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19 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 вересня, відзначають Михайлове чудо та Міжнародний день пірата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають Михайлове чудо. Саме Архангел Михаїл стоїть на чолі війська Божого та на вході до Раю. Вважається, що саме він переконав ангелів не піддаватись спокусі та боротися з дияволом та бісами, яких вигнали з небес.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 19 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пірата
- 1648 — у Квебеці Жак Бойдон відкрив першу в Канаді таверну
- 1777 — в першій битві при Саратозі британська армія зазнала поразки від американських військ
- 1783 — французькі брати Монгольф'є, у присутності короля Людовіка XVI, запустили першу повітряну кулю з качкою, півнем та вівцею на борту
- 1841 — з'явилась перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель)
- 1851 — у США вийшов перший примірник газети New-York Daily Times, яка сьогодні називається New York Times
- 1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях
- 1888 — в бельгійському курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси
- 1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик, як вияв емоції у спілкуванні в мережі
- 1991 — поновила роботу Києво-Могилянська академія
- 2006 — у Таїланді пройшов військовий переворот
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ВЕРЕСНЯ
- 767 — Сайтьо, японський монах, засновник буддистської школи Тендай-сю в Японії.
- 1782 — Нахімов Яким Миколайович, харківський поет-сатирик.
- 1858 — Адріан Кащенко, український письменник
- 1911 — Вільям Голдінг, англійський письменник
- 1934 — Брайан Епстайн, британський продюсер, менеджер групи "Бітлз"
- 1942 — Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України
- 1948 — Михайло Тімофті режисер, актор, музикант
- 1959 — Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік
- 1960 — Забужко Оксана, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.
- 1964 — Тріша Єрвуд, американська кантрі-співачка, акторка та письменниця.
- 1977 — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор
- 1990 — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вранці на деревах помітно іній, то взимку буде багато снігу
- Якщо на Михайлове чудо тепла погода, то осінь буде тривалою
- Якщо ж листя на верхівках берези ще зелене, то зима прийде раніше
- Якщо вечірнє небо синє, то погода буде змінюватися дуже різко
- Після цього свята варто очікувати перші заморозки
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, вживати нецензурну лексику, а також сперечатися
- Не варто піддаватися спокусам та забувати про давні обіцянки
- Не можна згадувати старі сварки та чвари
- Не можна гадати, влаштовувати різні обряди
- Не можна братися за важку фізичну роботу
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