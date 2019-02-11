Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 лютого 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 11.02 – 17.02

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 12, 16

: 12, 16 Несприятливі дні: 11, 14

Гороскоп для Овна

Зорі пророкують чудовий період для роботи та успіхів в особистому житті. Щоправда, краще відмовитись від улюбленого сарказму та уїдливих коментарів, адже ви можете образити близьких людей. Вихідні дадуть нові можливості, якими варто скористатись.

Сприятливі дні: 16, 17

Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Тельця

Саме пора показати, що саме вам належать ті досягнення та ідеї на роботі, а не комусь іншому, адже хтось може їх привласнити. Будьте активні та не втрачайте хороший настрій через людей, які ненадовго опинились на вашому життєвому шляху.

Сприятливі дні: 14, 16

Несприятливі дні: 11,17

Прогноз для Близнят

Зорі пророкують вдалий тиждень для втілення давніх мрій у реальність. У цей період вам не потрібно буде великої кількості зусиль, щоб нарешті досягнути того, чого так хочеться. Насолоджуйтесь обставинами та не забудьте показати себе.

Сприятливі дні: 16 , 17

, 17 Несприятливі дні: 11, 15

Гороскоп для Рака

Тиждень буде доволі насиченим на події, а також приємні моменти з близькими людьми. Якщо ставити собі доволі реалістичні цілі, то можна буде з легкістю їх виконати. Не зважайте на дрібні неприємності.

Сприятливі дні: 14, 15

Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Лева

Саме час обрати нові цілі та стратегії, щоб отримати кращий результат з меншими зусиллями. У будь-якій ситуації можете покластись на друзів та рідних, а у вільний час краще приділити трохи уваги собі.

Сприятливі дні: 14 , 17

, 17 Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Діви

Полегшити собі роботу цього тижня вам не вдасться, припиніть віддавати свої обов'язки та завдання іншим людям. Пора взятись сповна за працю та нарешті отримати результат, на який ви так довго чекаєте.

Сприятливі дні: 15 , 16

, 16 Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Терезів

Незвичайний період на яскраві події, які закарбуються у пам'яті. Попереду чимало завдань, планів та роботи, які варто виконати, щоб нарешті отримати бажане. До того ж, з чистим сумлінням можна сподіватись на те, що все вийде значно краще, аніж задумалось.

Сприятливі дні: 16, 17

16, 17 Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Скорпіона

Настав час обрати собі нове хобі чи спеціальність та спробувати свої сили у цьому, а не тому, що ви вже робите автоматично. Тиждень буде чудовим для початку нових завдань, вивчення чогось свіжого та незвичайних зустрічей. Щоправда, не намагайтесь осягнути все за одну мить, адже досвід приходить з часом.

Сприятливі дні: 11, 16

Несприятливі дні: 14, 17

Гороскоп для Стрільця

Забудьте про конкурентів, а також про ненависників, адже варто бути впевненим у собі і не потрібно комусь щось доводити. Краще приділяйте більше часу дому та родині, адже зараз вони вимагають уваги.

Сприятливі дні: 15, 17

15, 17 Несприятливі дні: 12, 14,

Гороскоп для Козерога

Чудовий період для кар'єри та творчості. Ваш рівень працьовитості змусить дивуватися всіх, тому результати принесуть значно більше, аніж очікується. Цього тижня ви все зможете!

Сприятливі дні: 12, 14

12, 14 Несприятливі дні: 11, 15

Гороскоп для Водолія

Нехай труднощі на вашому шляху не стануть надто важкими, а навпаки - стимулюють вас до нових звершень. Не варто одразу ж опускати руки, адже попереду чимало хорошого. Наберіться позитиву, і вдача вам усміхнеться.

Сприятливі дні: 1 5, 17

5, 17 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Риб

Нащо чекати на зміни, якщо ви зовсім нічого для цього не робите? Пора взятися за себе, а також за роботу. Щоправда, надмірне бажання виконати все на світі навряд чи допоможе, а от розмірений план дій дасть ще й вільний час. Не тисніть на людей, якщо хочете очікувати на їх підтримку у майбутньому.

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