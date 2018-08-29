Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Будві. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Будва – чудове курортне місто в Чорногорії, розташоване в центральній частині Адріатичного узбережжя країни. Засноване 2500 років тому, місто Будва є одним з найдавніших поселень на берегах Адріатики. Сьогодні ж Будва – один з найпопулярніших курортних і розважальних центрів Чорногорії, головне місто Будванської Рів'єри, важливий туристичний центр країни.

Читайте також: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Дубровник

Церква Святого Іоанна

У храмі Святого Іоанна, з високою дзвіницею зберігається рідкісна колекція венеціанських ікон епохи Ренесансу, а найголовніша святиня – зображення Діви Марії з немовлям. Стверджується, ніби її написав сам Святий Лука, і тому ця ікона – чудотворна.

Найголовніша святиня храму – зображення Діви Марії з немовлям / Kuku Travel

Пляж Яз

Цей 2-кілометровий піщано-гальковий пляж популярний в Чорногорії не менш, ніж Копакабана в Бразилії. Тут збирали величезні концерти Мадонна і Rolling Stones, тут можна зустріти туристів з усіх куточків земної кулі – від рожевощоких англійців до височенних голландців. У розпал сезону (червень-липень) на пляжі краще з'являтися до 11 ранку – пізніше на ньому буває стовпотворіння. На пляжі Яз можна не тільки загоряти, але і влаштовувати пікніки.

Тут збирали величезні концерти Мадонна і Rolling Stones / AskBeach

Будванські скелі

Місто з усіх боків оточене скелями незвичайної, шаруватої структури. Шари каменю ніби перемішані, це пов'язано з процесами, що відбуваються в глибинах землі. Химерні, круті скелі порізані безліччю великих і малих бухт, в яких розташовані піщано-галькові пляжі. Будва і її околиці і складають Будванську Рів'єру.

Будва і її околиці і складають Будванську Рів'єру / 123RF.com

Старе місто

Місто Будва було створене фінікійцями. Кадмос і його дружина Гармонія за переказами стали засновниками еміріона Буту (Будва), і звідси починається довге життя і непроста доля міста. Володарі міста змінювалися – греки, венеціанці, слов'яни правили ним – і всі вони залишили свій неповторний слід в культурі цієї унікальної місцини.

Місто Будва було створене фінікійцями / Pinterest

Скульптура "Танцівниця з Будви"

Скульптура танцівниці – одна з найпопулярніших і часто фотографованих пам'яток в морському містечку Будва. Вона знаходиться серед скель, між Старим містом і пляжем Могрен. Появі цієї статуї передує дуже зворушлива романтична історія.

Скульптура танцівниці – одна з найпопулярніших у Будві / BBTour.info

Набережна Будви

На набережній побудовано багато готелів з видами на прекрасні Будванські пляжі. Вечорами на набережній кипить життя, тому місцеві кафе і ресторани майже завжди переповнені. Вночі туристи можуть розважитися, відвідавши нічні дискотеки, які тривають до самого ранку.

Вночі туристи можуть розважитися, відвідавши нічні дискотеки / Dukley Marina

Фортеця Могрен

Фортеця Могрен розташована в околицях чорногорського міста Будва, поблизу пляжу Могрен-2. Це одна з найбільш цікавих історичних пам'яток Чорногорії. Фортеця була побудована в другій половині XIX століття, за наказом австро-угорської влади, для захисту західних кордонів міста. За часів Другої Світової Війни фортеця використовувалася як склад зброї і боєприпасів.

Фортеця була побудована в другій половині XIX століття / eKapija

Пляжі Могрен

Завдяки чудовій природі пляжі Могрен як не можна краще підходять для відпочинку. Тут з ранку до ночі світить яскраве сонце, а погода практично безвітряна (якщо вітер і з'являється – він завжди теплий). Пляжі Могрен розділяє невелика гірська печера. Одна з головних відмінних рис Могрен – пляжі прибирають кожен день, тому вони практично ідеально чисті. Завдяки кристально прозорій воді, пляжі Могрен ідеально підходять для пірнання з маскою.

Пляжі Могрен розділяє невелика гірська печера / Super Cool Beaches

Ринок Будви

Продуктовий ринок Будви, званий Zelena pjaca ("Зелений ринок"), – невеликий ринок, на якому продають завжди свіжі овочі і фрукти, сухофрукти, гриби, оливки, сири, морепродукти, горіхи, вино та інші їстівні продукти.

Невеликий ринок, на якому продають завжди свіжі овочі і фрукти / Kuku Travel

Будванська затока

Затока, відділена від моря островом Святого Миколи, рясніє великою кількістю мальовничих бухт і пляжів, які складають його берегову лінію. Глибина в затоці вже майже біля самого берега досягає 35 метрів. Вода настільки прозора, що можна побачити мешканців затоки і її піщане дно.

Глибина в затоці вже майже біля самого берега досягає 35 метрів / Senior Travel Expert

І ще: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мармарис