Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 16 – 22 вересня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане справжнім подарунком долі, адже вдача буде на вашому боці, а нові емоції не змусять на себе довго чекати. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 16.09 – 22.09

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 16, 22

: 16, 22 Несприятливі дні: 17, 18

Гороскоп для Овна

Новий тиждень для Овнів буде доволі насиченим, однак краще не брати на себе надто багато. Спробуйте не перевантажуватись, а також обирати справи, які не вимагаються надто активної діяльності. Вихідні принесуть вам чимало приємних емоцій, тож можна спокійно розслабитись та ловити момент.

Сприятливі дні: 17, 21

Несприятливі дні: 16, 19

Гороскоп для Тельця

У Тельців у новому тижні буде вдосталь позитивних моментів, які точно допоможуть знайти нові цілі. Доволі хороший період для того, щоб нарешті розібратися з безладом, який панує у вашій голові та помешканні. Зорі радять приділяти більше уваги власному здоров'ю та не нехтувати можливістю відпочити.

Сприятливі дні: 16, 22

Несприятливі дні: 20, 21

Прогноз для Близнят

Близнюки намагаються якомога швидше виконати всі свої завдання та поставити галочку навпроти списку справ, однак не варто пришвидшувати події. Незабаром на вас чекає справжня вдача у різних сферах життя, тому заряджайтесь гарним настроєм та плідно працюйте над тим, що у вас зараз є.

Сприятливі дні: 16, 21

Несприятливі дні: 18, 19

Гороскоп для Рака

Раків цього тижня можуть чекати справжні стрибки емоцій, тому краще зупинятись та вмикати холодний розум. Далеко не всі бажання насправді є вашими, а не оточення, тому розставте правильно пріоритети та знайдіть час для себе. Хороший час для самореалізації та пошуку нових джерел натхнення.

Сприятливі дні: 19, 20

Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Лева

Новий тиждень вересня у Левів буде настільки яскравим та енергійним, що багато знаків будуть їм заздрити. Тому насолоджуйтесь моментами та усмішкою вдачі, адже цей період дозволить не просто розширити світогляд, а й відшукати для себе нові грандіозні цілі. Врешті, тримайтесь на хвилі гарного настрою.

Сприятливі дні: 16, 19

Несприятливі дні: 17, 21

Гороскоп для Діви

Дівам зараз варто приділити якомога більше часу самоаналізу та роботою над помилками. Якщо ви і справді хочете здійснити прорив у своєму житті, то варто зрозуміти, що ж тягне вас в інший бік. Працюйте над собою та не лінуйтесь, адже це може принести справді помітний результат.

Сприятливі дні: 16, 21

Несприятливі дні: 19, 22

Гороскоп для Терезів

Терезам зорі радять більше розкриватись перед близькими, а також не тримати емоції та думки у собі. Ви можете бути впевненими, що ваше оточення завжди готова підставити плече та дати корисну пораду. Тому не забудьте приділити час близьким та сказати про те, що відчуваєте.

Сприятливі дні: 19, 20

19, 20 Несприятливі дні: 18, 21

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони нарешті можуть розслабитись та отримувати задоволення від вдалого періоду у житті. Всі справи будуть йти легко, а люди навколо бажатимуть щастя та успіхів. Тому, якщо у вас виникнуть якісь думки про кардинальні зміни, краще їх відкласти на інший час, адже ви можете більше, аніж отримаєте.

Сприятливі дні: 17, 22

Несприятливі дні: 16, 18

Гороскоп для Стрільця

Новий тиждень у Стрільців буде не менш насиченим, аніж попередній, однак не варто мріяти про ідеальний відпочинок. Зараз доволі хороший період для поставлення нових цілей та завдань. Говоріть з близькими про свої бажання та мотивуйте себе рухатись вперед. А от вільний час найкраще провести у романтичній атмосфері.

Сприятливі дні: 16, 19

16, 19 Несприятливі дні: 18, 17

Гороскоп для Козерога

Козерогам, яким пощастило знайти свою половинку, можна буде лише поплескати, адже на любовному фронті справи підуть вгору. А от у самотніх представників може випасти нагода розширити коло знайомств та зустріти того, хто зможе підкорити ваше горде серденько. Не відмовляйтесь від нових вражень, які вам не зашкодять.

Сприятливі дні: 17, 19

17, 19 Несприятливі дні: 16, 22

Гороскоп для Водолія

Водолії відчувають себе вареничком у сметанці, тому пора вириватись з зони комфорту та шукати нові знання та емоції. Ви здатні звернути гори, тому відставте лінь на другий план. Пора обирати нові цілі та впевнено до них рухатись, адже вдача на вашому боці.

Сприятливі дні: 16, 19

Несприятливі дні: 18, 21

Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам трішки вгомонитися та старатись рідше потрапляти у конфліктні ситуації. Ви буваєте доволі суворими зі своїм оточенням, тому зараз варто приділити час саме приємній комунікації. Частіше робіть приємні речі для близьких та не соромтесь озвучувати компліменти.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2019: календар небезпечних дат в Україні