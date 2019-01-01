Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків

Гороскоп на січень 2019 року передбачає сприятливі і несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки на цей місяць та чим здивує доля цього місяця!

Для того щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць 2019 року – вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним місячним календарем для всіх знаків Зодіаку. Тому відкладайте усі справи, і мерщій дізнаватися, яким буде грудень саме для вас.

Гороскоп на місяць січня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні: 1, 3, 10, 18

Несприятливі дні: 4, 11, 15, 26

Гороскоп для Овна Перший місяць 2019 року для Овна буде досить спокійним і стабільним – як в робочій сфері так і в особистому житті. Притаманна вашому знаку Зодіаку неквапливість та розсудливість, допоможе розпізнати серед багатьох ділових пропозицій угоди авантюрні та підступні, які націлені підірвати ваш професійний авторитет. Вірний січневий заступник – Меркурій – стане на заваді кабальним угодам, які можуть покласти крах вашій кар’єрі та бізнесу. Астрологи радять цього місяця бути максимально виваженим, адже саме це допоможе уникнути професійних ризиків. Загальне самопочуття не викличе у вас підозр та хвилювань, однак астрологи наполегливо радять утримуватись від масної їжі, як би складно це у гастрономічному січні робити не було. Намагайтесь хоча б дозовано вживати різні смаження, щоб не розбалансувати злагоджену роботу ШКТ (шлунково-кишкового тракту). Любовні перипетії – це, власне, те, через що доведеться пройти сімейним представникам цього знаку Зодіаку. Якщо ж ви не знаходитеся у стосунках, то сподіватися, що січень буде щедрим на романтичні знайомства – не варто. Перший місяць 2019 року обіцяє бути не надто феєричним у справах амурних. Тому припиніть мріяти про велике кохання, яке вам доведеться зустріти саме у січні. Краще зорієнтуйте свою увагу на щось геть інше. Приміром, саморозвиток та самореалізація.

Сприятливі дні: 2, 3, 17, 21

Несприятливі дні: 8, 10, 11, 19

Гороскоп для Тельця

Місяць творчої та професійної реалізації, – саме таким буде січень для Тельців. Січневий прихильник цього знаку Зодіаку – Сонце – додасть купу життєвої енергії для досягнення бажаних вершин, тому жалітися на брак сил та мотивації у січні точно не доведеться. Астрологи рекомендуються скористатися щедрістю вашого заступника, і припинити нарешті відкладати все на завтра. Не варто чекати особливого дня, особливого місяця чи особливої людини, щоб кардинально змінити своє життя. Робіть тут і зараз. Січень неймовірно сприятливий місяць для нових починань.

Стан здоров’я цього місяця змусить вас понервувати, адже астрологи прогнозують загострення всіх хронічних хвороб. Головне не гаяти часу і оперативно звертатися до лікаря, який ще на початкових етапах хвороби спроможний їй зарадити без оперативного втручання.

За особисте життя Тельців у січні відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, перший місяць нового року стане місяцем зустрічі вашого першого кохання. Іноді саме там де не чекаєш – зустрічаєш, а де не шукаєш – знаходиш.

Сприятливі дні: 5, 8, 17, 22

Несприятливі дні: 10, 14, 21, 29

Гороскоп для Близнят

Енергетично нестабільним та малопродуктивним обіцяє бути перший місяць нового року для Близнюків. Весь січень ви намагатиметесь поновити звичний режим свого життя після святкувань, і вдаватиметься вам це, м’яко кажучи, не дуже. Найскладніше буде позбутися думки, що новорічно-різдвяні свята поступово добігають кінця, а це означає, що зовсім скоро доведеться пірнути у рутину та побут, які на час приготування до свят перетворилися на щось другорядне та незначне. Однак астрологи наполегливо радять усвідомити, що відпочинок позаду, а попереду робота – лише продуктивне та результативна. Якщо цілий місяць потерпати від депресії, то можна проґавити багато можливостей, які підготували для вас зірки.

Самопочуття у січні залишатиме бажати кращого, адже зацикленість на собі та думках, що навіюватиме депресія даватимуться взнаки. Саме тому астрологи радять розпочинати день з ранкової активності (приміром, зарядка) та контрастного душу. Це допоможе вам швидше прокинутися, і, звичайно, позбутися післясвяткової апатії.

Особливих заворушень на любовному фронті астрологи не прогнозують, як і доленосних зустрічей.

Сприятливі дні: 2, 8, 9, 16

Несприятливі дні: 10, 17, 21, 30

Гороскоп для Рака

Складний період очікує на Раків у перший місяць 2019 року. Цілком можливо, що саме у січні вам доведеться покласти кінець відносинам з людьми, яких колись ви сміливо могли називати друзями. Характерна вашому знаку Зодіаку вірність та відданість змушуватиме щоразу повертатися у той день, коли ви скажете - «досить ошукуванню та дволикості». Як наслідок, вас постійно хвилюватиме думка, чи правильно ви вчинили, чи справедливо? Дати відповіді на болючі питання вам допоможе Меркурій, адже саме він розплющить вам очі, які довго були покриті пеленою суцільної брехні, і нарешті покаже сутність та справжність окремих людей. Щоб з’ясування відносин та вирішення конфліктних ситуацій не позначилися на вашій професійній діяльності, - астрологи наполегливо радять з головою пірнути в роботу. Це допоможе абстрагуватися від життєвих перипетій та остаточно закріпити статус перспективного працівника. Трудотерапія однозначно піде вам на користь.

Через стресову природу січня астрологи прогнозують погіршення самопочуття, тому черговий похід до лікаря не буде зайвим. Протягом січня можуть з’являтися небажані симптоми, які є своєрідними сигналами організму, що з ним, щось не так. Не пускайте їх на самоплив і обов’язково звертайтеся до лікаря.

У січні астрологи радять утриматись від нових стосунків, адже швидше за все вони не принесуть бажаного щастя.

Сприятливі дні: 1, 6, 10, 17

Несприятливі дні: 5, 11, 19, 25

Гороскоп для Лева

Юпітер потурбувався, щоб у Левів січень пройшов максимально комфортно. Без особливих фізичних та розумових зусиль вам вдасться ступити вище кар’єрними сходами. Для збільшення грошового капіталу доведеться спочатку вкласти кошти, адже січень для Левів у цьому відношенні найсприятливіший час. Капіталовкладення не одразу виправдає себе і дасть результат, тому наберіться терпіння й чекайте. Згодом ви переконаєтесь, що зробили правильно.

Погіршення здоров’я астрологи не прогнозують, проте саме в січні, як би ідеалізовано це не здавалося, варто почати загартовувати свій організм контрастним душем та посиленими тренуваннями.

На любовному фронті у представників цього знаку Зодіаку буде ой як гаряче. Багато претендентів змагатимуться за їхню увагу та прихильність, проте зелене світло отримає самий наполегливий та відчайдушний, адже запальним та емоційним Левам подобається, коли перший крок хоча б колись роблять не вони самі.

Сприятливі дні: 1, 7, 18, 30

Несприятливі дні: 9, 12, 21, 24

Гороскоп для Діви

Цікавий та емоційний місяць очікує на Дів. Саме в цей період вдасться реалізувати поставлені цілі, якщо, звичайно, у минулому було докладена необхідна кількість зусиль. Астрологи запевняють: саме перший місяць нового року відрізнятиметься пожвавленням у професійній діяльності. Керівництво нарешті помітить вашу продуктивність та відданість своїй справі. У січні можна розраховувати на кар’єрне зростання, однак збавляти темп на шляху до поставленої цілі астрологи одноголосно не радять, адже це може звести нанівець докладені зусилля в минулому.

Не забувайте про відпочинок, який у січні потрібен вам, як повітря. Місяць і так обіцяє бути стресовим, а якщо нехтувати ще часом на себе, то це може неабияк вплинути на загальне самопочуття.

Особисте життя у перший місяць нового року вражатиме бурхливістю. Емоційність та швидкість з якими розвиватимуться стосунки, змусить вас замислитись: чи не приречені вони на такий швидкий фінал, як і початок? Однак астрологи рекомендують просто насолоджуватися моментом і не будувати грандіозних планів на майбутнє, як би примітивно це не звучало, і тоді відповідь буде очевидною.

Сприятливі дні: 10, 15, 19, 31

Несприятливі дні: 4, 9, 11, 22

Гороскоп для Терезів

Для Терезів перший місяць нового року буде досить складним та емоційно напруженим, оскільки доведеться вирішувати непрості завдання самотужки. Проте в січні є і незначні позитиви – робоча сфера, яка буде відносно успішною. Астрологи радять уникати спілкування з підозрілими особистостями, адже швидше за все вони мають на вас "професійний зуб", і понад усе прагнуть ошукати та підставити вас в колективі.

Самопочуття у січні буде досить стабільним. Побільше бувайте на свіжому повітрі: піші прогулянки сприятливо впливають на загальний стан здоров’я. У січні астрологи наполегливо рекомендують розпрощатися з поганими звичками. Чому б ні?

На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово. Однак ситуацію можна кардинально змінити, якщо, звичайно, захотіти.

Сприятливі дні: 8, 12, 17, 20

Несприятливі дні: 4, 16, 19, 30

Гороскоп для Скорпіона

Гармонійний місяць очікує на представників цього знаку Зодіаку. Як пояснюють астрологи, невимушеність та стабільність принесе у життя Скорпіонів Марс, який наповнюватиме їх життєдайною енергією протягом всього січня. У робочій сфері зірки віщують кар’єрне зростання, яке буде результатом вашої наполегливості та працелюбства протягом останніх двох місяців. У січні доречно розпочинати власну справу, адже бізнес обіцяє бути прибутковим. Однак робити ризикованих кроків астрологи не радять, всі рішення повинні бути добре обмізкованими та неспішними.

Про затяжний відпочинок можна забути, оскільки пожвавлення в роботі вимагатиме максимальної віддачі та професійної компетенції. Однак нехтувати ранковими пробіжками та зарядкою категорично не рекомендують астрологи. Це допоможе впоратися з емоційним напруженням .

У справах амурних буде все також динамічно. Основним покровителем цього знака Зодіаку є Венера, яка потурбувалася про ваше особисте життя. Цікаві знайомства, доленосні зустрічі та бурхливі романи – це те, що пророчать Скорпіонам у січні.

Сприятливі дні: 2, 3, 13, 19

Несприятливі дні: 10, 14, 17, 29

Гороскоп для Стрільця

Складний період очікує на Стрільців у січні. Величезна кількість проблем здавалося б давно забутих та вирішених активізуються у вашому житті з новою силою. Залагоджувати їх, як запевняють астрологи, однозначно доведеться, адже вони ставатимуть причиною конфліктних ситуацій та непорозумінь у колі близьких людей. Тому вирішити їх варто якомога оперативніше. У професійній діяльності вам не даватиме спокою Меркурій, який створюватиме усі можливі конфронтації, щоб у керівництва склалося хибне враження щодо вас. Проте засмучуватися не варто: на захист стане Сатурн, ваш вірний заступник у січні. Його позитивна енергетика буде сповнювати вас силою для боротьби з труднощами та несправедливістю.

У січні можливе погіршення здоров’я, тому похід до лікаря варто спланувати завчасно, і не чекати, коли це стане вимушеним кроком.

У справах амурних нових знайомств астрологи не прогнозують. Сімейним Стрільцям рекомендують у січні навчитися ставити потреби другої половинки вище за власні, і тоді дійти взаєморозуміння та гармонії у стосунках буде досить легко.

Сприятливі дні: 3, 9, 18, 25

Несприятливі дні: 4, 8, 16, 30

Гороскоп для Козерога

Динамічний період очікує на Козерогів у січні. Нові, неймовірні можливості відкриються перед носіями цього знака Зодіаку. Поставлені завдання на роботі ви будете вирішувати досить оперативно та результативно, адже Юпітер подарує вам максимум енергії та сил. Розпочата власна справа цього місяця буде не менш успішною, якщо ви знайдете добросовісних партнерів. Уникайте підозрілих пропозицій, швидше за все вони авантюрні й спрямовані підірвати ваш авторитет. Слід бути обачними і у підписанні документації, особливо, якщо ви займаєте керівну посаду. Додаткові проблеми, спричинені вашою довірливістю, конкурентам лише на руку.

Для злагодженої роботи організму та чудового самопочуття астрологи радять навчитись балансувати між роботою та дозвіллям.

Особисте життя у січні буде вражати своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера - підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тому будьте обачними.

Сприятливі дні: 10, 15, 21, 29

Несприятливі дні: 9, 11, 27, 31

Гороскоп для Водолія

Цей місяць для Водолія буде сповнений неочікуваними подіями, які кардинально змінять їхнє життя. Головне не впадати в депресію через швидкість цих змін, адже всі вони мають символічне значення і не просто відбуватимуться у вашому житті.

Погіршення здоров’я у січні астрологи не прогнозують.

На любовному фронті буде певне затишшя, яке точно змусить понервувати Водолія, адже він звик буди в центрі уваги і одним лише поглядом закохувати в себе представників протилежної статі. Однак астрологи закликають не перейматися через це, адже тимчасове затишшя пророкує зустріч з людиною, яка назавжди лишиться у вашому житті в статусі чоловіка або дружини.

Сприятливі дні: 6, 14, 16, 20

Несприятливі дні: 10, 18, 22, 29

Гороскоп для Риби

Весь січень для риб супроводжуватиметься яскравими подіями та змінами в житті. Однак астрологи не беруться уточнювати в якій саме сфері життя доведеться зустрічати сюрпризи долі. Важливо протягом першого місяця 2019 року чутливим та вразливим Рибам обмежити спілкування з людьми, які деморалізують вас та налаштовують на негатив, - по можливості, звичайно. Загальне самопочуття не викличе хвилювання. Здоров’я буде в нормі.

Стримані астрологи у коментарях щодо особистого життя Риб у січні. Зміни обов’язково відбудуться, однак їх природа невідома. Хоча можна спрогнозувати що січень лишить солодкий присмак на все життя, адже у перший місяць нового року вашою заступницею буде Венера, тому ніжний та романтичний січень гарантований.

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