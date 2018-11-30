Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків

Гороскоп на грудень 2018 року передбачає сприятливі і несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки на цей місяць та чим здивує доля цього місяця!

Для того щоб знати, які сюрпризи приготував останній місяць 2018 року – вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним місячним календарем для всіх знаків Зодіаку. Тому відкладайте усі справи, і мерщій дізнаватися, яким буде грудень саме для вас.

Гороскоп на місяць грудень 2018

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні: 1, 5, 16, 28;

Несприятливі дні: 3, 10, 11, 29

Гороскоп для Овна Надзвичайно вдалий місяць пророкують зірки саме для цього знака Зодіаку. Для вас відкриється багато можливостей, якими однозначно варто скористатися. Не бійтеся ризикувати. Ризик у грудні буде максимально виправданий. Відстояти свою позицію в колективі буде не так і складно, адже робоча сфера оберігатиметься Марсом – вашим вірним союзником в останній місяць 2018 року. Рішучість та впевненість сприятимуть покращенню стосунків з керівництвом. Однак розслаблятися не варто. Пам’ятайте: саме від вашої організованості та відповідальності залежатиме, чи зробите ви омріяний крок верхи кар’єрними сходами. Що стосується загального самопочуття – то не переймайтеся, воно не буде стабільним. Побільше бувайте на свіжому повітрі. Піші прогулянки допоможуть вам відновити сили та додадуть енергії. У особистому житті можливі раптові зміни. Однак засмучувати не треба – вони на краще.

Сприятливі дні: 7, 12, 21, 25

Несприятливі дні: 10, 17, 29, 30

Гороскоп для Тельця

Яскравими емоціями та щирими зізнаннями буде супроводжуватися останній місяць 2018 року у Тельців. Однак стверджувати, що грудень буде максимально безпроблемним, - астрологи не беруться. Забути про відчуття спокою та невимушеності допоможе Сатурн, який цього місяця приміряє на себе роль поганого поліцейського щодо вашого знака Зодіаку. У робочій сфері вас охопить хвиля конфлікту з колегами, приборкати яку доведеться максимально оперативно. Досягнути бажаного компромісу у протистоянні вдасться лише конструктивними аргументами, якими варто оперувати під час професійної колізії.

І в жодному разі не переходьте на особистості, адже це виведе дискусію на новий рівень, рівень конфліктний , де взаємні звинувачення витіснять робочі питання, а це керівництву точно не сподобається.

Особливих змін у здоров’ї астрологи не прогнозують, однак за перших симптомів наполегливо радять звернутися до лікаря. У жодному разі не займайтеся самолікуванням, адже зарадити проблемі ви, певно, не зможете, однак час згаєте.

На любовному фронті чогось нового зірки не пророкують. Просто проводьте більше часу з тими кого любите, хто наповнює вас та мотивує на нові звершення.

Сприятливі дні: 4, 8, 10, 24

Несприятливі дні: 1, 12, 25, 27

Гороскоп для Близнят

Складний період очікує на Близнюків у грудні. Величезна кількість проблем каменем ляже на ваші плечі. Тому, якщо ви хочете зустріти Новий рік з відчуттям душевного спокою та в гарному настрої, вирішити їх однозначно доведеться. Як там казала Коко Шанель: «Все в наших руках, тому їх у жодному разі не можна опускати»? А опустити їх та зневіритися в собі вам не дасть Сатурн, який цього місяця відповідальний за наповнення Близнюків життєвою енергією та силами. Не покладайтеся на долю та везіння, адже саме це може зіграти з вами злий жарт. Лише продуктивна робота та високий рівень самоорганізації допоможуть вам протистояти труднощам та несправедливості.

Дуже важливо у вирі нескінченних турбот знайти час для себе. Завдання, які ви будете вирішувати протягом грудня деморалізують вас і це призведе до емоційного вигорання, тому заповнити пробіл позитивними емоціями та враженнями просто необхідно. Негативних змін у здоров’ї астрологи не прогнозують, однак варто переглянути свій режим дня. Намагайтесь лягати раніше, щоб ранок був бадьорішим, а день продуктивнішим.

У стосунках з коханими людьми пануватиме суцільна гармонія та взаєморозуміння.

Сприятливі дні: 3, 5, 10, 18

Несприятливі дні: 1, 8, 11, 24

Гороскоп для Рака

Як пройде заключний місяць 2018 року залежатиме саме від представників цього зодіакального кола. Так, принаймні, стверджують астрологи. Дуже важливо протягом грудня не піддаватися на провокації та навчитися фільтрувати інформацію.

Загострене почуття справедливості, яке притаманне вашому знаку Зодіаку, мотивує постійно комусь допомагати та когось підтримувати. Однак астрологи наполегливо радять нарешті зняти жилет, об який всі воліють поплакати. Інакше проблем зі здоров’ям від втрати життєвої енергії точно не уникнути.

У розв'язання проблем та залагодженні конфліктів намагайтеся не переходити на емоції. Звичайно, не переходити на емоції з вашим запальним темпераментом буде досить складно, але саме від вміння стримувати себе, залежатиме ваш подальший успіх – як у робочій сфері, так і в особистому житті.

Досить щедрим буде грудень на романтичні знайомства, які обов’язково вплинуть на подальше життя. Проте астрологи радять бути обачними, адже здавалося б серед щирих та закоханих людей, точно знайдуться ті, хто прагнутиме вас ошукати.

Сприятливі дні: 2, 5, 19, 31

Несприятливі дні: 8, 18, 21, 26

Гороскоп для Лева

Неоднозначний місяць очікує на Лева, адже результат успішно виконаних завдань чомусь не принесе бажаного щастя. Астрологи це пояснюють емоційним вигоранням, яке зумовили постійні сумніви щодо правильності зроблених вчинків та прийнятих рішень. Однак це зовсім не означає, що треба пустити ситуацію на самоплив, позаяк усвідомлення необхідності докладених зусиль прийде згодом. По можливості, уникайте спілкування з людьми, які пригнічують вас.

Швидше за все самопочуття у грудні вас не турбуватиме, однак пропити якийсь вітамінний комплекс, щоб загартувати свій організм – не завадило б. Однак робити це варто лише після консультації з лікарем, адже самолікування є не завжди ефективним, і, найголовніше, не завжди безпечним.

У стосунках з близькими людьми будьте максимально відвертими, адже саме вони є рушійною силою вашого життя, яка мотивує не зупинятися та рухатися вперед. Завчасно розпочніть чепурити оселю новорічною символікою, і, головне, робіть це разом. Атмосфера свята додасть вам настрою та налаштує на правильні думки.

Сприятливі дні: 4, 8, 15, 26

Несприятливі дні: 10, 18, 20, 22

Гороскоп для Діви

Великою кількістю приємностей буде сповнений останній місяць 2018 року. Передчуття свята, веселощів, пряного аромату імбиру та смаку мандарин допоможуть вам абстрагуватися від рутини. Цілеспрямованій Діві астрологи радять «зупинитися» і покластися на долю, як би поверхнево це не звучало, і тоді досягнути омріяного буде значно легше. Не варто бігти попереду потяга та намагатись осягнути неосяжне. Ваша квапливість та недоречний ентузіазм можуть зіграти з вами лихий жарт.

Загальний стан здоров’я не викличе хвилювань, так, принаймні, стверджують астрологи. Однак переглянути свій режим дня та харчування точно не завадило б. Хоча зробити це саме у грудні, з об’єктивних причин, буде не просто.

Холодними зимовими вечорами вас зігріватиме суцільна гармонія, яка пануватиме у стосунках з коханими. Зірки пророкують вам повне взаєморозуміння з другими половинками. Намагайтеся бути максимально відвертими, адже стосунки, які будують на правді та довірі просто приречені на щасливе продовження.

Сприятливі дні: 5, 11, 20, 31

Несприятливі дні: 1, 17, 21, 28

Гороскоп для Терезів

Яскраві емоції, приємні хвилювання, доленосні зустрічі, і це, вочевидь, не весь перелік того, що пророкують вам зірки у грудні.

Головне, робіть все вчасно. Це насамперед стосується роботи. Уникайте підозрілих угод та будьте уважними підписуючи будь – які документи, особливо, якщо ви обіймаєте керівні посади. Якщо плануєте розпочати власну справу в заключний місяць 2018 року, то робити цього не варто. Задумайтесь про власний бізнес вже у новому, 2019 році.

У груді зірки пророкують загострення усіх хвороб, тому нехтувати медичним втручанням не варто. За перших симптомів звертайтеся до лікаря, коли ще проблемі на початкових етапах можна зарадити.

Обов’язково знайдіть час на щирі посиденьки з рідними та друзями за чашкою духмяного чаю. Холодними зимовими вечорами вони як ніколи доречні, адже енергія й тепло від дорогих серцю людей зігріватиме найбільше.

Сприятливі дні: 1, 10, 17, 31

Несприятливі дні: 2, 11, 19, 20

Гороскоп для Скорпіона

Яскравий калейдоскоп емоцій очікує на Скорпіонів в останній місяць 2018 року. У грудні саме час подорожувати, адже докладені зусилля в минулому та вчасно виконані завдання звільнять вас від роботи. Астрологи радять уникати спонтанних рішень. Це стосується і подорожей. Завчасно оберіть місце та згортуйте компанію, щоб не мати сумнівів, чи все у поспіху зробили правильно. Будьте обачними на дорогах, адже нехтування правилами дорожнього руху може призвести до сумних наслідків – як для вас, так і для інших людей.

У стосунках з коханими варто поводитися стриманіше. Відкиньте взаємні звинувачення, які лише загострять і без того складну ситуацію, і просто поговоріть. Саме конструктивний діалог сприятиме потеплінню у ваших взаємовідносинах.

Сприятливі дні: 1, 8, 17, 29

Несприятливі дні: 5, 18, 19, 27

Гороскоп для Стрільця

Якщо хочете, щоб завершальний місяць 2018 року минув гармонійно, то у жодному разі не створюйте конфронтаційних ситуацій. Не провокуйте на конфлікт когось, і самі не ставайте його учасником. Астрологи попереджають: домогтися справедливості вам навряд чи вдасться, однак нерви собі попсуєте. У робочій сфері зважайте на думку колективу. Вони не прагнуть ошукати вас, чи посісти ваше місце, їхні поради радше щирі та безкорисливі, якби ідеалізовано це не здавалося. І припиніть шукати у всьому подвійний сенс, тоді життя буде дещо спокійнішим.

Загальний стан здоров’я не викличе хвилювань, однак ранкова зарядка та правильне харчування однозначно зайвими не будуть.

На любовно фронті особливих заворушень зірки не пророкують, а астрологи взагалі радять утриматись від нових знайомств, адже всі вони не принесуть бажаного щастя.

Сприятливі дні: 8, 15, 17, 31

Несприятливі дні: 1, 7, 10, 16

Гороскоп для Козерога

Динамічний період очікує на Козерогів у жовтні. Нові, неймовірні можливості відкриються перед носіями цього знака Зодіаку. Поставлені завдання на роботі ви будете вирішувати досить оперативно та результативно, адже Юпітер подарує вам максимум енергії та сил. Розпочата власна справа цього місяця буде не менш успішною, якщо ви знайдете добросовісних партнерів. Уникайте підозрілих пропозицій, швидше за все вони авантюрні й спрямовані підірвати ваш авторитет. Додаткові проблеми, спричинені вашою довірливістю, конкурентам лише на руку.

Для злагодженої роботи організму та чудового самопочуття астрологи радять навчитись балансувати між роботою та дозвіллям. Негативних змін у здоров’я вони не пророкують.

Стосунки з коханими людьми будуть дещо напруженими. Однак не варто дивитися на ситуацію «крізь пальці» і сподіватися, що вона владнається сама собою. Саме від вас та вашої половинки залежатиме, які ці стосунки будуть в перспективі, і чи будуть взагалі.

Сприятливі дні: 5, 8, 10, 31

Несприятливі дні: 1, 16, 20, 22

Гороскоп для Водолія

Казковим буде завершальний місяць 2018 року для представників цього зодіакального кола. Неймовірні можливості відкриються для Водолія, не скористатись якими буде просто смішно. Щедрим буде грудень на романтичні стосунки, які отримають неочікуване, однак щасливе продовження.

У вирішенні робочих завдань намагайтеся не перейматися за результат, і тоді він точно перевершить ваші сподівання.

Як стверджують астрологи, на здоров’я у грудні жалітися не доведеться, однак переглянути свій режим дня до свят – наполегливо радять. Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Однак зустріти його з бажання швидше лягти спати не надто радісна перспектива.

Сприятливі дні: 1, 10, 20, 22

Несприятливі дні: 8, 11, 19, 27

Гороскоп для Риби

Як стверджують астрологи, грудень – найкраща пора для реалізації давно поставлених цілей та мрій. Однак не намагайтеся братися за кілька справ одразу, бо в результаті не доберете толку в жодній. У сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний результат, а в перспективі навіть прибуток. У робочій сфері зірки пророкують стабільність, однак отримати її можна лише продуктивною працею.

Про відпочинок забувати не слід. Щоб не дати своєму організму остаточно занедужати, подбайте про нього правильним харчуванням та тривалим сном. На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово. Однак ситуацію можна кардинально змінити, якщо, звичайно, захотіти.

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