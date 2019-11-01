Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на листопад 2019 року прогнозує сприятливі і несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають наприкінці осені!

Останній місяць осені обіцяє бути насиченим для всіх представників зодіакального кола без винятку. Якими подіями, змінами та любовними перипетіями запам'ятається листопад саме вам – дізнавайтеся у нашому зодіакальному "посібнику". Саме він зорієнтує вас, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому можна довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Гороскоп на місяць листопад 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 3, 10, 22, 29

3, 10, 22, 29 Несприятливі дні: 1, 8, 13, 25

Завершальний місяць осені – чудова пора, аби врешті позбутися страху за можливі зміни в житті. Астрологи радять не зосереджуватися на конкретній сфері життя, переконуючи себе, що саме вона зазнає змін. Все відбудеться раптово та швидко. Головне – пам'ятати, що будь-які зміни у листопаді на краще. Серед можливих труднощів – непорозуміння в колі близьких людей та часткове розчарування в них. Утім, стримуйтеся від поспішних рішень, що скеровані емоціями. У робочій сфері "діліть на два" сказане колегами та партнерами. Бажання зайняти ваше місце буде настільки потужним, що нівелюватиме будь-яку моральність і справедливість. Любовну сферу Овна оберігатиме Венера. Тому ніжностей та тепла в стосунках вам не бракуватиме.

Сприятливі дні : 5, 12, 18, 27

: 5, 12, 18, 27 Несприятливі дні: 3, 15, 24, 29

Якщо комусь і поталанить у листопаді, то це однозначно Тельцям. А все тому, що докладені зусилля в минулому доводитимуть важливість роботи над собою. Кар'єрне зростання – показовий тому приклад. У завершальний місяць осені важливо переглянути коло свого спілкування. Які люди так чи інакше формують вашу картину світу і чи формують взагалі? Чи не має серед них випадкових? Фільтрувати власне спілкування іноді не лише корисно, а й просто необхідно. Не дозволяйте комусь впливати на ваші рішення чи змінювати погляди, якщо, звісно, вони не розходяться зі здоровим глуздом.

Особисте життя у листопаді абсолютно не відповідатиме погоді. А все тому, що вплив Меркурія додасть в амурні справи тепла та сонця. Осінні пейзажі кохання зміняться хіба що на літні.

Сприятливі дні: 9, 16, 23, 30

9, 16, 23, 30 Несприятливі дні: 4, 11, 21, 28

У листопаді Близнюкам доведеться набратися витримки та сили, щоб зуміти протистояти непорозумінням у колективі. Виокремлюватися генеруючи круті ідеї – часто значить наражати себе на критику з боку заздрісників. Як запевняють астрологи, саме листопад стане точкою неповернення до спілкування з тими, хто ще вчора вважався другом.

Для представників бізнесу потрібно бути вкрай обачними, підписуючи будь-які документи. Один неправильний крок і докладені зусилля в минулому не матимуть жодного сенсу.

Особливих заворушень на любовному фронті зірки не пророкують. Астрологи ж радять взагалі втриматися від нових знайомств.

Сприятливі дні: 2, 14, 20, 26

2, 14, 20, 26 Несприятливі дні: 4, 11, 23, 29

Безтурботний період очікує на представників цього зодіакального кола. Вигідні пропозиції будуть надходити одна за одною, а поставлені завдання вирішуватимуться максимально оперативно.

Утім, як стверджують астрологи, не варто сприймати дарунки долі, як явище перманентне. Працюйте над собою, ставте нові цілі і безумовно досягайте їх. У листопаді астрологічні фахівці наполегливо радять подорожувати. Набуті знайомства допоможуть визначитися у надважливих питаннях.

Особисте життя у листопаді буде скупе на яскраві емоції та бурхливі романи. Не варто навмисно шукати собі пригод. Друга половинка обов'язково з'явиться у вашому житті, але трішки згодом.

Сприятливі дні: 5, 16, 22, 27

5, 16, 22, 27 Несприятливі дні: 2, 9, 18, 30

Складний період очікує на цих знаків Зодіаку. Без перебільшення, листопад справді випробує їх на міць та стійкість. Конфлікти на роботі, зрада близької людини та зневіра у власних силах переростуть у затяжну депресію, яку не варто виправдовувати тимчасовістю. Астрологи наполегливо радять поставити на паузу невідкладне і просто відпочити. За потреби, доцільно звернутися до фахівців, які попередять емоційне вигорання та допоможуть повернутися до звичного життя. Серед інших профілактик – читання. Хороша книга допоможе хоч на певний час абстрагуватися від проблем.

У стосунках з коханими жодних змін астрологи не прогнозують. Просто будьте з тими, кого любите.

Сприятливі дні: 1, 7, 19, 26

1, 7, 19, 26 Несприятливі дні: 10, 17, 23, 29

Успішний період очікує на Дів у завершальний місяць осені. Кар'єрне зростання одне з можливих тому підтверджень. Чітко вибудуваний алгоритм дій, продумана стратегія, щоденна робота над собою без натяку на відпочинок доведуть, що все було не дарма. Зрештою, для вас відкриються нові можливості, якими слід скористатися.

Самопочуття у листопаді буде досить стабільним. Побільше бувайте на свіжому повітрі: піші прогулянки сприятливо впливають на загальний стан здоров'я.

На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово.

Сприятливі дні: 4, 12, 24, 28

4, 12, 24, 28 Несприятливі дні: 3, 18, 24, 29

Неоднозначний місяць очікує на Терезів, адже стабільність в роботі затуманюватиметься непорозумінням з боку близьких для вас людей. Весь місяць вам намагатимуться нав'язати полярно інше бачення вашого життя, ніж воно є у вас. Астрологи радять абстрагуватися від подібного, і все ж йти до власної цілі, як би складно це робити не було.

Стан здоров'я цього місяця змусить вас понервувати. Астрологи прогнозують загострення всіх хронічних хвороб. Головне: не гаяти часу і оперативно звертатися до лікаря, який ще на початкових етапах хвороби спроможний їй зарадити без серйозних наслідків.

На любовному фронті доленосних зустрічей зірки не пророкують, як, власне, і змін у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 1, 13, 26, 30

1, 13, 26, 30 Несприятливі дні: 5, 17, 21, 28

Емоційно наповненим та змістовним буде листопад для представників цього зодіакального кола. Нагадуватиме він суцільний калейдоскоп емоцій, не завжди приємних та контрольованих. Особливо це стосується відносин з колегами, для яких конкуренція з вами увійшла вже в "хорошу" звичку. Астрологи застерігають від провокацій з їхнього боку, які покликані лише дискредитувати вас в очах керівництва. Не реагувати та абстрагуватися – це найбільш дієвий рецепт, який допоможе вам утримати позицію правди за собою.

На любовному фронті особливих перипетій астрологи не прогнозують. Проте радять звертати уваги на деталі. Саме вони зіграють вирішальну роль у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 9, 16, 24, 28

9, 16, 24, 28 Несприятливі дні: 5, 10, 22, 25

Останній місяць осені для Стрільця буде дещо сумбурним. Зміни, які одна за одною приходитимуть в його життя, здаватимуться підозрілими. Усі оновлення матимуть позитивний характер, що і змусить дивуватися. Однак астрологи запевняють, що дарунки небесних стихій цілком і повністю виправдані вашою наполегливістю та бажанням досягнути нові вершини.

Не марнуйте час на непотрібні роздуми. Дозвольте собі хоч на мить зупинитися і просто озирнутися навколо. У постійній гонитві за "чимось" дуже важливо зробити паузу, адже там де не шукаєш, як правило, знаходиш.

У справах амурних необхідно докласти чимало зусиль, щоб ваші стосунки хоча б лишилися стабільними.

Сприятливі дні: 11, 18, 23, 28

11, 18, 23, 28 Несприятливі дні: 6, 14, 25, 30

Останній місяць осені буде дивувати Козерогів абсолютним спокоєм та взаєморозумінням у колі близьких людей. Гра на контрастах – порівнюючи з місяцем попереднім – не даватиме вам спокою. Жодної підозрілості. Просто модерувати всіма процесами вашого життя у листопаді буде Сонце. Воно потурбується, щоб "погода" у домі була сприятливою.

Особисте життя здаватиметься казкою, але лише у сімейних Козерогів. Іншим головне – не провокувати конфлікти й не піддаватися на провокації, адже цим ви лише погіршити становище.

Сприятливі дні: 7, 14, 19, 24

7, 14, 19, 24 Несприятливі дні: 4, 12, 21, 29

Динамічний період очікує на Водолія у листопаді. Нові неймовірні можливості відкриються перед носіями цього знака Зодіаку. Поставлені завдання на роботі ви будете вирішувати досить оперативно та результативно, адже Юпітер подарує вам максимум енергії та сил. Розпочата власна справа цього місяця буде не менш успішною, якщо ви знайдете добросовісних партнерів. Уникайте підозрілих пропозицій, швидше за все вони авантюрні й спрямовані підірвати ваш авторитет.

Для злагодженої роботи організму та чудового самопочуття астрологи радять навчитись балансувати між роботою та дозвіллям.

Сприятливі дні: 3, 15, 21, 27

3, 15, 21, 27 Несприятливі дні: 1, 9, 17, 25

Складний період очікує на цих зодіакальних представників. Величезна кількість проблем здавалося б давно забутих та вирішених активізуються у вашому житті з новою силою. Залагоджувати їх, як запевняють астрологи, однозначно доведеться, адже вони ставатимуть причиною конфліктних ситуацій та непорозумінь.

У професійній діяльності вам не даватиме спокою Меркурій, який створюватиме усі можливі конфронтації, щоб у керівництва склалося хибне враження щодо вас. Проте засмучуватися не варто: на захист стане Сатурн, ваш вірний заступник у листопаді. Його позитивна енергетика буде сповнювати вас силою для боротьби з труднощами та несправедливістю.

У справах амурних нових знайомств астрологи не прогнозують.

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