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Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 лютого 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 11.02 – 17.02

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 12, 16
  • Несприятливі дні: 11, 14
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Зорі пророкують чудовий період для роботи та успіхів в особистому житті. Щоправда, краще відмовитись від улюбленого сарказму та уїдливих коментарів, адже ви можете образити близьких людей. Вихідні дадуть нові можливості, якими варто скористатись.

Телець

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Саме пора показати, що саме вам належать ті досягнення та ідеї на роботі, а не комусь іншому, адже хтось може їх привласнити. Будьте активні та не втрачайте хороший настрій через людей, які ненадовго опинились на вашому життєвому шляху.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 14, 16
  • Несприятливі дні: 11,17
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Зорі пророкують вдалий тиждень для втілення давніх мрій у реальність. У цей період вам не потрібно буде великої кількості зусиль, щоб нарешті досягнути того, чого так хочеться. Насолоджуйтесь обставинами та не забудьте показати себе.

Рак

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 11, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Тиждень буде доволі насиченим на події, а також приємні моменти з близькими людьми. Якщо ставити собі доволі реалістичні цілі, то можна буде з легкістю їх виконати. Не зважайте на дрібні неприємності.

Лев

  • Сприятливі дні: 14, 15
  • Несприятливі дні: 16, 17
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Саме час обрати нові цілі та стратегії, щоб отримати кращий результат з меншими зусиллями. У будь-якій ситуації можете покластись на друзів та рідних, а у вільний час краще приділити трохи уваги собі.

Діва

  • Сприятливі дні: 14, 17
  • Несприятливі дні: 15, 16
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Полегшити собі роботу цього тижня вам не вдасться, припиніть віддавати свої обов'язки та завдання іншим людям. Пора взятись сповна за працю та нарешті отримати результат, на який ви так довго чекаєте.

Терези

  • Сприятливі дні: 15, 16
  • Несприятливі дні: 12, 14
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Незвичайний період на яскраві події, які закарбуються у пам'яті. Попереду чимало завдань, планів та роботи, які варто виконати, щоб нарешті отримати бажане. До того ж, з чистим сумлінням можна сподіватись на те, що все вийде значно краще, аніж задумалось.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Настав час обрати собі нове хобі чи спеціальність та спробувати свої сили у цьому, а не тому, що ви вже робите автоматично. Тиждень буде чудовим для початку нових завдань, вивчення чогось свіжого та незвичайних зустрічей. Щоправда, не намагайтесь осягнути все за одну мить, адже досвід приходить з часом.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 11, 16
  • Несприятливі дні: 14, 17
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Забудьте про конкурентів, а також про ненависників, адже варто бути впевненим у собі і не потрібно комусь щось доводити. Краще приділяйте більше часу дому та родині, адже зараз вони вимагають уваги.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 15, 17
  • Несприятливі дні: 12, 14,
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Чудовий період для кар'єри та творчості. Ваш рівень працьовитості змусить дивуватися всіх, тому результати принесуть значно більше, аніж очікується. Цього тижня ви все зможете!

Водолій

  • Сприятливі дні: 12, 14
  • Несприятливі дні: 11, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Нехай труднощі на вашому шляху не стануть надто важкими, а навпаки - стимулюють вас до нових звершень. Не варто одразу ж опускати руки, адже попереду чимало хорошого. Наберіться позитиву, і вдача вам усміхнеться.

Риби

  • Сприятливі дні: 15, 17
  • Несприятливі дні: 14, 16
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Нащо чекати на зміни, якщо ви зовсім нічого для цього не робите? Пора взятися за себе, а також за роботу. Щоправда, надмірне бажання виконати все на світі навряд чи допоможе, а от розмірений план дій дасть ще й вільний час. Не тисніть на людей, якщо хочете очікувати на їх підтримку у майбутньому.

Читайте також: Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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