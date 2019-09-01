Гороскоп на вересень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на вересень 2019 року приготував сприятливі і несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що прогнозують вам зірки на цей місяць, а також які несподіванки вас чекають!

Зміна пір року завжди відчутна, адже кожне оновлення стосується не лише пейзажів природи, а й власного самопочуття та настрою. Особливо ця тенденція помітна восени, коли на зміну бурхливого життя влітку, приходить поступове завмирання восени. Здається, цілком очікована циклічність природи. Але щоразу, коли необхідно це усвідомити, виникають дивні відчуття. Більш відомі, як сезонна депресія. Утім, як запеняють астрологічні фахівці, впадати в депресію точно не слід, адже вересень 2019 для більшості знаків Зодіаку буде початком чогось нового, намріяного та бажаного. Отож кому у вересні поталанить – дізнавайтеся в нашому зодіакальному посібнику.

Гороскоп на місяць вересень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 3, 10, 18

1, 3, 10, 18 Несприятливі дні: 7, 11, 24, 30

Перший місяць осені для Овна буде дещо сумбурним. Зміни, які одна за одною приходитимуть в його життя здаватимуться підозрілими. Усі оновлення матимуть позитивний характер, що і змусить дивуватися. Однак астрологи запевняють, що дарунки небесних стихій цілком і повністю виправдані вашою наполегливістю та бажанням досягнути нові вершини. Не марнуйте час на непотрібні роздуми. Дозвольте собі хоч на мить зупинитися і просто озирнутися навколо. У постійній гонитві за "чимось" дуже важливо зробити паузу, адже там де не шукаєш, як правило, знаходиш. У справах амурних необхідно докласти чимало зусиль, щоб ваші стосунки хоча б лишилися стабільними.

Сприятливі дні : 2, 7, 13, 29

: 2, 7, 13, 29 Несприятливі дні: 1, 10, 14, 27

Емоційно нестабільний період очікує на представників цього зодіакального кола. Перший місяць осені буде вас випробовувати не лише на стійкість фізичну, але й моральну. Зуміти встояти у вирі нескінченних турбот дуже важливо, адже ігнорування наявних проблем може негативно вплинути на ваше життя, зокрема на робочу сферу. Астрологи наполегливо рекомендують не піддаватися на провокації і активно фільтрувати інформаційне поле в якому перебуватимете. Тримати руку на пульсі - це, звісно, важливо, проте маніакально у всьому шукати "подвійне дно" та нещирість – виснажливо.

Цього місяця не варто розраховувати на тривалу романтичну історію, яка переросте в шлюб. Без чуттєвих зустрічей та відвертих зізнань вересень вас не лишить, але доленосними ці стосунки не варто сприймати.

Сприятливі дні: 6, 19, 21, 27

6, 19, 21, 27 Несприятливі дні: 10, 17, 19, 30

Місяць суцільного позитиву та неочікуваних змін, – саме такий період пророкують зірки Близнюкам. Якщо кому і поталанить у перший місяць осені, то саме цім зодіакальним стихіям. Щоб не проґавити вересневі дарунки долі, важливо правильно себе налаштувати. Якщо серед вашого оточення є люди, які деморалізують вас, то астрологи радять обмежити з ними спілкування. Звісно, підтримувати друзів важливо, але чи зможете ви розраховувати на їхню підтримку в разі потреби? У робочій сфері важливо активізуватися. Ваша працелюбність точно не лишиться без уваги. Хтозна, можливо, саме у вересні ви ступите вище кар’єрними сходами.

За любовними перипетіями вересня дуже пильно слідкуватиме Венера. Вона потурбується, щоб емоційна складова першого осіннього місяця була максимально наповнена.

Сприятливі дні: 3, 6, 17, 24

3, 6, 17, 24 Несприятливі дні: 5, 11, 23, 28

Місяць емоційних контрастів очікує на Раків. Успіхи та довгоочікувані здобутки у робочій сфері відійдуть на другий план, адже у ваше життя прийде справжнє кохання. Як прогнозують астрологи, друга половинка вимагатиме посиленої уваги, якої ви, через зайнятість на роботі, не зможете приділити. У вересні дуже важливо правильно розставити життєві пріоритети, щоб зрозуміти важливість одного та другорядність іншого. Не змушуйте себе ставати заручником вибору до якого вас активно змушуватимуть. Кохання – це історія завжди про компроміс, і завжди про компроміс двох. Не лишайте себе мрії обираючи кохання, адже так ви зрадите себе.



У вересні астрологи наполегливо радять зайнятися оздоровленням. Ранкова активність, правильне харчування без голодування та тотальних обмежень, і контрастний душ сповнять вас енергією на нові звершення.

Сприятливі дні: 3, 6, 12, 25

3, 6, 12, 25 Несприятливі дні: 4, 8, 14, 18

Перший місяць осені, як запевняють астрологи, буде позбавлений будь-яких змін. Цим зодіакальним представникам астрологи наполегливо радять взяти паузу в роботі задля тривалого відпочинку. Не варто обтяжувати себе роботою. Докладені зусилля ніяк не вплинуть на вашу кар’єру, а ось спілкування з людьми, що наповнюють - допоможе перезавантажитись. Час проведений у колі рідних та близьких сприятиме відновленню сил та сповнить енергією на нові звершення. Не зайвим у вересні буде поповнити вашу сімейну бібліотеку новими книгами, а оселю – елементами інтер’єру.

В амурних справах нових знайомств астрологи не прогнозують.

Сприятливі дні: 1, 6, 11, 29

1, 6, 11, 29 Несприятливі дні: 9, 16, 20, 30

Загадковий місяць прогнозують зірки Дівам. Шалена кількість важливих зустрічей змусять вас розгубитися. Спілкування з незнайомцями ви як завжди перевірятимете на справжність та щирість. Це досить важливий маркер для вас. Утім, астрологи наполегливо радять хоч на якісь час забути про пильність. Цілком можливо, що бажання убезпечити себе гальмуватиме розвиток стосунків справжніх та непідробних. Вимикати критичне мислення звісно не варто, але роздуми на кшталт «він або вона точно ошукують мене» ведуть в нікуди. Для приватних підприємців у вересні варто обережно вкладати капітал. Цілком можливо, що невдалі інвестиції можуть зробити вас банкрутом.

У перший місяць осені покладіть край поганим звичкам, які згубно впливають на ваше здоров’я. Астрологи наполягають, що відкладати на потім – небезпечно.

Сприятливі дні: 1, 10, 18, 26

1, 10, 18, 26 Несприятливі дні: 5, 16, 24, 27

Як не дивно, але саме цьому знаку Зодіаку у вересні буде складно балансувати між роботою та відпочинком. Додаткові завдання, які здаватимуться вам посильними, ви неодмінно забажаєте виконати. Однак астрологи застерігають: покладатися на власний перфекціонізм точно не слід. Виснаження та емоційне вигорання скоректують ваші плани. Цього місяця не намагайтеся осягнути неосяжне, а краще займіться собою. Приміром, перегляньте свій режим дня та раціон харчування. Готувати свій організм до неминучих холодів варто завчасно. Якщо ж вирішите проігнорувати сигнали організму, наслідки будуть куди сумніші.



У стосунках з коханими вам бракуватиме розуміння. Розбіжності у поглядах на ваше сімейне майбутнє частенько ставатимуть причиною конфлікту. Компроміс – ось що поверне у ваші взаємини гармонію та ніжність.

Сприятливі дні: 1, 4, 11, 27

1, 4, 11, 27 Несприятливі дні: 3, 7, 20, 30

Перший місяць осені для представників цього знаку Зодіаку буде сповнений нескінченними приємностями. Поставлені завдання вирішуватимуться досить оперативно та успішно. У робочій сфері ви неодмінно отримаєте вдалі пропозиції в яких вдало реалізуєте власний потенціал. Так, принаймні, стверджують астрологи. Дуже важливо цього місяця не озиратися назад, адже можна побачитись чогось важливого попереду. Вересень – чудова пора зайнятися саморозвитком. Відтак прочитати нову книгу зайвим не буде.

У стосунках з коханими пануватиме суцільна гармонія. Якщо не хочете її порушувати, то притримайте ревниві домисли. Як стверджують астрологи, вони безпідставні.

Сприятливі дні: 4, 10, 25, 29

4, 10, 25, 29 Несприятливі дні: 5, 8, 17, 23

Переломний період очікує на Стрільців у вересні. Бажання змінити своє життя та розірвати замкнене коло буде сильнішим, аніж страх втрати те, що є. Однак на цьому роздоріжжі важливо не схибити. Зробити це можна лише шляхом ретельного самоаналізу, який допоможе правильно розставити акценти, а відтак зрозуміти: чи потрібно змінювати своє життя, чи, можливо, вам цілком комфортно й так. Представникам бізнесу, яким на думку астрологів поталанить, втрачати пильність та критичне мислення точно не варто. Конкуренти завжди на сторожі.



На любовному фронті особливих заворушень зірки не пророкують. Утім, без романтичних пригод вересень вас не залишить.

Сприятливі дні: 4, 6, 10, 27

4, 6, 10, 27 Несприятливі дні: 7, 16, 24, 30

Місяць змін та приємних сюрпризів, – саме таким буде вересень у контексті фінансів для представників цього знаку Зодіаку. У перший місяць осені астрологи наполегливо радять не панікувати та не впадати в депресію через раптові зміни, адже саме вони покликані зробити ваше матеріальне становище стабільним. Пам’ятайте: нові можливості, які відкриються перед вами у вересні – це шанс кардинально змінити своє життя. Вийшовши із зони комфорту ви не будете замислюватися, чи було воно того варте, адже подібний крок буде максимально виправданий збільшенням грошового капіталу.



Ваше особисте життя не потурбують чвари та непорозуміння з другими половинками. Однак пускати стосунки на самоплив астрологи не радять. Саме від вас цього місяця залежить, чи перейдуть вони у нову фазу відносини.

Сприятливі дні: 8, 11, 16, 28

8, 11, 16, 28 Несприятливі дні: 6, 13, 17, 31

Успішний період очікує Водолія протягом вересня. Економічно вигідні пропозиції заполонять ваше життя, а розпочатий бізнес шокує своєю прибутковістю. Робоча сфера буде теж напрочуд безпроблемною. Ваша працелюбність точно не лишиться без уваги.

Звичайно, без спроб зіпсувати панування успіху не обійдеться: Сатурн робитиме все можливе, щоб ви постійно тримали руку на пульсі. Але перейматися не варто. Марс, як ваш вірний вересневий заступник, стане горою на ваш захист і сприятиме, щоб успіх лишався якомога довше у вашому житті.

На любовному фронті заворушень зірки не пророкують.

Сприятливі дні: 7, 9, 18, 24

7, 9, 18, 24 Несприятливі дні: 3, 8, 15, 28

Емоційно напружений період очікує на Риб у вересні. Бажання недругів посунути вас в колективі буде досить потужним, і вони робитимуть все можливе, щоб показати вас керівництву у невигідному світлі. Тому ваша обачність та обережність просто необхідна. Розраховувати на підтримку друзів не варто, вони займатимуться вирішенням своїх проблем. Натомість, не скласти руки серед суцільної несправедливості вам допоможе Сонце – ваш відданий вересневий заступник. Він сповнюватиме вас енергією для потужних протистоянь.



Не варто будувати амурних планів на завершальний місяць літа. Усі романтичні зустрічі у вересні завершуватимуться суцільним розчаруванням. Так, принаймні, стверджують астрологи.

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