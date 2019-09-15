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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку

  • 21
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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 16 – 22 вересня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане справжнім подарунком долі, адже вдача буде на вашому боці, а нові емоції не змусять на себе довго чекати. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 16.09 – 22.09

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 16, 22
  • Несприятливі дні: 17, 18
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Новий тиждень для Овнів буде доволі насиченим, однак краще не брати на себе надто багато. Спробуйте не перевантажуватись, а також обирати справи, які не вимагаються надто активної діяльності. Вихідні принесуть вам чимало приємних емоцій, тож можна спокійно розслабитись та ловити момент.

Телець

  • Сприятливі дні: 17, 21
  • Несприятливі дні: 16, 19
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

У Тельців у новому тижні буде вдосталь позитивних моментів, які точно допоможуть знайти нові цілі. Доволі хороший період для того, щоб нарешті розібратися з безладом, який панує у вашій голові та помешканні. Зорі радять приділяти більше уваги власному здоров'ю та не нехтувати можливістю відпочити.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 16, 22
  • Несприятливі дні: 20, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюки намагаються якомога швидше виконати всі свої завдання та поставити галочку навпроти списку справ, однак не варто пришвидшувати події. Незабаром на вас чекає справжня вдача у різних сферах життя, тому заряджайтесь гарним настроєм та плідно працюйте над тим, що у вас зараз є.

Рак

  • Сприятливі дні: 16, 21
  • Несприятливі дні: 18, 19
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Раків цього тижня можуть чекати справжні стрибки емоцій, тому краще зупинятись та вмикати холодний розум. Далеко не всі бажання насправді є вашими, а не оточення, тому розставте правильно пріоритети та знайдіть час для себе. Хороший час для самореалізації та пошуку нових джерел натхнення.

Лев

  • Сприятливі дні: 19, 20
  • Несприятливі дні: 16, 17
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Новий тиждень вересня у Левів буде настільки яскравим та енергійним, що багато знаків будуть їм заздрити. Тому насолоджуйтесь моментами та усмішкою вдачі, адже цей період дозволить не просто розширити світогляд, а й відшукати для себе нові грандіозні цілі. Врешті, тримайтесь на хвилі гарного настрою.

Діва

  • Сприятливі дні: 16, 19
  • Несприятливі дні: 17, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам зараз варто приділити якомога більше часу самоаналізу та роботою над помилками. Якщо ви і справді хочете здійснити прорив у своєму житті, то варто зрозуміти, що ж тягне вас в інший бік. Працюйте над собою та не лінуйтесь, адже це може принести справді помітний результат.

Терези

  • Сприятливі дні: 16, 21
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терезам зорі радять більше розкриватись перед близькими, а також не тримати емоції та думки у собі. Ви можете бути впевненими, що ваше оточення завжди готова підставити плече та дати корисну пораду. Тому не забудьте приділити час близьким та сказати про те, що відчуваєте.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 19, 20
  • Несприятливі дні: 18, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони нарешті можуть розслабитись та отримувати задоволення від вдалого періоду у житті. Всі справи будуть йти легко, а люди навколо бажатимуть щастя та успіхів. Тому, якщо у вас виникнуть якісь думки про кардинальні зміни, краще їх відкласти на інший час, адже ви можете більше, аніж отримаєте.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 17, 22
  • Несприятливі дні: 16, 18
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Новий тиждень у Стрільців буде не менш насиченим, аніж попередній, однак не варто мріяти про ідеальний відпочинок. Зараз доволі хороший період для поставлення нових цілей та завдань. Говоріть з близькими про свої бажання та мотивуйте себе рухатись вперед. А от вільний час найкраще провести у романтичній атмосфері.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 16, 19
  • Несприятливі дні: 18, 17
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам, яким пощастило знайти свою половинку, можна буде лише поплескати, адже на любовному фронті справи підуть вгору. А от у самотніх представників може випасти нагода розширити коло знайомств та зустріти того, хто зможе підкорити ваше горде серденько. Не відмовляйтесь від нових вражень, які вам не зашкодять.

Водолій

  • Сприятливі дні: 17, 19
  • Несприятливі дні: 16, 22
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водолії відчувають себе вареничком у сметанці, тому пора вириватись з зони комфорту та шукати нові знання та емоції. Ви здатні звернути гори, тому відставте лінь на другий план. Пора обирати нові цілі та впевнено до них рухатись, адже вдача на вашому боці.

Риби

  • Сприятливі дні: 16, 19
  • Несприятливі дні: 18, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам трішки вгомонитися та старатись рідше потрапляти у конфліктні ситуації. Ви буваєте доволі суворими зі своїм оточенням, тому зараз варто приділити час саме приємній комунікації. Частіше робіть приємні речі для близьких та не соромтесь озвучувати компліменти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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