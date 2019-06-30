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Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
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Місячний календар на липень 2019 року допоможе обрати, коли можна стригтися, щоб ваше волосся швидко росло! Зверніть увагу, що для стрижок у липні є сприятливі та несприятливі дні, тому для зміни стилю варто обрати правильний час.
Актуальний календар стрижок на місяць липень точно вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи раптові зміни точно не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у липні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
|Липень 2019
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Місячний календар стрижок на липень
- 1 липня (понеділок). У цей спекотний день ваші кінчики потребують додаткового живлення. Потіште їх поживною маскою на олійній основі. Регулярне застосування цієї маски дасть змогу відновити пошкоджені кінчики, зробить волосся шовковистим та слухняним.
- 2 липня (вівторок). Сприятливий день для зміни іміджу. Експериментуючи – не забувайте, що масштабність зовнішніх змін не має залежати від вашого бажання комусь щось довести. Змінюйтеся лише у своє задоволення.
- 3 липня (середа). Оновити косметичні засоби по догляду за волоссям? Чому б ні.
- 4 липня (четвер). Якщо плануєте обрізати волосся, то краще робити це у першій половині дня. В такий спосіб ви зможете привернути добробут у власну оселю.
- 5 липня (п'ятниця). Кінець робочого тижня, а це означає, що знайти час для відвідин салону буде не так складно. У спекотний день живильна маска буде дуже доречною. Важливо – при виборі перукарні, знайти справді перевірених майстрів.
- 6 липня (субота). Задля уникнення поганого настрою, наполегливо радимо вам утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям. У цей день займіться краще своїм перукарським інструментарієм.
- 7 липня (неділя). Не найкращий день для зміни іміджу. Реальність, на жаль, контрастуватиме з вашими очікуванням.
- 8 липня (понеділок). Початок робочого тижня. Чому б не зробити нову зачіску?
- 9 липня (вівторок). Якщо ваше волосся потребує інтенсивнішого догляду, то зробити живильну маску в домашніх умовах точно зайвим не буде.
- 10 липня (середа). Не вагайтеся, чи варто вам змінювати зачіску. Просто робіть! Будьте певні: оновлені ви точно сподобаєте людині, до якої небайдужі.
- 11 липня (четвер). У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток. Також не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки, і т.п.).
- 12 липня (п'ятниця). Зволожувальна маска у цей день допоможе подолати проблему сухості волосся. Як альтернатива масці – поживні олійки. Обирайте саме ті, які зможуть зарадити вашій проблемі.
- 13 липня (субота). Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.
- 14 липня (неділя). Поживна маска у цей день буде значно ефективнішою, ніж обрізання волосся. Утримайтеся від таких кардинальних змін.
- 15 липня (понеділок). Щоб не псувати собі настрій, краще утримайтеся від бажання змінити зачіску. Невдоволення результатом точно позначиться на вашому емоційному стані.
- 16 липня (вівторок). У цей день не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукаря. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів.
- 17 липня (середа). Вдалий день для розчісування з ароматними олійками. Кілька крапель улюбленого засобу на щітку і ваше волосся подякує вам. Головне, підберіть олійку, яка відповідатиме вашим потребам та проблемам.
- 18 липня (четвер). У цей день краще утримайтеся від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
- 19 липня (п'ятниця). Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу догляду за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе.
- 20 липня (субота). Сприятливий день для оновлення зачіски. Але для фантастичного результату, варто серйозно підійти до питання вибору перукаря. Довіряйте лише перевіреним майстрам, які роблять свою роботу якісно.
- 21 липня (неділя). Розпочніть новий тиждень з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги.
- 22 липня (понеділок). Якщо давно планували зробити коротку зачіску, то припиніть вагатися, чи пасуватиме вона вам. Так! Оновлений образ стане причиною десятків компліментів на вашу адресу. Тому посуньте вагання і швиденько до перукарні.
- 23 липня (вівторок). Надто ризиковано на початку робочого тижня змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін (якщо вони будуть, звичайно) оперативно не завжди можна. Але, як запевняють астрологи, перейматися результатом не доведеться. Він буде вдалим.
- 24 липня (середа). Якщо плануєте відростити довге волосся, то підрівнювання кінчиків варто відкласти на потім. Навіть незначна кількість втраченого волосся, може загальмувати ріст волосся. Якщо ж довге волосся не ваша ціль, то мерщій до перукарні.
- 25 липня (четвер). Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.
- 26 липня (п'ятниця). Набридала сухість та ламкість волосся, тоді змінити звичний догляд необхідно. Шампуні та кондиціонери, які ви застосовуєте, можливо, не виконують потрібних функцій, адже волосся вже звикло до них. Оновіть звичний догляд, надавши перевагу засобам зі складом з натуральних екстрактів.
- 27 липня (субота). Якщо плануєте обрізати волосся, то краще це зробити у першій половині дня. Так ви зможете привернути успіх та щастя в особистому житі.
- 28 липня (неділя). Вдалий день для ревізії своїх косметичних засобів для волосся та гребінців.
- 29 липня (понеділок). Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.
- 30 липня (вівторок). Розпочніть новий тиждень з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги.
- 31 липня (середа). Чудова пора для втілення найшаленіших зачісок.
Читайте також: Місячний посівний календар на липень 2019: сприятливі і несприятливі дні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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