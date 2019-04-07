Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 8 – 14 квітня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає чимало шансів зовсім змінити своє життя, однак деяким знакам Зодіаку доведеться витратити чимало сил та енергії, щоб нарешті бути задоволеними станом справ. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 08.04 – 14.04

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 8, 14

: 8, 14 Несприятливі дні: 9, 11

Гороскоп для Овна

Овнам пора навчитись відділяти емоції від справ, оскільки вони надто часто дратуються через речі, які інші вважають дрібницями. Пора скласти чіткий план дій, якого дотримуватись найближчий тиждень. Це дозволить відчути контроль над власним життям, а також позбутись "хвостів". Не забувайте приділяти час близьким людям та правильно розставляйте пріоритети.

Сприятливі дні: 11, 12

Несприятливі дні: 9, 10

Гороскоп для Тельця

Тельці продовжують шукати шляхи для реалізації власного потенціалу. Вашим умінням та дисциплінованості можна позаздрити, тому на плоди своєї праці не доведеться довго чекати. Щоправда, зорі радять виділяти час для повноцінного відпочинку, адже це зробить вас значно продуктивнішими. Нові знання внесуть зміни до світогляду та стануть мотивацією для чогось більшого.

Сприятливі дні: 12, 14

Несприятливі дні: 8, 9

Прогноз для Близнят

Цього тижня Близнюкам варто звернути особливу увагу на своє здоров'я. Через надмірне бажання нарешті розібратись з усім навколо можна не помітити, що бракує енергії. Ваші стрибки від енергійності до тотальної втоми не надто позитивно відбиваються на організму. Розподіляйте свій час максимально комфортно, а також не забувайте, що лінь буває корисною.

Сприятливі дні: 8, 11

Несприятливі дні: 9, 14

Гороскоп для Рака

Раки потребують перезарядки, але найближчим часом навряд чи вдасться приділити час собі. Зате вихідні можна використати максимально вдало для повноцінного відпочинку. А до того чесно визначте основні цілі, а другорядні перенесіть на інший час. Ваша харизма не залишає нікого байдужим, можете цим користуватись.

Сприятливі дні: 9, 10

Несприятливі дні: 8, 14

Гороскоп для Лева

Леви відчувають, що на них впало чимало справ та обов'язків, тому всім своїм виглядом намагаються показати, що можуть все. Але не варто заганяти себе у пастку з власних думок та завдань. Надмірна емоційність може образити близьких людей, які не так швидко все забувають. Приділяйте час для них та спробуйте знайти баланс у собі. Попереду чимало хороших новин, які точно додадуть енергії.

Сприятливі дні: 9, 11

Несприятливі дні: 12, 13

Гороскоп для Діви

Новий тиждень стане для Дів ще більш насиченим, аніж попередній. Навколо стає все більше людей, з якими варто налагодити хороші стосунки. Тому припиніть надто багато думати про підступні плани, а зверніть увагу на невідкладні справи. До того ж, ваш творчий потенціал вимагає вкладень у себе. Хоча б один день присвятіть тому. що приносить вам справжнє задоволення.

Сприятливі дні: 12, 14

Несприятливі дні: 9, 13

Гороскоп для Терезів

Ваш холодний розум допоміг вирішити чимало проблем, але ви буваєте надто піддатливими для рідних людей. Інколи потрібно забувати про емоції та зосереджуватись на цілях та можливостях. До того ж, обставини можуть змінюватися, а це варто обдумувати наперед. Зараз ваше становище може зібрати чимало заздрісників навколо, але не варто на них звертати увагу.

Сприятливі дні: 9, 10

9, 10 Несприятливі дні: 8, 14

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони знову в ударі. Вам здається, що цей тиждень буде ще вдалішим, а люди так і хочуть вам допомогти. Але зорі радять утриматись від маніпуляцій та дрібних обманів, які точно стануть перешкодою у близькому майбутньому. Будьте добрішими і удача справді вам усміхнеться. Не забувайте і про очищення від зайвих думок, адже моральне здоров'я також треба берегти.

Сприятливі дні: 8, 13

Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Стрільця

Новий тиждень принесе Стрільцям чимало нових вражень. Якщо деякі плани ви нарешті почали втілювати в реальність, то не варто відкладати на далеку полицю і решту. У вас все вдасться, а харизма лише допоможе у цьому. Не намагайтесь навчати чомусь людей навколо, адже це лише роздратує. Натомість працюйте над собою, щоб стати прикладом. Вихідні проведіть з близькими людьми.

Сприятливі дні: 9, 14

9, 14 Несприятливі дні: 11, 12

Гороскоп для Козерога

У Козерогів випаде можливість кардинально змінити своє життя, але варто не проігнорувати шанси, як це часто буває. Звісно ж, ніхто не застрахований від провалів, але з холодним розумом і завбачливістю можна отримати справді чудовий результат. Інколи потрібно навчитись відпускати людей та ставити всі крапки над "і".

Сприятливі дні: 9, 14

9, 14 Несприятливі дні: 8, 11

Гороскоп для Водолія

Водоліям потрібно більше часу приділяти саморозвитку, адже у них є величезний потенціал. Звичайний ритм життя допоможе відволіктись від негативу та з новими силами взятись за цілі. Бракує планів чи завдань? Саме час розкласти все по полицях, адже попереду ще стрімкіший темп. Бережіть енергію, але не забувайте рухатись вперед.

Сприятливі дні: 11, 13

Несприятливі дні: 8, 14

Гороскоп для Риб

Зорі рекомендують Рибам цього тижня викладатись на роботі на всі 100%. Це, щонайменше, принесе вам відчуття приємної втоми та очевидні результати. Якщо ж все піде за планом, то попереду очікують нові приємні виклики. Якщо ви комусь давно обіцяли зустрітись, то цей чудовий тиждень для реалізації таких планів. Затишний вечір у приємній компанії точно додасть сил та поповнить скриньку ідей.

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