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Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 січня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 21 – 27 січня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 21.01 – 27.01
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 21, 27
- Несприятливі дні: 25, 26
Овнам новий тиждень принесе свіжу порцію креативу та нових можливостей. Люди будуть ставитись до вас лояльніше, а загальний оптимізм не дозволить падати духом. До того ж, зорі прогнозують несподіваний стрибок у розвитку справ, на який ви могли б не сподіватися. Зберігайте спокій та не розпорошуйтесь на дрібниці.
Телець
- Сприятливі дні: 22, 26,
- Несприятливі дні: 24, 27
Настав час, коли варто однозначно розставити пріоритети та цілі. У цей період важливо зрозуміти, на чому варто концентрувати увагу та приділяти вільний час, а що не вимагає вашого втручання. До того ж, можливо з'явиться несподівана мотивація, яка допомагатиме не сходити з дороги.
Близнюки
- Сприятливі дні: 22, 27
- Несприятливі дні: 23, 26
Тиждень розпочнеться у Близнюків з незвичайних подій, адже з'явиться надія на щось хороше. Можливо, на вас очікують несподівані любовні зізнання чи вдалий відпочинок, які дозволять повернутись до звичайного ритму життя та запастись гарним настроєм. Не нехтуйте порадами близьких та не зважайте на дрібні неприємності.
Рак
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 22, 25
Настав момент, коли вам варто нарешті вступити до дорослого життя сповна і переглянути свої доходи та витрати. Попереду новий цікавий період, який може запам'ятатись, як приємними сюрпризами, так і розчаруваннями. Намагайтесь втілити всі плани за один раз, краще приділіть вільний час близьким та друзям.
Лев
- Сприятливі дні: 21, 24,
- Несприятливі дні: 26, 27
Леви вже встигли зарядитись позитивною енергією, тож попереду на них очікують приємні бонуси. Варто бути обачними у спілкуванні з людьми, адже надмірна емоційність може образити когось, або стати причиною для не надто хорошого ставлення.Зберіться з думками та реалізовуйте свої задуми.
Діва
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 21, 26
Зорі радять Дівам знайти рівновагу у своєму прагненні бути першими і надмірною сором'язливістю. Це дозволить покращити ситуацію і на роботі, і в колі близьких. До того ж, ваша приязність та чарівна усмішка розтопить будь-чиє серце, однак доведеться попрацювати над тим, як вас бачать чужі люди.
Терези
- Сприятливі дні: 22, 26
- Несприятливі дні: 21, 24
Налаштуйте себе на позитив та гарний настрій, і тоді всі плани підуть саме так, як вам потрібно. Хороша енергетика викличе ряд приємних подій, які тільки підтвердять, що ви все робите правильно. Не забувайте звертати увагу на близьких людей, а також не намагайтесь утонути в рутині, адже трішки розваг нікому не завадить.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 21, 22
- Несприятливі дні: 24, 27
Зорі прогнозують попереду чимало шансів на творчу реалізацію, які варті того, аби ними скористатись. Хай пропозиції і виглядатимуть не достатньо ідеальними, але дозволять спробувати щось нове та розкритись з несподіваного боку. Ловіть вдачу за хвіст.
Стрілець
- Сприятливі дні: 21, 24
- Несприятливі дні: 22, 25
Попереду хороший тиждень, який принесе вам чимало задоволення, якщо ви не зважатимете на неприємні дрібниці, які трапляються з кожним. Важливо у цей час показати близьким людям, наскільки вони важливі для вас, адже згодом ви дуже потребуватимете їхньої підтримки у нових починаннях.
Козеріг
- Сприятливі дні: 22, 27
- Несприятливі дні: 21, 24
Не намагайтесь заховатись у собі від світу, адже навколо є теж чимало хорошого та цікавого. Виходьте з зони комфорту, щоб отримати нові враження та знання. Добре обдумуйте свої бажання та цілі, і тоді справи підуть вгору.
Водолій
- Сприятливі дні: 22, 27
- Несприятливі дні: 21, 23
Прилив впевненості дозволить почати реалізувати свій потенціал сповна, однак не варто забувати про ваше оточення, адже ніхто не любить егоїстів. Зважайте на дрібниці та уникайте конфліктних ситуацій, щоб отримати максимально хороший тиждень.
Риби
- Сприятливі дні: 25, 27
- Несприятливі дні: 24, 26
Рутина поглинає вас надто швидко, однак цей тиждень потішить приємними новинами, знайомствами та можливостями, які принесуть заряд енергії на довгий час. Змінюйте свої звички, і тоді життя почне налагоджуватись.
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