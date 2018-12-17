Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 17 – 23 грудня 2018!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 17 – 23 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 17, 19

: 17, 19 Несприятливі дні: 18, 22

Гороскоп для Овна

Не намагайтесь випередити час, адже саме пора вирішити всі старі проблеми та завдання, які у вас залишились. Не варто забувати про особисте життя, яке потребує вашої уваги та зусиль. Щоправда, також не треба намагатись зробити все водночас, адже сили можуть вас підвести.

Зорі радять проявляти розуміння до оточення, а також добре обдумувати вибір, який може з'явитись. Зберігайте спокій і все у вас вийде!

Сприятливі дні: 2 0, 22

0, 22 Несприятливі дні: 21, 23

Гороскоп для Тельця

Здається, робота випередила всі пріоритети у списку, адже займає левову частину часу. Це може викликати відчуття спустошення, тому не забувайте про те, що вечір - ідеальний час для зустрічі з близькими без думок про робочі моменти.

Зорі вважають, що люди, які з'являться цього тижня у вашому житті, можуть принести за собою позитивні зміни. Серед колег ваш авторитет лише зміцнюється, але не варто забувати робити для себе чіткі плани, щоб встигнути виконати їх.

Сприятливі дні: 2 0, 22

0, 22 Несприятливі дні: 18, 19

Прогноз для Близнят

Зорі пророкують Близнюкам доволі активне життя зі змінами, які вимагатимуть від вас втримувати рівновагу. Доведеться докладати зусилля та знаходити час для емоційного відпочинку, щоб отримати максимальний результат.

Щоправда, саме час для вдалих моментів та появи чудових ідей, які об'єднають вас з близькими.

Сприятливі дні: 17, 22

17, 22 Несприятливі дні: 18 , 23

Гороскоп для Рака

Цього тижня зорі радять бути активними та не забувати проявляти ініціативу, адже від цього буде залежати ваша успішність на роботі. Є можливість конфліктів, яких краще уникати. Не варто забувати і про те, що не варто нехтувати допомогою друзів та колег, якщо у вас дуже багато справ.

Сприятливі дні: 1 8, 19

8, 19 Несприятливі дні: 17, 22

Гороскоп для Лева

Зорі пророкують те. що всі ваші зусилля будуть варті результатів. Щоправда, не варто витрачати нерви та очікувати чогось неймовірного. Краще відмовитись від справ, які вимагають більше сил, аніж ви можете докласти.

Креативність та активність дозволять встигнути зробити до свят все заплановане. До того ж, краще не переборщувати із самокритикою та прискіпливим ставленням до близьких.

Сприятливі дні: 1 9, 23

9, 23 Несприятливі дні: 17, 22

Гороскоп для Діви

Не звертайте увагу на дрібниці, якщо хочете наблизитись до здійснення своїх планів та мрій. Зорі радять бути впевненими та йти до мети. Тиждень буде довгим, але відзначиться покращенням ситуації з колегами та друзями.

Сприятливі дні: 17, 22

17, 22 Несприятливі дні: 19, 23

Гороскоп для Терезів

Саме час ненадовго забути про свою амбітність та зосередитись на тому, щоб розібратись зі списком важливих для вас справ, а не для інших.

Дуже насичений тиждень забере чимало вільного часу саме для виконання робочих моментів, а також для різних питань, які вимагатимуть відповідей. Не забувайте про рішучість, адже саме ви створюєте свій світ.

Сприятливі дні: 18, 21

18, 21 Несприятливі дні: 17, 23

Гороскоп для Скорпіона

Зірки прогнозують зміцнення позицій на роботі, адже рівень вашої активності та енергії просто змушує інших заздрити. Щоправда, інколи доведеться змінювати пріоритети та свої принципи, але все піде на краще.

Не варто намагатись скидати свої проблеми на близьких, адже з ними можете розібратись лише ви. До того ж, ваша бадьорість принесе результат, який можна буде побачити неозброєним оком.

Сприятливі дні: 21, 2 3

3 Несприятливі дні: 17, 20

Гороскоп для Стрільця

Краще тримайте свої плани та ідеї якомога далі від чужих вух, якщо й справді хочете їх здійснити. Саме час покращити свою ситуацію на роботі, а також почати власний проект, який невдовзі почне приносити не лише прибуток, а й задоволення. Щоправда, не варто забувати і про звичайні обов'язки.



Зорі радять не забувати про близьких людей, яким зараз дуже потрібна ваша увага.

Сприятливі дні: 21, 22

21, 22 Несприятливі дні: 19, 23

Гороскоп для Козерога

Раптові пропозиції можуть змусити вас хапатись за шанси, щоправда, краще ставитись до фортуни раціонально. Будь-яка справа потребує обдумування, а не раптового прийняття рішень.

До того ж, якщо минулий тиждень був дуже активним, то зараз саме час побачити результат. Звертайте увагу на своє спілкування з оточенням, адже доволі важливо уникати конфліктів та отримувати підтримку.

Сприятливі дні: 17, 23

17, 23 Несприятливі дні: 18, 20

Гороскоп для Водолія

Тиждень буде насиченим на появу важливих питань та надто улесливих людей. Саме ваше вміння швидко орієнтуватись у складних ситуаціях допоможе розумно розставити пріоритети та виконати всі завдання.

Не забувайте, що оточення - не ваші раби, і їм навряд чи можна щось наказувати.

Сприятливі дні: 1 8, 19

8, 19 Несприятливі дні: 21, 23

Гороскоп для Риб

Зорі пророкують чудовий час для романтичних стосунків та покращення ситуації з близькими людьми. До того ж, навіть колеги почнуть ставитись до вас значно краще, даючи хороші поради та допомагаючи. Навчіться правильно розподіляти роботу та відпочинок, і тоді тиждень буде легким.

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