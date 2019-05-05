Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 травня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 6 – 12 травня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає чимало шансів зовсім змінити своє життя, однак деяким знакам Зодіаку доведеться витратити чимало сил та енергії, щоб нарешті бути задоволеними станом справ. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 06.05 – 12.05

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 8, 12

: 8, 12 Несприятливі дні: 9, 11

Гороскоп для Овна

Новий тиждень травня принесе Овнам чимало нових ідей та натхнення. Попереду багато роботи, тому частину справ краще зробити завчасно, щоб потім не поспішати. Зробіть конкретний план дій та працюйте за ним. Вільний час краще присвятити собі та внутрішній гармонії, якої інколи починає бракувати. Все у вас вийде!

Сприятливі дні: 11, 12

Несприятливі дні: 6, 10

Гороскоп для Тельця

Тельці намагаються влитись у стрімкий ритм життя, але це не найголовніше, до чого варто звикати. Зараз у вас переломний період у житті, тому варто не лише зібратись з силами та емоціями, а й знаходити час для відпочинку. Холодний розум не буде так добре працювати, якщо ви не виділите для себе вікенд. Попереду чимало позитивних моментів, які точно варті ваших сил та енергій.

Сприятливі дні: 10, 12

Несприятливі дні: 8, 9

Прогноз для Близнят

Близнюки вимагають повної віддачі в стосунках. Лібідо цих знаків Зодіаку важко не помітити, тому краще поводитися трішки спокійніше. Ви знаєте, чого хочете і що можете запропонувати. Нехай ваші пріоритети в житті допоможуть і в романтичних стосунках. Це дозволить відкрити для себе нові враження, а також спрямовувати енергію у правильному руслі.

Сприятливі дні: 6, 11

Несприятливі дні: 9, 12

Гороскоп для Рака

Раки хочуть відкрити для себе нові простори, але вагаються, куди ж спрямувати свої уміння та час. Не панікуйте та спробуйте себе у різних сферах, адже ваша харизма та таланти точно не залишать байдужими нікого. До того ж, ви зможете правильно розставити пріоритети. Бажання розвиватись не варто вважати моторошним дзвіночком до значних змін, адже на роботі вас обожнюють та поважають. Просто знайдіть справу для хобі, яка буде приносити вам ще більше задоволення.

Сприятливі дні: 6, 10

Несприятливі дні: 8, 11

Гороскоп для Лева

Леви почуваються так, наче тримають на своїй спині півсвіту, а ще половину несуть у руках. І справді, кількість справ, які вам потрібно вирішити, викликає бажання прилягти. Однак все у ваших силах, адже попереду на вас очікує заслужений відпочинок. Зберіть волю в кулак та намагайтесь відокремити час роботи від релаксу.

Сприятливі дні: 5, 11

Несприятливі дні: 8, 10

Гороскоп для Діви

Діви добре знають, що їх бісить та дратує, однак намагаються стримуватись та не проявляти емоцій. Ваша любов до людей може обернутись стресом, якщо не навчитесь прощатись зі знайомими, які приносять більше негативу, аніж позитиву. Не варто надто перейматись через те, що ж подумають люди. Важливо дослухатись до себе та самопочуття.

Сприятливі дні: 7, 11

Несприятливі дні: 9, 10

Гороскоп для Терезів

Саме час правильно розпорядитись грішми для домашніх справ. Ви умієте заробляти та знаєте собі ціну, але інколи надто по-дитячому ставитесь до покупок. Зараз краще звернути увагу на практичність, а не цікавість. Що ж до особистого життя, то тут варто приділяти більше уваги своїм рідним та близьким, адже ви часто надовго зникаєте з їх поля зору. Сім'я не завжди може приносити позитивні емоції, але вона завжди підтримає.

Сприятливі дні: 9, 10

9, 10 Несприятливі дні: 6, 8

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони готові розібратись зі своїми друзями та визначити, хто справді дорога людина, а хто лише тягарець у житті. Покладайтесь на позитивні емоції та даруйте щастя тим, хто цього заслуговує. Зараз чудовий час не лише для зміни кола спілкування, а й для нових кроків у майбутнє, серед яких і сфера роботи, і власна домівка. Якщо ви чогось дуже хочете, то пора спробувати.

Сприятливі дні: 6, 11

Несприятливі дні: 8, 10

Гороскоп для Стрільця

Стрільці вирішили знову опустити руки та піддатись течії, однак це зовсім не варіант! Зберіться з силами, тиждень може видатися складним, але допоможе розставити пріоритети та виявити нові цілі. Ви надто талановиті для того, щоб залишатися на одному місці так довго. Не чекайте, поки хтось вас підштовхне, а рухайтесь самостійно.

Сприятливі дні: 9, 10

9, 10 Несприятливі дні: 6, 11

Гороскоп для Козерога

Козероги поступово починають відчувати прихід весни. Поки самотнім представникам знаку випаде нагода знайти другу половинку, то сімейні Козероги зможуть розбавити рутину та заново опинитись у вирі почуттів. Романтичний настрій цього тижня пануватиме над вами, тому не опирайтесь. Якщо ж хочете трохи заховатись від світу, то можна собі це дозволити.

Сприятливі дні: 6, 10

6, 10 Несприятливі дні: 8, 11

Гороскоп для Водолія

Водолії розслабились і ніяк не можуть повернутись до звичайного ритму, а новий тиждень буде доволі звичайним та без несподіванок. Тому можете дозволити собі не поспішати з рішеннями, але знайдіть час, щоб просто насолоджуватися життям та робити те, що приносить задоволення. Згодом, на вас чекає чимало свіжих вражень.

Сприятливі дні: 7, 11

Несприятливі дні: 8, 10

Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам цього тижня викладатись на роботі на максимум. Це не тільки дозволить відчути приємну втому, а й принесе очевидні результати. Дотримуйтесь плану і попереду будуть нові виклики та емоції. Вільний час краще приділити людям, які мотивують вас та спрямовують. Що ж до романтики, то вам інколи потрібно розслаблятись і не керувати всіма. Це точно покращить стосунки з другою половинкою.

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