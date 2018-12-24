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Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 24 – 30 грудня 2018!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 24 – 30 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 24, 25
- Несприятливі дні: 26, 28
Новий тиждень принесе потребу бути більш гнучким та проявляти розуміння до оточення. Не забувайте про святкову атмосферу та хороший настрій, адже вони допоможуть впоратись з усіма справами вчасно і без витрати нервів.
Зорі можуть дати вам шанс змінити все, але потрібно спокійно уміти приймати рішення, щоб потім про них не пошкодувати. Повеселіться під кінець року без зайвих думок.
Телець
- Сприятливі дні: 24, 28
- Несприятливі дні: 25, 27
Саме час завершити все заплановане, щоб розпочати рік з новими силами та часом. якого вам так бракує. Щоправда, для цього потрібно все чітко розпланувати та не відкладати на останній момент. Не соромтесь покладатись на когось, це викличе лише більше поваги до вас. Щодо домашніх справ, то тут не варто намагатись зробити все за один раз. Дім цього тижня повинен стати місцем для морального та фізичного відпочинку.
Близнюки
- Сприятливі дні: 24, 29
- Несприятливі дні: 28, 30
Зірки не принесуть цього тижня жодних неочікуваних подій, тому можна спокійно розв'язувати всі проблеми, які накопичились. Спробуйте приділити більше часу дорогим людям, а також не забувати про роботу. Кількість зусиль буде рівна потенційній відплаті, тому не нехтуйте ідеями та не соромтесь говорити те, що думаєте.
Рак
- Сприятливі дні: 27, 30
- Несприятливі дні: 24, 28
Тиждень буде доволі насиченим, тому саме час зосередити сили на роботі. До будь-яких робочих справ варто проявляти чимало уваги, щоб отримати чудовий результат. Зорі не радять надто емоційно реагувати на події, адже саме час для раціональних думок. До кінця робочого тижня ви нарешті відчуєте полегшення.
Лев
- Сприятливі дні: 24, 29
- Несприятливі дні: 27, 30
Тиждень може стати важким за кількістю справ і турбот, але ви з усім впораєтесь. Спробуйте зберігати спокій та не сваритись з рідними через дрібниці. Зорі радять не озвучувати свої мрії, щоб вофни швидше збувались. Активність та креативність - ось ключі до вдалого завершення року.
Діва
- Сприятливі дні: 27, 29
- Несприятливі дні: 24, 26
Чудовий час для вигідних покупок, а от важливі рішення краще відкласти та обговорити з близькими людьми. Зорі радять не надто опиратись подіям, а плисти за течією. Успіх гарантуватиме віра у свої сили та хороший настрій. Приглушіть трішки свої емоції, щоб не поповнити список ворогів.
Терези
- Сприятливі дні: 25, 26
- Несприятливі дні: 29, 30
Тиждень буде доволі активним, але не варто одразу хапатись за розв'язання всіх питань. Будьте обачними у стосунках на роботі. Тому, якщо вам бракує обізнаності у ситуації, не варто з кимось її обговорювати.Саме час взяти невеличку відпустку, щоб поповнити баланс енергії.
Не забувайте, що саме ви створюєте світ навколо себе, тому будьте обачні та розумні.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 28, 29
- Несприятливі дні: 27, 30
Зорі потішать вас приємними подіями, які будуть пов'язані з роботою та хобі. Не варто передавати комусь кількість своїх справ, адже лише ви сповна можете з ними впоратись. Не забудьте думати про все, що говориться, щоб не образити почуття близьких людей. А от вихідні принесуть можливість відпочити.
Стрілець
- Сприятливі дні: 24, 26
- Несприятливі дні: 27, 30
Будьте обачні цього тижня з підписанням важливих документів та переговорами. Також зорі не радять намагатись все зробити самотужки. Звісно ж, впевненість у своїх силах - це чудово, однак варто обирати оптимальну кількість завдань, щоб виконати їх найкраще.
Під час планування не забувайте і про свої обов'язки. З гарним настроєм та правильним розподіленням часу вам вдасться виконати все заплановане.
Козеріг
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 29, 30
Не надто вдалий тиждень для Козерогів. На представників цього знаку очікує чимало малих дрібниць та непорозумінь, які можуть порушити плани та настрій. Зорі радять намагатись нормалізувати стосунки з оточенням та уникати конфліктів. Щоправда, будуть і позитивні події, які запам'ятаються надовго.
Водолій
- Сприятливі дні: 27, 29
- Несприятливі дні: 28, 30
Ідеальний тиждень, який принесе нову порцію натхнення та можливостей проявити себе. Доведеться докласти зусиль, щоб ідеї стали реальністю, але вам це буде тільки у задоволення. Зорі рекомендують звертати уваги на тих, кому потрібна допомога. Хороші справи не лише не заберуть сил, а й згодом повернуться сторицею.
Риби
- Сприятливі дні: 28, 29
- Несприятливі дні: 24, 27
Риб очікує чудовий тиждень, який буде наповнений хороших моментів і на роботі, і вдома. Представникам знаку вдасться реалізувати всі плани та налагодити ситуацію на любовному фронті. Зорі радять дослухатись до близьких та цінних порад. Також не варто забувати і про повноцінний відпочинок.
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