Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на квітень 2019 року прогнозує сприятливі і несприятливі дні для усіх знаків Зодіаку. Читайте, що підготували вам зірки на цей місяць, а також які сюрпризи від долі на вас чекають!

Другий місяць весни принесе не лише температурні перепади, а й стрибки удачі від одних знаків Зодіаку до інших. Комусь добре попрацювати над власною роботою, а комусь – над стосунками. Словом, яким буде квітень саме для вас – дізнавайтеся у нашому зодіакальному "посібнику".

Гороскоп на місяць квітень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 5, 15, 30

1, 5, 15, 30 Несприятливі дні: 13, 22, 23, 31

Гороскоп для Овна "Сміливі завжди мають щастя" (Іван Багряний) Суперечливий період очікує на представників цього зодіакального кола. Другий місяць весни буде вас постійно випробовувати на стійкість, незламність, впевненість та віру. І підкидати проблем антагоністи будуть саме в ті моменти, коли здаватиметься, що все максимально просто й зрозуміло. Саме в цьому полягатиме суперечливість квітня: журавель ще не у ваших руках, але й не в небі. Астрологи радять не дивуватися, і не розслаблятися. Від вміння оперативно реагувати на ситуацію, чути, а не слухати, робити все від себе можливе, – залежить ваш успіх – і в професії, і вжитті. Не покладайтеся на долю, будьте сміливі та самостійні, і ви обов’язково будете щасливими. На озброєння. Цього місяця астрологи радять бути обережними з людьми максимально до вас комплементарними. Швидше за все, вони сповнені корисливості та дволикістю. Не втрачайте пильність, будьте зосередженими, вірте у краще, але не забувайте готуватися до гіршого. Кохання, як воно є. Астрологи стримані у висловлюваннях щодо особистого життя Овнів у квітні. Але чи не квітень час для романтичних знайомств, щирих зізнань та шаленого кохання? Наше ствердне так! Хоча ці складові актуальні будь-коли - пам’ятайте і про це.

Сприятливі дні : 1, 14, 16, 29

: 1, 14, 16, 29 Несприятливі дні: 2, 19, 26, 30

Гороскоп для Тельця

"Прекрасна думка втрачає цінність, якщо вона погано висловлена" (Цицерон).

Звичайно, для саморозвитку не потрібно чекати особливого періоду, але… Якщо ви все ж думали, коли краще зайнятися собою – у контексті духовному – то цей час настав. Астрологи припускають, що здобуті знання у квітні стануть вам у пригоді зовсім скоро, і сприятимуть кар’єрному росту. З новими знаннями ви з легкістю маневруватимете між різними рівнями комунікації – більш прогресивними та переконливими. Керівництво точно помітить вашу трансформацію, і залучить до важливих переговорів. Особливо це актуально для Терезів, які займаються підприємницькою діяльністю – ваші стосунки з бізнес-партнерами будуть максимально успішними.

На озброєння. Будьте обачними на дорогах. Саме це радять астрологи. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою інших людей. Один невірний крок – і життя може розділитися на «до» та «після».

Кохання, як воно є. Особисте життя у квітні потребуватиме паузи, але тільки для того, щоб визначитися у стосунках і розібратися передусім з собою. Венера, звичайно, допоможе прийняти вам правильне рішення, але і ви долучіться до цього доленосного процесу. Обирайте серцем, але й не забувайте про розум.

Сприятливі дні: 11, 15, 27, 30

11, 15, 27, 30 Несприятливі дні: 2, 17, 21, 26

Гороскоп для Близнят

"Не витрачайте час на людей, у яких немає часу на вас" (Еріх Марія Ремарк).

Розставляти пріоритети по життю – і робити це не всупереч з власними переконаннями та бажаннями – велика майстерність. Як стверджують астрологи, саме цього місяця вам доведеться визнати: у важливості одного життєвого акценту ви таки помилилися.

Ви помилитеся у людях, яких колись гордо називали друзями. Хоча дивно, що зрозумілим це стане лише у квітні, адже поняття взаємність, допомога, підтримка у ваших дружніх стосунках зникли вже давно. Важливо у цей період мобілізувати увесь емоційний резерв. Скажіть "ні" слабкості та зневірі. Астрологи радять з головою пірнути у роботу. Так вам вдасться абстрагуватися від проблеми, і неабияк поліпшити своє положення в колективі.

На озброєння. У квітні проблеми як ніколи виснажуватимуть вас, тому у жодному разі не нехтуйте відпочинком. Дозвольте собі робити все, що заманеться – в межах розумного, звичайно. Оновлення інтер’єру та шопінг, – точно піднімуть вам настрій.

Кохання, як воно є. Місяць доленосних зустрічей та раптових зізнань від яких точно буде паморочитися в голові. Головне не сплутайте кохання із закоханістю.

Сприятливі дні: 3 , 19, 21, 30

, 19, 21, 30 Несприятливі дні: 15, 18, 27, 29

Гороскоп для Рака

"Ніколи не розуміла людей, які радісно зрікаються шкоди, якої вони завдали, коли діяли лише за велінням серця. Хто сказав, що слід прислухатися лише до серця? Егоїзм в чистому вигляді" (Пола Гоукінс).

Складний місяць очікує на імпульсивних Раків. Протестний настрій, який ви візьмете за основу на початку квітня, може дуже не сподобатися вашому керівництву. І це стосується не лише робочої сфери. Подібна тенденція стане руйнівною і в стосунках з близькими людьми. Приймаючи якісь рішення, або плануючи власні життєві кроки – не думайте лише про себе, адже це може зіграти з вами злий жарт. У колективі навчіться йти на компроміс – він допоможе уникнути конфлікту, у стосунках з близькими – спробуйте хоч раз поступитися. Віддайте ініціативу комусь, окрім себе, якщо ці люди вам, звісно, дорогі.

На озброєння. Навчіться стримувати емоції: інколи ваша відкритість – хай навіть емоційна та конфліктна – може бути лише на користь вашим опонентам та конкурентам. Аналізуйте, робіть висновки, визначайте істину, але не виносьте усі емоції на показ.

Кохання, як воно є. Лиш одне запам’ятайте: зрада пробаченою не буде. Вибір за вами.

Сприятливі дні: 2 , 7, 21, 29

, 7, 21, 29 Несприятливі дні: 8, 10, 15, 27

Гороскоп для Лева

"Встигає всюди той, хто нікуди не поспішає" (М. Булгаков)

Стресовий місяць очікує на Лева, адже докладені зусилля в минулому будуть не варті результату. Так, принаймні, стверджують астрологи. Проте опускати руки точно не треба. Інколи, як тільки дозволяєш собі слабинку та зневіру, не помічаєш чогось дуже важливого. Щоб мінімізувати наслідки ваших професійних невдач, і ще дужче не загострювати ситуацію, намагайтеся все робити вчасно та максимально оперативно. Для тих, хто має власний бізнес буде корисно прочитати літературу, яка напряму пов’язаною з вашою діяльністю. Так ви залучите до справи надійних інвесторів та бізнес-партнерів.

На озброєння. Цього місяця негативних змін у здоров’ї астрологи не прогнозують, однак відмовитися від поганих звичок – саме час.

Кохання, як воно є. На любовному фронті ви нарешті завоюєте увагу людини, до якої давно відчували дещо більше. Головне не розчаруватися в своєму ідеалі.

Сприятливі дні: 4, 16, 22, 29

4, 16, 22, 29 Несприятливі дні: 2, 7, 13, 21

Гороскоп для Діви

"Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку" (Опра Уїнфрі).

Позитивний та легкий місяць очікує на Діву. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, щоб випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось потаємне, оберігатиметься Сатурном, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків. Якщо ви бажаєте розпочати власну справу саме у квітні, то зірки будуть підтримувати вас у цьому.

На озброєння. Астрологи у другий місяць весни радять не покладатися на підтримку інших. Пам’ятайте: якою б не була людина щирою до вас, власні турботи та справи будуть значно важливішими. Намагайтеся самотужки розв'язувати проблеми, щоб не бути нікому зобов’язаними.

Кохання, як воно є. Легкість та ніжність у стосунках з коханими – це те, що напророчили вам небесні стихії у квітні.

Сприятливі дні: 7, 17, 29, 30

7, 17, 29, 30 Несприятливі дні: 8, 12, 21, 25

Гороскоп для Терезів

"Май більше ніж показуєш, говори менше, ніж знаєш" (Вільям Шекспір)

Випробувальний місяць очікує на Терезів. Представникам цього знаку Зодіаку доведеться докласти неабияких зусиль, щоб втриматись на плаву – не кажучи вже про якусь позитивну динаміку в робочій сфері та особистому житті. Астрологи наполегливо радять у квітні стримувати своє бажання ділитися потаємним з людьми, які вам не дуже близькі. У квітні важлива обачність та виваженість кожного прийнятого рішення та сказаного слова.

На озброєння. У жодному разі не займайтеся самолікуванням. Так ви згаєте час, а проблемі зарадити не зможете. За перших симптомів зверніться до фахівців.

Кохання, як воно є. На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово.

Сприятливі дні: 1, 12, 25, 27

1, 12, 25, 27 Несприятливі дні: 4, 8, 11, 19

Гороскоп для Скорпіона

"Розуміння плідності праці є одним з найкращих задоволень" (Л. Вовенарг).

Невимушений місяць очікує на цього зодіакального представника. Саме у квітні, як стверджують астрологи, ви усвідомите важливість зроблених кроків у минулому. Успіх та інтуїція у другий місяць весни будуть на вашій стороні, тому на збільшення грошового капіталу можна розраховувати. Однак астрологи радять не хапатися за кілька справ одразу – це точно дестабілізує ваше життя та позначиться на здоров’ї. Оберіть лише один вектор руху, і вдосконалюйте бажану сферу.

На озброєння. Важливо у квітні поступово впроваджувати в раціон овочі, особливо зелень. Це допоможе попередити сезонний авітаміноз. Ваш організм точно лишиться задоволений.

Кохання, як воно є. За особисте життя Скорпіонів у квітні відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, другий місяць весни стане місяцем зустрічі вашого першого кохання.

Сприятливі дні: 1, 4, 11, 28

1, 4, 11, 28 Несприятливі дні: 3, 8, 15, 21

Гороскоп для Стрільця

"Ми те, що ми їмо"

Другий місяць весни обіцяє бути щедрим на приємні сюрпризи та хороші звістки. У квітні астрологи радять навчитися правильно розподіляти час між роботою та дозвіллям, адже подальші успіхи залежатимуть від вашої продуктивності, тому збалансуйте темпоритм життя. Робоча сфера буде досить стабільною: всі завдання вирішуватимуться без особливих на те зусиль, але якщо прагнете змін - доведеться попрацювати.

На озброєння. Здоров’я у квітні вас не турбуватиме. Утім збалансувати харчування зайвим точно не буде. Від масної їжі астрологи радять утриматися. Краще додайте у свій раціон побільше бобових та грибів.

Кохання, як воно є. На любовному фронті буде все досить стабільно та успішно.

Сприятливі дні: 5, 12, 17, 29

5, 12, 17, 29 Несприятливі дні: 3, 8, 14, 16

Гороскоп для Козерога

"Відповідальність — дивна штука. З одного боку ми її боїмося, а з іншого боку саме завдяки їй здобуваємо повагу, стаємо ближчими один до одного".

Місяць позитивних емоцій та доленосних зустрічей, – саме таким буде квітень для Козерогів. У робочій сфері поставлені завдання будуть вирішуватися оперативно та результативно. Однак делегувати комусь власні повноваження не варто – фінал буде невтішним. У квітні саме час для мандрівок, адже атмосфера досить сприятлива.

На озброєння. Утримайтеся від радикальних та раптових рішень. Вони негативно вплинуть на ваш поточний стан справ.

Кохання, як воно є. Амурні справи точно не обійдуть вас стороною. Раптові зустрічі будуть значно вагомішими, ніж може здаватися. Довіряйте поклику серця, воно підкаже та вбереже.

Сприятливі дні: 2, 15, 24, 30

2, 15, 24, 30 Несприятливі дні: 3, 17, 21, 29

Гороскоп для Водолія

"Не плач, тому що це закінчилось. Посміхнись, тому що це було" (Габріель Гарсія Маркес)

Місяць змін та приємних сюрпризів, – саме таким буде квітень у для представників цього знака Зодіаку. У другий місяць весни астрологи наполегливо радять не панікувати та не впадати в депресію через раптові зміни, адже саме вони покликані зробити ваше матеріальне становище стабільним.

На озброєння. Нові можливості, які відкриються перед вами у квітні – це шанс кардинально змінити своє життя. Вийшовши із зони комфорту ви не будете замислюватися, чи було воно того варте, адже подібний крок буде максимально виправданий збільшенням грошового капіталу. Сприймайте минуле – як важливий досвід, однак не забувайте рухатися вперед, мріяти, ставити нові цілі й обов’язково досягати їх.

Кохання, як воно є. Особисте життя у квітні буде вражати своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера – підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Сприятливі дні: 1, 12, 17, 25

1, 12, 17, 25 Несприятливі дні: 6, 14, 29, 30

Гороскоп для Риби

"Все в наших руках, тому їх у жодному разі не можна опускати" (Коко Шанель).

Не простий період очікує на представників цього знака Зодіаку у квітні, адже весь місяць буде сповнений фінансовими ризиками. Проте астрологи попереджають: виправданість цих ризиків напряму залежатиме від ваших зусиль та прийнятих рішень.

На озброєння. У жодному разі не опускайте руки. Вплив Меркурія допоможе стійко тримати удари долі, адже сил для боротьби та поновлення свого авторитету у бізнесових колах буде більш ніж достатньо. Головне з кожної ситуації зробити правильні висновки, щоб у майбутньому не повторювати доленосних помилок.

Кохання, як воно є. Доленосних зустрічей астрологи не прогнозують і радять взагалі утриматись від нових знайомств.

Читайте також: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською