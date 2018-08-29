На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
- 238
Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Будві. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Будва – чудове курортне місто в Чорногорії, розташоване в центральній частині Адріатичного узбережжя країни. Засноване 2500 років тому, місто Будва є одним з найдавніших поселень на берегах Адріатики. Сьогодні ж Будва – один з найпопулярніших курортних і розважальних центрів Чорногорії, головне місто Будванської Рів'єри, важливий туристичний центр країни.
Читайте також: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Дубровник
Церква Святого Іоанна
У храмі Святого Іоанна, з високою дзвіницею зберігається рідкісна колекція венеціанських ікон епохи Ренесансу, а найголовніша святиня – зображення Діви Марії з немовлям. Стверджується, ніби її написав сам Святий Лука, і тому ця ікона – чудотворна.
Пляж Яз
Цей 2-кілометровий піщано-гальковий пляж популярний в Чорногорії не менш, ніж Копакабана в Бразилії. Тут збирали величезні концерти Мадонна і Rolling Stones, тут можна зустріти туристів з усіх куточків земної кулі – від рожевощоких англійців до височенних голландців. У розпал сезону (червень-липень) на пляжі краще з'являтися до 11 ранку – пізніше на ньому буває стовпотворіння. На пляжі Яз можна не тільки загоряти, але і влаштовувати пікніки.
Будванські скелі
Місто з усіх боків оточене скелями незвичайної, шаруватої структури. Шари каменю ніби перемішані, це пов'язано з процесами, що відбуваються в глибинах землі. Химерні, круті скелі порізані безліччю великих і малих бухт, в яких розташовані піщано-галькові пляжі. Будва і її околиці і складають Будванську Рів'єру.
Старе місто
Місто Будва було створене фінікійцями. Кадмос і його дружина Гармонія за переказами стали засновниками еміріона Буту (Будва), і звідси починається довге життя і непроста доля міста. Володарі міста змінювалися – греки, венеціанці, слов'яни правили ним – і всі вони залишили свій неповторний слід в культурі цієї унікальної місцини.
Скульптура "Танцівниця з Будви"
Скульптура танцівниці – одна з найпопулярніших і часто фотографованих пам'яток в морському містечку Будва. Вона знаходиться серед скель, між Старим містом і пляжем Могрен. Появі цієї статуї передує дуже зворушлива романтична історія.
Набережна Будви
На набережній побудовано багато готелів з видами на прекрасні Будванські пляжі. Вечорами на набережній кипить життя, тому місцеві кафе і ресторани майже завжди переповнені. Вночі туристи можуть розважитися, відвідавши нічні дискотеки, які тривають до самого ранку.
Фортеця Могрен
Фортеця Могрен розташована в околицях чорногорського міста Будва, поблизу пляжу Могрен-2. Це одна з найбільш цікавих історичних пам'яток Чорногорії. Фортеця була побудована в другій половині XIX століття, за наказом австро-угорської влади, для захисту західних кордонів міста. За часів Другої Світової Війни фортеця використовувалася як склад зброї і боєприпасів.
Пляжі Могрен
Завдяки чудовій природі пляжі Могрен як не можна краще підходять для відпочинку. Тут з ранку до ночі світить яскраве сонце, а погода практично безвітряна (якщо вітер і з'являється – він завжди теплий). Пляжі Могрен розділяє невелика гірська печера. Одна з головних відмінних рис Могрен – пляжі прибирають кожен день, тому вони практично ідеально чисті. Завдяки кристально прозорій воді, пляжі Могрен ідеально підходять для пірнання з маскою.
Ринок Будви
Продуктовий ринок Будви, званий Zelena pjaca ("Зелений ринок"), – невеликий ринок, на якому продають завжди свіжі овочі і фрукти, сухофрукти, гриби, оливки, сири, морепродукти, горіхи, вино та інші їстівні продукти.
Будванська затока
Затока, відділена від моря островом Святого Миколи, рясніє великою кількістю мальовничих бухт і пляжів, які складають його берегову лінію. Глибина в затоці вже майже біля самого берега досягає 35 метрів. Вода настільки прозора, що можна побачити мешканців затоки і її піщане дно.
І ще: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мармарис
-
18:20Рідкісний iPhone продають за космічні гроші
-
17:54Як змінилися учасники перших сезонів Зважені та щасливі: фото до і після
-
17:46NASA опублікувало 19 тисяч годин забутого аудіо
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
17:10В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:47Lady Gaga розбурхала Instagram голою фотосесією (18+)
-
16:30Музика із серіалу Школа: українські пісні, які зачарували нас
-
16:16Циганков показав гнівне СМС від фаната після гри з Аяксом
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
15:52Jaguar Land Rover зробив безпілотник з "очима", щоб навчити людей довіряти
-
15:30У Німеччині відновлять Берлінську стіну
-
15:14Названо найдорожчі країни Європи
-
14:56У Києві побудували першу "розумну" школу
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
14:42Ryanair оголосив про запуск першого рейсу з Києва
-
14:25Цей популярний напій винний у тому, що дієта не діє
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:56В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
13:16Відомо, коли Ford покаже новий Mustang
-
13:03Twenty One Pilots – My Blood: текст і переклад нової пісні
-
12:43Характеристики Honor 8X Max розкриті інтернет-магазином
-
12:27МастерШеф 8 сезон – опублікований 1 випуск кулінарного шоу
-
12:15Андрій Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео найкращих дій українця
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі
-
19:13Микола Тищенко і NANA на шоу Танці з зірками 2018: відео скандального виступу
-
17:00Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
-
14:555 заплутаних книг, які навчать кмітливості
-
11:41Танці з зірками 2: ведуча Тіна Кароль вразила спокусливим образом
-
07:33Публічна бібліотека Нью-Йорка перекаже класичні твори за допомогою Instagram
- 26 серпня
-
23:40Танці з зірками 2018: чим вразив 1 випуск шоу – дивитися відео онлайн
-
20:15Фотограф поділився вражаючими знімками виверження на Гаваях
-
17:00Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи
-
14:25В Криму заспівали легендарну українську пісню: з'явилося відео
-
12:15Наталка Карпа стала поліцейською, а Сергій Бабкін – грузином