Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся

Місячний календар на січень 2019 року розповість, коли можна стригтися, щоб ваше волосся росло швидко! Візьміть до уваги, що для стрижок у січні є сприятливі та несприятливі дні, тож для походу в перукарню слід обрати правильний час.

Актуальний календар стрижок на місяць січень точно стане вам у пригоді! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка не розчарувала вас.

Коли можна стригти волосся у січні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на січень

1 січня (вівторок). Перший день нового року. А як щодо нової зачіски? Будьте певні: зроблена зачіска в цей день стане причиною десятка компліментів на вашу адресу та захоплюючих поглядів.

2 січня (середа). Свято триває, відтак незайвим буде оновити зачіску, особливо, якщо в цей день доведеться побачити людину, про зустріч з якою ви марили давно. У Новий рік мріям властиво здійснюватися, тому подбайте про свій зовнішній вигляд, і готуйтеся приймати дарунки долі, – з розкішною зачіскою, безперечно.

3 січня (четвер). Не найкращий день для зміни іміджу, тому утримайтесь від будь-яких маніпуляцій над волоссям.

4 січня (п’ятниця). Сприятливий час для відвідування перукарні, однак лише в контексті косметичного догляду за волоссям. Про обрізання та пофарбування – забудьте, адже результат не виправдає ваших очікувань. Інша справа поживна маска для волосся або скраб для шкіри голови.

5 січня (субота). Якщо плануєте обрізати волосся, то робіть це краще у другій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.

6 січня (неділя). Сприятливий день, щоб оновити косметичні засоби для волосся, однак не надто хороша пора для зухвалих стрижок. Шампуні, кондиціонери, маски та бальзами, які ви застосовували раніше, вже не виконують потрібних функцій, бо волосся до них звикло. Тому не гайте часу, і вирушайте обирати новий догляд, який відповідає вашому типу волоссю та його потребам.

7 січня (понеділок). У цей день варто розпрощатися з ламкими кінчиками. За це волосся віддячить вам швидким ростом та неймовірним блиском.

8 січня (вівторок). Давно хотіли зробити екстремально-коротку стрижку, однак мали сумніви, чи буде вона вам личити? Не вагайтеся, а мерщій йдіть до перукаря та втілюйте задумане. Результат перевершить ваші очікування.

9 січня (середа). Ваш домашній перукарський інструментарій потребує оновлення. У цей день саме час навідатись до крамниці, і придбати нові гребінці.

10 січня (четвер). Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише у першій половині дня, адже саме період першої половини дня буде енергетично найсприятливішим.

11 січня (п’ятниця). Вдалий день для зміни кольору волосся, однак не надто вдала пора для його обрізання.

12 січня (субота). Потіште своє волосся поживною маскою приготовленою з домашніх компонентів. Якщо не маєте часу готувати її вдома, - магазин косметичної продукції до ваших послуг. Там ви точно знайдете щось необхідне для потреб вашого волосся.

13 січня (неділя). Не найкращий час для будь-яких маніпуляцій над волоссям.

14 січня (понеділок). Давно хотіли змінити колір волосся, але не наважувались? Швиденько рушайте до перукарні та втілюйте бажання в життя. Цього дня ви потрапите до рук майстра, який невипадково здобув професію перукаря, адже його робота – це покликання. Кінцевий результат приємно вразить не лише вас, а й тих людей, думка яких для вас цінна.

15 січня (вівторок). Будь-які перевтілення варто узгодити з другою половинкою, щоб раптові зміни зачіски та зовнішності в цілому не стали причиною конфліктної ситуації та непорозумінь.

Дізнайтеся, коли можна стригтися у січні 2019!

16 січня (середа). Сприятливий день для стрижок та зміни кольору волосся. Однак обрізати його краще до обіду. В такий спосіб ви привернете до своєї оселі матеріальний прибуток.

17 січня (четвер). Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно вітаються.

18 січня (п’ятниця). Робочий тиждень добіг кінця, а це означає, що нарешті можна приділити час собі. Чому б не розпочати вихідні зволожуючою маскою для кінчиків волосся?

19 січня (субота). Сприятливий час для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Проте пам’ятайте: обрізати волосся набагато простіше, ніж потім його відростити.

20 січня (неділя). Взимку волосся особливо вразливе до погодних умов, і значно більше потребує догляду. Ароморозчісування – ось, що справді допоможе відновити ваше волосся суворими морозними днями. Кілька крапель улюбленої аромоолії на щітку волосся, і результат не змусить вас довго чекати. Головне у цій процедурі системність та послідовність.

21 січня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою, чому б ні? Головне знайдіть хорошого майстра, щоб ваше волосся у його руках було в безпеці.

22 січня (вівторок). Якщо ви не впевнені в кінцевому результаті, то краще обмежитися поживною маскою для волосся.

23 січня (середа). Обрізати волосся астрологи радять лише втому випадку, якщо плануєте уповільнити його ріст.

24 січня (четвер). Експериментуйте з образами, змінюйте зачіску, проте не забувайте, що надмірне використання лаку для волосся стає причиною його ламкості та пошкодження.

25 січня (п’ятниця). Якщо кінчики вашого волосся залишають бажати кращого, то варто звернутися за допомогою до масел – оливкового або реп'яхового. Кілька крапель за годину до миття, і результативність цієї процедури стане очевидною, навіть, після першого випробування.

26 січня (субота). У цей день астрологи категорично не рекомендують змінювати зачіску, адже результат стане причиною вашого поганого настрою.

27 січня (неділя). Обмежтесь косметичним доглядом за волоссям.

28 січня (понеділок). Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси відразу їх випробувати.

29 січня (вівторок). Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно.

30 січня (середа). Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас.

31 січня (четвер). Будь-які експерименти над волоссям однозначно вітаються.

Дізнайтеся, коли можна стригтися у січні 2019!

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