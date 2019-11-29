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Гороскоп на 30 листопада 2019: яких знаків Зодіаку чекає емоційний день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні може бути важко стримати емоційні та інші пориви, але варто врахувати, що ближче до ночі або завтра вони здатні несподівано вирватися на свободу і спричинити чимало неприємностей. Поки ситуація залишається під контролем, варто зробити все можливе для запобігання сюрпризів. Варто поборотися з нав'язливими негативними думками і почуттями.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 30 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів сьогодні на одному з перших місць постане питання професії і кар'єри, довгострокові цілі, офіційні зобов'язання. Можливі обмеження і перевірки, контроль, невдоволення "зверху". Дотриматися регламенту або виконати роботу в строк без втрати якості допоможуть досвід, майстерність, дисципліна, цілеспрямованість, відповідальність і уміння вибудувати пріоритети. Відповідний день для наради по важливій темі.
Телець
Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я. Слідкуйте за своїм харчуванням. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а не кількості. Відмовтеся від консервованих продуктів, солодощів та важкої їжі тваринного походження. У вашому раціоні повинні переважати овочі та фрукти.
Близнюки
Можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям. Навряд чи це буде що-небудь серйозне, швидше за все – легка застуда. Вам краще трохи полежати вдома. Уважно поставтеся до харчування: переїдання в ці дні сильно зашкодить.
Рак
Ракам сьогодні не варто ухилятися від переговорів і від візитів. Якщо ситуація критична, а потрібна людина не вийшла на зв'язок, зірки радять подолати страх або відразу і проявити ініціативу. Розмова відбудеться в будь-якому випадку, при цьому ви цілком можете розраховувати на взаєморозуміння з ключових пунктів (хоча останнє слово, швидше за все, залишиться не за вами).
Лев
Напружений день. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або з колегами. Будь-яка дрібна сварка або необдумане висловлювання можуть перерости у великий скандал. У відносинах з людьми не йдіть на поводу у своїх емоцій.
Діва
Сьогодні ваші справи підуть в гору – це вдалий час для початку, продовження і закінчення лікувального процесу, в чому б він не полягав. Загалом, все вийде, не переживайте.
Терези
Зараз вам корисно заново оцінити обстановку в будь-якій ключовій для вас сфері, але особливо – вдома, в сім'ї і в професії. Важливо не захоплюватися пасивною позицією жертви, перемогти зневіру і страх і знайти привід зайнятися в міру сил чимось корисним, наприклад, розчищенням території.
Скорпіон
День сприятливий для відновлення старих зв'язків і втраченого взаєморозуміння. Сьогодні ви відчуєте врівноваженість і спокій. Не варто будувати далекосяжні плани, не можна проявляти зарозумілість, відмовляти в допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити більше уваги своїм жінкам – матері дружині, дочці, сестрі.
Стрілець
Сьогодні зірки дадуть Стрільцям зрозуміти, що їхні стосунки з коханою людиною потребують того, щоб вдихнути в них нове життя. Сьогодні їм треба зробити все можливе для того, щоб відтворити атмосферу любові, свободи і щирості, якою були просякнуті перші зустрічі!
Козеріг
День вдалий для Козерогів, здатних не піддаватися поганим передчуттям, спокійно "гнути свою лінію" в справах і в спілкуванні. Якщо раніше ви все робили на совість, то життя саме підтвердить вашу правоту і користь від минулих зусиль. Слабким знервованим Козерогам зірки сьогодні обіцяють захист, але не обов'язково прогрес. Блокувати удачу можуть ваші власні страхи, невіра в успіх або погане самопочуття.
Водолій
Сьогодні утримайтеся від активності в діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій з близькими людьми. Другу половину дня присвятіть тісному спілкуванню з близькою людиною, сім'єю, дітьми. Можливо, під враженням почуттів або випадкового збігу обставин ви опинитеся під чиїмось впливом.
Риби
Проявіть фантазію і винахідливість з коханою людиною. Це дозволить внести нові фарби в стосунки з нею. Постарайтеся ні в чому собі не відмовляти.
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