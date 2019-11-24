Любовний гороскоп на цей тиждень 25 листопада – 1 грудня: що чекає знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 25 листопада – 1 грудня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 25.11 – 01.12

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 25, 1

: 25, 1 Несприятливі дні: 28, 29

Гороскоп для Овна

Новий тиждень для Овнів буде доволі позитивним та креативним, якщо вони не вирішать впасти у зимову сплячку. Зараз чудовий період для того, що налагодити і романтичні стосунки, і робочі моменти, тому спробуйте зібратись з силами та правильно розподіляти час. А от у самотніх Овнів є шанс розширити коло спілкування та знайти потенційного партнера.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 29, 1

Гороскоп для Тельця

Тельцям новий тиждень принесе справжні любовні пригоди. Якщо ви досі не надто впевнені у свої стосунках, то спробуйте визначити проблеми та позбутись їх. Зараз ваша доля повністю у ваших руках. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку варто звернути більше уваги на самореалізацію, а потім вже мріяти про принца чи принцесу на білій конячці.

Сприятливі дні: 26, 27

Несприятливі дні: 29, 30

Прогноз для Близнят

Близнюкам цього тижня щастить і в коханні, і в роботі. тому пора перетягувати ініціативу на себе та втілювати спільні мрії у реальність. Щоправда, ваша емоційність може зіграти проти вас, тому не забувайте вмикати холодний розум. Згодом це принесе доволі приємні результати.

Сприятливі дні: 25, 29

Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Рака

Фінальний тиждень листопада буде для Раків ковтком свіжого повітря, тому вони можуть зовсім не хвилюватись про зайві справи. Звісно ж, не варто все відкладати на завтра, однак і відмовляти собі у відпочинку - також не варіант. Особливо, якщо йдеться про час з коханою людиною.

Сприятливі дні: 25, 27

Несприятливі дні: 28, 29

Гороскоп для Лева

Листопад для Левів закінчиться на теплій ноті, але для цього доведеться ще трішки докласти зусиль. Закоханим Левам варто більше дослухатись до другої половинки, а самотнім краще не стрибати у вир нових почуттів з головою. Вмикайте холодний розум та не піддавайтесь маніпуляціям.

Сприятливі дні: 29, 1

Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Діви

Вдалий час для Дів, які хочуть зміцнити родину та додати трішки вогнику у стосунки. Ваша терплячість та романтична натура зараз допоможуть покращити ситуацію з близькими людьми. Звісно ж, це не означає, що варто поступатись своїми інтересами, але приємні дрібниці для рідних точно змінять ситуацію.

Сприятливі дні: 28, 1

Несприятливі дні: 29, 30

Гороскоп для Терезів

Терези притягують до себе сонячні промені та атмосферу кохання і турботи. Тому шкода буде цим не скористатись. Більше звертайте увагу на бажання та потреби другої половинки, якщо не хочете втратити особливий контакт з людиною. А самотнім Терезам краще менше обдумувати вчинки інших.

Сприятливі дні: 26, 27

26, 27 Несприятливі дні: 28, 1

Гороскоп для Скорпіона

Романтичне життя Скорпіонів нагадує американські гірки: від стрімких підйомів та болючих падінь. Варто менше думати про своє "я" та не забувати турбуватись про близьких людей. Ви можете вважати себе розумнішими, але у стосунках не варто забувати і про емоції. Тиждень може стати показником того, як насправді ви ставитесь до людей, а вони до вас.

Сприятливі дні: 26, 29

Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Стрільця

Новий тиждень принесе Стрільцям чимало шансів на перемогу і на роботі, і в особистому житті. Вам пора згадати, що найголовніше у стосунках та не ігнорувати бажання другої половинки. А от самотнім представникам цього знаку варто придивитись до свого оточення, адже ви можете не помічати поряд потенційного партнера.

Сприятливі дні: 25, 29

25, 29 Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Козерога

У Козерогів випаде нагода покращити стосунки з усіма дорогими людьми, якщо вони будуть більше дослухатись до них та менше намагатись створити умови для свого ідеального світу. Вдача тривалий час була на вашому боці, тому зараз потрібно докласти зусиль, щоб вона там і залишилась.

Сприятливі дні: 27, 29

27, 29 Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Водолія

Водолії прагнуть більшого від життя, але роблять надто мало для того, щоб рухатись до своїх мрій. Тому саме час піднятись та почати шлях до цілей, особливо, якщо йдеться про спільну мету з близькими людьми. Кохання і справді здатне давати крила, а в таких справах - це не зайве.

Сприятливі дні: 25, 26

Несприятливі дні: 29, 31

Гороскоп для Риб

Не найкращий час для демонстрації самовпевненості у стосунках, адже далеко не всі розуміють вашу позицію. Ваш мрійливий світ надто ідеальний для реального, тому пора трішки опускатись на землю, щоб не втратити контакт з реальними близькими людьми. Їм також потрібна ваша увага.

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