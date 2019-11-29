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Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день

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Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні може бути важко стримати емоційні та інші пориви, але варто врахувати, що ближче до ночі або завтра вони здатні несподівано вирватися на свободу і спричинити чимало неприємностей. Поки ситуація залишається під контролем, варто зробити все можливе для запобігання сюрпризів. Варто поборотися з нав'язливими негативними думками і почуттями.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 30 листопада 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366225

Для Овнів сьогодні на одному з перших місць постане питання професії і кар'єри, довгострокові цілі, офіційні зобов'язання. Можливі обмеження і перевірки, контроль, невдоволення "зверху". Дотриматися регламенту або виконати роботу в строк без втрати якості допоможуть досвід, майстерність, дисципліна, цілеспрямованість, відповідальність і уміння вибудувати пріоритети. Відповідний день для наради по важливій темі.

Телець

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366224

Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я. Слідкуйте за своїм харчуванням. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а не кількості. Відмовтеся від консервованих продуктів, солодощів та важкої їжі тваринного походження. У вашому раціоні повинні переважати овочі та фрукти.

Близнюки

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366231

Можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям. Навряд чи це буде що-небудь серйозне, швидше за все – легка застуда. Вам краще трохи полежати вдома. Уважно поставтеся до харчування: переїдання в ці дні сильно зашкодить.

Рак

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366230

Ракам сьогодні не варто ухилятися від переговорів і від візитів. Якщо ситуація критична, а потрібна людина не вийшла на зв'язок, зірки радять подолати страх або відразу і проявити ініціативу. Розмова відбудеться в будь-якому випадку, при цьому ви цілком можете розраховувати на взаєморозуміння з ключових пунктів (хоча останнє слово, швидше за все, залишиться не за вами).

Лев

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366227

Напружений день. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або з колегами. Будь-яка дрібна сварка або необдумане висловлювання можуть перерости у великий скандал. У відносинах з людьми не йдіть на поводу у своїх емоцій.

Діва

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366233

Сьогодні ваші справи підуть в гору – це вдалий час для початку, продовження і закінчення лікувального процесу, в чому б він не полягав. Загалом, все вийде, не переживайте.

Терези

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366232

Зараз вам корисно заново оцінити обстановку в будь-якій ключовій для вас сфері, але особливо – вдома, в сім'ї і в професії. Важливо не захоплюватися пасивною позицією жертви, перемогти зневіру і страх і знайти привід зайнятися в міру сил чимось корисним, наприклад, розчищенням території.

Скорпіон

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366228

День сприятливий для відновлення старих зв'язків і втраченого взаєморозуміння. Сьогодні ви відчуєте врівноваженість і спокій. Не варто будувати далекосяжні плани, не можна проявляти зарозумілість, відмовляти в допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити більше уваги своїм жінкам – матері дружині, дочці, сестрі.

Стрілець

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366234

Сьогодні зірки дадуть Стрільцям зрозуміти, що їхні стосунки з коханою людиною потребують того, щоб вдихнути в них нове життя. Сьогодні їм треба зробити все можливе для того, щоб відтворити атмосферу любові, свободи і щирості, якою були просякнуті перші зустрічі!

Козеріг

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366226

День вдалий для Козерогів, здатних не піддаватися поганим передчуттям, спокійно "гнути свою лінію" в справах і в спілкуванні. Якщо раніше ви все робили на совість, то життя саме підтвердить вашу правоту і користь від минулих зусиль. Слабким знервованим Козерогам зірки сьогодні обіцяють захист, але не обов'язково прогрес. Блокувати удачу можуть ваші власні страхи, невіра в успіх або погане самопочуття.

Водолій

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366223

Сьогодні утримайтеся від активності в діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій з близькими людьми. Другу половину дня присвятіть тісному спілкуванню з близькою людиною, сім'єю, дітьми. Можливо, під враженням почуттів або випадкового збігу обставин ви опинитеся під чиїмось впливом.

Риби

Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день - фото 366229

Проявіть фантазію і винахідливість з коханою людиною. Це дозволить внести нові фарби в стосунки з нею. Постарайтеся ні в чому собі не відмовляти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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