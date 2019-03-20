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Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку

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Політичний гороскоп

20 березня відзначають День астрології, тому ми підготували для вас політичний гороскоп. Дізнайтеся, ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку, а також їхні слабкі та сильні сторони за версією астрологів.

Сьогодні зорі вирішили звернути увагу на кандидатів у президенти України. Гороскоп розповість, які ж сильні та слабкі сторони в представників кожного знаку.

І ще: Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України

Тисніть на знак Зодіаку та одразу переходьте до інформації про нього:

Овен

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Сильною стороною Овнів є впевненість у своїх силах, проте надмірна імпульсивність може призвести до поразки. Також Овни швидко втрачають інтерес до розпочатої справи й потребують багато нових вражень. Порада: враховуйте інтереси інших та зберігайте спокій!

Телець

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Тельці дуже вміло керують своїми емоціями, але в деяких ситуаціях це може виявитися мінусом. Основною слабкою стороною Тельців є інертність та небажання щось змінювати. Порада: те, що ви накопичили, повинно нарешті принести якісні плоди.

Близнюки

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Близнюки дуже допитливі й хочуть передавати свої знання, але також мають слабкі сторони: небажання виходити з зони комфорту, невміння аналізувати попередній досвід. Порада: навчіться бути лідером, а не посередником.

Рак

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315444

Раки не дуже активні й не люблять проявляти ініціативу, проте намагаються зростати в духовному та матеріальному плані. Порада: навчіться контролювати свої емоції.

Лев

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315445

Леви хочуть бути у центрі уваги, прагнуть керувати. З Левів виходять чудові лідери, адже вони заряджають усіх енергією та можуть впливати на людей. Слабкість представників цього знаку зодіаку у тому, що вони беруть на себе занадто багато й може нічого не бути за яскравою та сильною харизмою. Порада: навчіться довіряти іншим.

Діва

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315439

Діви люблять наводити довкола себе порядок та мають хороші аналітичні здібності. Попри це, вони жахливі зануди й весь час повчають. Порада: розвивайте інтуїцію.

Терези

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315446

Для Терезів найважливіше – збереження рівноваги та гармонії. Їм це вдається, але Терезам дуже важко наважитися приймати важливі рішення. Порада: частіше висловлюйте свою думку.

Скорпіон

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315441

Скорпіони сильні духом та вольові. Вони вміють правильно впливати на людей. Слабка сторона – емоційна закритість. Порада: працюйте над своїми емоціями.

Стрілець

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315440

Зорі знають, що Стрільці весь час генерують нові ідеї. Слабкість представників цього знаку зодіаку в тому, що вони не можуть відпустити минуле. Порада: живіть теперішнім, думайте про майбутнє, а минулий досвід та зв'язки залишіть осторонь.

Козеріг

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315449

Козероги вміють планувати та зосереджуватися на цілях, проте вони беземоційні до навколишніх. Порада: поцікавтеся проблемами людей, які вас оточують.

Водолій

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315443

Водолії хочуть бути незалежними та дуже прагнуть саморозвитку. Слабкі сторони – неорганізованість та абсолютна байдужість до колективної думки. Порада: дослухайтеся до навколишніх.

Риби

Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку - фото 315448

Риби, кар'єра для вас важлива, але ви перфекціоністи й нераціональні у своїх діях. Порада: живіть реальним життям, а не власними фантазіями.

Якщо ви не визначилися за кого віддасте свій голос, то заходьте на сайт ЦВК та ознайомтеся програмами кандидатів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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