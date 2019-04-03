На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 73
Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
4 квітня на Раків і Овнів чекає надзвичайно насичений день. Решті знаків Зодіаку не варто розслаблятися, адже на них чекають сюрпризи. Дізнайтеся, що ж зорі пророкують кожному з вас!
І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Зорі попереджають, що Овни 4 квітня будуть хронічно не встигати: на роботі та вдома. Саме тому представникам цього знаку Зодіаку бажано не лінуватися та регулярно заглядати до щоденника. А от від соціальних мереж у цей день краще відмовитися, адже ви незчуєтесь, як проведете там весь свій вільний час.
Телець
Зорі пропонують Тельцям не перенапружуватися, адже за один день вам не вдасться виконати весь перелік обов'язків, покладених на вас керівництвом. Не соромтесь просити про допомогу, щоби не "зашиватися" на робочому місці. Пам'ятайте, що ваш колектив цінує вас, і що він завжди готовий прийти вам на допомогу тоді, коли ви цього потребуєте!
Близнюки
Близнюкам у цей день варто сконцентруватися на собі. Сходіть на шопінг, перегляньте улюблений фільм або просто дозвольте собі вдосталь полежати на ліжку. Не варто картати себе за такі слабкості, адже саме повноцінний відпочинок і позитивні емоції допоможуть досягти успіху та нових звершень, які на вас чекають найближчими днями!
Рак
Зорі хочуть попрохати Раків не зациклюватися на роботі. Не забувайте, що у вас ще має залишатися час для себе. Можливо, пора сходити до спортзалу або сісти за вивчення нових мов. Вечір варто провести з коханою людиною, адже цього вам дуже не вистачало!
Лев
Леви можуть видихнути з полегкістю, адже напруга цього тижня йде на спад. Тепер ви можете спокійно закривати всі свої хвости, вирішувати хатні проблеми, а також трішки відпочити. Зорі рекомендують зробити цього дня подарунок для себе, щоб додати крихту натхнення на наступні дні.
Діва
Наполегливості Дів немає меж, але завжди потрібно пам'ятати про те, що можна перегнути палицю. Зорі рекомендують не боятися стукати у зачинені двері, але ні в якому разі не намагатися відчиняти їх з ноги. Це може неабияк розлютити вашого потенційного партнера або роботодавця. Пам'ятайте про те, що ввічливість розтоплює серця!
Терези
Терезам варто приділити цей день прибиранню в оселі, адже є ймовірність, що ввечері до вас несподівано завітають гості, яких ви дуже давно не бачили. Щоби ви не червоніли через букет шкарпеток, розкиданих по всій оселі, потурбуйтесь про те, щоби кожна дрібниця знайшла своє місце. Цілком імовірно, що ваш "творчий безлад" заграє новими барвами!
Скорпіон
Зорі пропонують у цей день потурбуватися про свою другу половинку. Не соромтесь спитати, чи потрібна їй допомога. Іноді найрідніші люди просто не хочуть втомлювати вас, хоч і самі валяться з ніг. Бережіть їх, адже вони – ваша впевнена та стійка опора!
Стрілець
Стрільці працюють не покладаючи рук, що однозначно оцінить бос. Утім, будьте готові до того, що ваша праця буде розглядатися буквально під мікроскопом. Це допоможе чітко оцінити ваші старання. Цілком імовірно, що після цього на вас очікує підвищення!
Козеріг
Ще зовсім трішки! Козерогам потрібно запастися терпінням, адже наприкінці тижня на вас чекає справжній релакс. Беріть на вечір квитки до кінотеатру, а потім сходіть до улюбленого ресторану, щоби поласувати смаколиками!
Водолій
Водоліям варто відпочивати у цей день. Зорі рекомендують не виринати з-під теплої ковдри, адже підступне весняне сонечко ще дуже невпевнено прогріває оселю. Заваріть улюблений чай, увімкніть серіал, на який у вас завжди бракувало часу. Цього дня ви можете собі дозволити такий тип відпочинку!
Риби
Дорогі Риби, будь ласка, не панікуйте! Зорі просять не хвилюватися через усілякі дрібниці, адже їх у вашому житті буде ще дуже і дуже багато. Насолоджуйтесь кожною миттю, адже вона – неповторна!
Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
21:204 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
20:37Науковці пояснили, що впливає на ваш рівень довіри
-
20:24Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку
-
20:00Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:57У Xiaomi пояснили, чому стався дефіцит флагмана Mi9
-
19:36У вас є 24 години: Зеленський покликав Порошенка на дебати
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
19:14У Нідерландах можна буде безкоштовно їздити у поїздах пасажирам з книжками
-
18:56У нових Hyundai може з'явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою
-
17:52Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
17:13Справжня блондинка: у заповіднику зняли унікальну зебру
-
17:00Зеленський висунув 9 вимог до президента – у Порошенка відповіли
-
16:50Крем-суп з цвітної капусти: швидкий та корисний рецепт
-
16:32Мале розчарування: фахівці iFixit розібрали iPad mini 5 і оголосили вердикт
-
16:20Новий тренд мережі: гарячі хлопці з рослинами (18+)
-
16:10Львів'янин Zbaraski випустив другий сингл з майбутнього альбому
-
15:55Частину США раптово накрили снігопади: фото і відео
-
15:23Як виглядає зрада очима кота: епічне відео
-
15:05Куди піти на побачення в квітні: романтичні заходи в Києві
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
10:45Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
-
10:03Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня
- 01 квітня
-
23:22Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу
-
21:202 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
18:27Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити
-
14:31У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси
-
12:47Прикольні картинки з 1 квітня 2019: смішні листівки, відкритки і фото
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019