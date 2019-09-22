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Гороскоп на 23 вересня 2019: Раків і Козерогів чекає насичений день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні багатьом знакам Зодіаку доведеться контролювати свої емоції. Цей день допоможе цінувати час, дотримуватися законів і лімітів, коректно формулювати запити, тримати в порядку документи, вчасно давати хід бюрократичним процедурам. Мотивацією до розмови і дії часто будуть інтимні або сімейні теми, питання нерухомості і безпеки. Візити, цільові переговори, роботу з документами і розрахунками ефективніше здійснити в першій половині дня.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнів хвилює їхній будинок, сім'я або партнерство, наприклад, шлюбний союз. Можлива важлива розмова з близькою людиною. Не виключені перешкоди до щирої бесіди: обставини дня змусять окреслити територіальні межі або дотримуватися емоційної дистанції. Заради миру в домі корисно стати дипломатом і психологом, створити атмосферу довіри.
Телець
У багатьох Тельців сьогодні можуть виникнути розбіжності з трудовим колективом. Не намагайтеся настояти на своєму. Є ймовірність, що ця думка не найправильніша. Тим, хто працює на себе, слід ретельно аналізувати кожну з нових ідей. Не можна виключати, що вони будуть вкрай відірвані від реальності. Увечері, втомившись від суєти, слід оточити себе тишею. Найкраще дозвілля – читання книг, прогулянка парком, заняття спортом і спілкування з найближчими родичами.
Близнюки
День символізує травми, нещасні випадки. Ви можете виявитися винуватцем неприємної події. Будьте обережнішими з гострими предметами і електроприладами, а також за кермом і під час занять спортом.
Рак
Сьогодні Ракам потрібно знайти компроміс між своїми звичками і зобов'язаннями перед іншими людьми. Доведеться узгоджувати плани з домочадцями і партнером, зважати на вимоги старших. У спілкуванні малоймовірна теплота і відвертість, ви можете не отримати відгуку на свої емоції. Переговори і консультації краще скоротити до необхідного конструктивного мінімуму.
Лев
Леви можуть зустріти новий робочий тиждень на позитивній хвилі. Ймовірно, ні в особистому житті, ні в професійних справах не виникне великих перешкод і непередбачених ситуацій. Єдине, що може злегка зіпсувати емоційний настрій – заздрість з боку якоїсь конкретної людини. Постарайтеся обходити її стороною. Буде не зайвим приділити час здоров'ю. Увечері може відбутися доленосна зустріч.
Діва
День не підходить для проведення відповідальних заходів, що стосуються навчання (захисту курсової чи диплома). Можливі конфлікти з далекими родичами або партнерами. Остерігайтеся неприємностей в дорозі, в спільних справах з партнерами.
Терези
Сьогодні тактику і аргументи в суперечці Терезам диктують їхні поточні цілі. Це не найкращий день для переговорів і заяв, але життя може до них змусити. Багатьом представникам цього знаку Зодіаку доведеться діяти з міркувань професійного або сімейного обов'язку, врахувати житлову ситуацію або волю батьків. Зірки радять діяти конструктивно, дотримуватися регламенту.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні проявлять недбалість в професійних справах. Це особливо актуально для тих, хто працює на себе. Не допускайте, щоб лінь і апатія завадила розвивати перспективний проєкт. Також не можна виключати, що ситуацією скористається хтось зухвалий і кмітливий. Слід приділити увагу дрібницям.
Стрілець
Перед вами відкривається оригінальний професійний шлях, на якому вас чекають несподіванки і навіть відкриття. Можна включатися в нові справи і програми, причому вони будуть довготривалими. У першій половині дня можна брати позики і кредити, в борг у знайомих, але робити це слід обережно, чітко прораховуючи свої можливості.
Козеріг
Козерогам не варто проявляти ініціативу до спілкування, але краще відповісти близькій людині, клієнтові або партнерові. Небажано ігнорувати і офіційні повідомлення. Шлях до балансу пролягатиме через компроміс і самодисципліну. Відповідаючи на запит, важливо бути дипломатичнішими, виконувати свої зобов'язання і не перевищувати повноважень, тримати правильну правову, фахову та емоційну дистанцію.
Водолій
Водоліям в цей день протипоказано замикатися в собі. Це може стати причиною розбіжностей з людьми, які чекають увагу, теплоту і турботу. Спочатку вирішите проблеми – потім занурюйтесь у свій внутрішній світ. Не "смітіть" грошима і не намагайтеся заспокоїтися за допомогою алкоголю.
Риби
Представників Риб чекає багато роботи, яка здасться важкою, але ваша праця буде винагороджена. Декому доведеться багато часу перебувати в закритому приміщенні або в агресивному середовищі. Щоб уникнути перепадів тиску і хронічної втоми, постарайтеся впорядкувати ритм свого життя і емоції. Знайдіть можливість частіше бувати на свіжому повітрі.
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