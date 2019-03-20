На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
- 41
20 березня відзначають День астрології, тому ми підготували для вас політичний гороскоп. Дізнайтеся, ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку, а також їхні слабкі та сильні сторони за версією астрологів.
Сьогодні зорі вирішили звернути увагу на кандидатів у президенти України. Гороскоп розповість, які ж сильні та слабкі сторони в представників кожного знаку.
І ще: Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
Тисніть на знак Зодіаку та одразу переходьте до інформації про нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сильною стороною Овнів є впевненість у своїх силах, проте надмірна імпульсивність може призвести до поразки. Також Овни швидко втрачають інтерес до розпочатої справи й потребують багато нових вражень. Порада: враховуйте інтереси інших та зберігайте спокій!
Телець
Тельці дуже вміло керують своїми емоціями, але в деяких ситуаціях це може виявитися мінусом. Основною слабкою стороною Тельців є інертність та небажання щось змінювати. Порада: те, що ви накопичили, повинно нарешті принести якісні плоди.
Близнюки
Близнюки дуже допитливі й хочуть передавати свої знання, але також мають слабкі сторони: небажання виходити з зони комфорту, невміння аналізувати попередній досвід. Порада: навчіться бути лідером, а не посередником.
Рак
Раки не дуже активні й не люблять проявляти ініціативу, проте намагаються зростати в духовному та матеріальному плані. Порада: навчіться контролювати свої емоції.
Лев
Леви хочуть бути у центрі уваги, прагнуть керувати. З Левів виходять чудові лідери, адже вони заряджають усіх енергією та можуть впливати на людей. Слабкість представників цього знаку зодіаку у тому, що вони беруть на себе занадто багато й може нічого не бути за яскравою та сильною харизмою. Порада: навчіться довіряти іншим.
Діва
Діви люблять наводити довкола себе порядок та мають хороші аналітичні здібності. Попри це, вони жахливі зануди й весь час повчають. Порада: розвивайте інтуїцію.
Терези
Для Терезів найважливіше – збереження рівноваги та гармонії. Їм це вдається, але Терезам дуже важко наважитися приймати важливі рішення. Порада: частіше висловлюйте свою думку.
Скорпіон
Скорпіони сильні духом та вольові. Вони вміють правильно впливати на людей. Слабка сторона – емоційна закритість. Порада: працюйте над своїми емоціями.
Стрілець
Зорі знають, що Стрільці весь час генерують нові ідеї. Слабкість представників цього знаку зодіаку в тому, що вони не можуть відпустити минуле. Порада: живіть теперішнім, думайте про майбутнє, а минулий досвід та зв'язки залишіть осторонь.
Козеріг
Козероги вміють планувати та зосереджуватися на цілях, проте вони беземоційні до навколишніх. Порада: поцікавтеся проблемами людей, які вас оточують.
Водолій
Водолії хочуть бути незалежними та дуже прагнуть саморозвитку. Слабкі сторони – неорганізованість та абсолютна байдужість до колективної думки. Порада: дослухайтеся до навколишніх.
Риби
Риби, кар'єра для вас важлива, але ви перфекціоністи й нераціональні у своїх діях. Порада: живіть реальним життям, а не власними фантазіями.
Якщо ви не визначилися за кого віддасте свій голос, то заходьте на сайт ЦВК та ознайомтеся програмами кандидатів.
Читайте також: День астрології: історія та прикмети 20 березня
-
12:35Міжнародний день щастя: поради, як стати щасливим
-
12:16Disney викупила 21 Century Fox за шалену суму: які кіношедеври перейшли до нового власника
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
11:28Серіал Зоя – 3, 4 серія: дивитись онлайн нову драму СТБ
-
11:24Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:59Відома модель здивувала прозорою сукнею (18+)
-
10:24Білі татуювання, які нагадують магічні руни: фото
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
09:53Як правильно будити собаку: кумедне відео
-
09:27Розкішна Емілі Ратажковскі зваблює фанатів у бікіні
-
08:52Цей сік корисний для фігури і суглобів
-
08:31Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса
-
07:52Яку погоду очікувати в Україні 20 березня: точний прогноз
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
-
07:10День астрології: історія та прикмети 20 березня
- 19 березня
-
23:57Це вражає: фінські митці показали, яке майбутнє нас очікує
-
23:20Назвали, який режим найкращий для здоров'я
-
22:54Як вчасно лягати спати: 5 простих порад
-
22:23Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками
-
21:57День весняного рівнодення: що можна і не можна робити 20 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
20:5420 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:30Слуга народу – 5, 6, 7, 8 серія 2 сезон : дивитись онлайн серіал
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
14:0015 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством
-
12:00Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу
-
10:00ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?
-
07:31Головні поради для економії при купівлі авто
- 18 березня
-
23:20У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі
-
20:00Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція
-
18:00Найкі та Ламборгіні: 10 брендів, назви яких ми вимовляємо неправильно
-
14:15Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
-
12:13Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
-
11:11Коли поліція має право зупинити ваш автомобіль: 10 випадків
-
07:14Погода 18 березня в Україні: точний прогноз
- 17 березня
-
21:25Голос країни 9 сезон 9 випуск: чим вразили вирішальні вокальні бої
-
21:0018 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Гороскоп на 18 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Як правильно та смачно приготувати рибу
-
12:23Популярна музика: плейлист нових пісень тижня, які змусять танцювати
-
10:00ТЕСТ до дня Святого Патріка: Що подарує тобі Лепрекон?
-
08:15Яку погоду очікувати 17 березня в Україні