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Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 17 – 23 грудня 2018!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 17, 19
- Несприятливі дні: 18, 22
Не намагайтесь випередити час, адже саме пора вирішити всі старі проблеми та завдання, які у вас залишились. Не варто забувати про особисте життя, яке потребує вашої уваги та зусиль. Щоправда, також не треба намагатись зробити все водночас, адже сили можуть вас підвести.
Зорі радять проявляти розуміння до оточення, а також добре обдумувати вибір, який може з'явитись. Зберігайте спокій і все у вас вийде!
Телець
- Сприятливі дні: 20, 22
- Несприятливі дні: 21, 23
Здається, робота випередила всі пріоритети у списку, адже займає левову частину часу. Це може викликати відчуття спустошення, тому не забувайте про те, що вечір - ідеальний час для зустрічі з близькими без думок про робочі моменти.
Зорі вважають, що люди, які з'являться цього тижня у вашому житті, можуть принести за собою позитивні зміни. Серед колег ваш авторитет лише зміцнюється, але не варто забувати робити для себе чіткі плани, щоб встигнути виконати їх.
Близнюки
- Сприятливі дні: 20, 22
- Несприятливі дні: 18, 19
Зорі пророкують Близнюкам доволі активне життя зі змінами, які вимагатимуть від вас втримувати рівновагу. Доведеться докладати зусилля та знаходити час для емоційного відпочинку, щоб отримати максимальний результат.
Щоправда, саме час для вдалих моментів та появи чудових ідей, які об'єднають вас з близькими.
Рак
- Сприятливі дні: 17, 22
- Несприятливі дні: 18, 23
Цього тижня зорі радять бути активними та не забувати проявляти ініціативу, адже від цього буде залежати ваша успішність на роботі. Є можливість конфліктів, яких краще уникати. Не варто забувати і про те, що не варто нехтувати допомогою друзів та колег, якщо у вас дуже багато справ.
Лев
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 17, 22
Зорі пророкують те. що всі ваші зусилля будуть варті результатів. Щоправда, не варто витрачати нерви та очікувати чогось неймовірного. Краще відмовитись від справ, які вимагають більше сил, аніж ви можете докласти.
Креативність та активність дозволять встигнути зробити до свят все заплановане. До того ж, краще не переборщувати із самокритикою та прискіпливим ставленням до близьких.
Діва
- Сприятливі дні: 19, 23
- Несприятливі дні: 17, 22
Не звертайте увагу на дрібниці, якщо хочете наблизитись до здійснення своїх планів та мрій. Зорі радять бути впевненими та йти до мети. Тиждень буде довгим, але відзначиться покращенням ситуації з колегами та друзями.
Терези
- Сприятливі дні: 17, 22
- Несприятливі дні: 19, 23
Саме час ненадовго забути про свою амбітність та зосередитись на тому, щоб розібратись зі списком важливих для вас справ, а не для інших.
Дуже насичений тиждень забере чимало вільного часу саме для виконання робочих моментів, а також для різних питань, які вимагатимуть відповідей. Не забувайте про рішучість, адже саме ви створюєте свій світ.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 18, 21
- Несприятливі дні: 17, 23
Зірки прогнозують зміцнення позицій на роботі, адже рівень вашої активності та енергії просто змушує інших заздрити. Щоправда, інколи доведеться змінювати пріоритети та свої принципи, але все піде на краще.
Не варто намагатись скидати свої проблеми на близьких, адже з ними можете розібратись лише ви. До того ж, ваша бадьорість принесе результат, який можна буде побачити неозброєним оком.
Стрілець
- Сприятливі дні: 21, 23
- Несприятливі дні: 17, 20
Краще тримайте свої плани та ідеї якомога далі від чужих вух, якщо й справді хочете їх здійснити. Саме час покращити свою ситуацію на роботі, а також почати власний проект, який невдовзі почне приносити не лише прибуток, а й задоволення. Щоправда, не варто забувати і про звичайні обов'язки.
Зорі радять не забувати про близьких людей, яким зараз дуже потрібна ваша увага.
Козеріг
- Сприятливі дні: 21, 22
- Несприятливі дні: 19, 23
Раптові пропозиції можуть змусити вас хапатись за шанси, щоправда, краще ставитись до фортуни раціонально. Будь-яка справа потребує обдумування, а не раптового прийняття рішень.
До того ж, якщо минулий тиждень був дуже активним, то зараз саме час побачити результат. Звертайте увагу на своє спілкування з оточенням, адже доволі важливо уникати конфліктів та отримувати підтримку.
Водолій
- Сприятливі дні: 17, 23
- Несприятливі дні: 18, 20
Тиждень буде насиченим на появу важливих питань та надто улесливих людей. Саме ваше вміння швидко орієнтуватись у складних ситуаціях допоможе розумно розставити пріоритети та виконати всі завдання.
Не забувайте, що оточення - не ваші раби, і їм навряд чи можна щось наказувати.
Риби
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 21, 23
Зорі пророкують чудовий час для романтичних стосунків та покращення ситуації з близькими людьми. До того ж, навіть колеги почнуть ставитись до вас значно краще, даючи хороші поради та допомагаючи. Навчіться правильно розподіляти роботу та відпочинок, і тоді тиждень буде легким.
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