальна зарплата в країнах ЄС? Найбагатшими виявилися жителі Люксембурга: вони заробляють мінімум 2000 євро на місяць. Найбідніші – мешканці Болгарії і Румунії. У цих країнах нижня "зарплатна" планка встановлена ​​на рівні 235 і 296 євро відповідно.

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Джерело: euronews
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