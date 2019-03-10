Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку

  • 114
Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 11.03 – 17.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 12, 16
  • Несприятливі дні: 11, 14
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Цей тиждень буде доволі насиченим для Овнів, тому пора взятись за список справ та правильно розставити пріоритети. Оберіть ті завдання, які варто зробити оперативно та присвятіть їм найбільше часу. Це дозволить зменшити кількість стресових ситуацій, а також не відволікатись на дрібниці.

Також зорі радять не нехтувати ідеями, які можуть виникнути у цей період, адже вони принесуть нові здобутки та покращать ваше життя. Пора входити у весняний ритм, а до відпочинку залишилось зовсім трошки.

Телець

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Зорі пророкують представникам цього знаку зодіаку важливий період у житті, коли варто визначитись з тим, чого ви насправді хочете, а з чим потрібно попрощатись. Попереду у Тельців чимало нових звершень та перспектив, тому краще докласти зусиль у тих сферах, які вас найбільше цікавлять.

Не варто забувати і про самопочуття та здоров'я, адже правильний відпочинок та режим дозволять бути енергійнішими та позитивнішими.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 14, 16
  • Несприятливі дні: 11,17
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюкам пора зосередити увагу на своїй кар'єрі. Ваша лінь може зіграти з вами злий жарт, тому пора брати себе в руки та не перекидати завдання на когось. Тільки від вас залежить, чи буде найближче майбутнє таким світлим та сонячним, як вам хочеться.

Звертайте менше уваги на негатив та не шукайте виправдань своїм діям. Також краще уникати конфліктних ситуацій, які можуть виникнути на роботі.

Рак

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 11, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

У Раків попереду чимало чудових вражень та емоцій, які дозволять перезарядитись та набратись натхнення. Доля усміхатиметься вам, тому залишається лише ловити всі щасливі моменти та насолоджуватись тим, де ви зараз є і хто поряд з вами.

Відпочиньте цього тижня максимально, адже попереду у вас чимало нових звершень.

Лев

  • Сприятливі дні: 14, 15
  • Несприятливі дні: 16, 17
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

У Левів буде активний та веселий тиждень, сповнений руху та завдань. Ваше уміння розподіляти час допоможе вам не збитись з власного ритму. Заряджайтесь гарними емоціями та не зважайте на негатив, адже він не вартий ваших нервових клітин.

Попереду у представників цього знаку чимало удалих моментів, які дозволять сповна розкрити власний потенціал. Достатньо вмикати холодний розум та не боятись рухатись вперед.

Діва

  • Сприятливі дні: 14, 17
  • Несприятливі дні: 15, 16
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

У Дів знову настав переломний момент у житті, однак насправді все зовсім не так складно, як вам може здаватись. Озирніться навколо і ви побачите чимало людей, які хочуть вам допомогти просто так. Достатньо бути добрішими та не піддаватись панічним думкам про чиїсь таємні плани.

Зберіться з силами та оберіть, що насправді вам потрібно зараз, а також перегляньте власне коло спілкування.

Терези

  • Сприятливі дні: 15, 16
  • Несприятливі дні: 12, 14
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Вашій працездатності можна лише позаздрити, однак з умінням відпочивати поки залишаються проблеми. Зараз у вас чимало складних рішень у житті, від яких може залежати майбутнє. Тому пора подивитись на кілька кроків уперед та визначити, чи підходять вам такі справи та завдання.

Будьте рішучими та чесними з іншими, але не забувайте, що є люди, яким на руку ваші невдачі.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Зорі радять Скорпіонам втихомирити власний егоїзм та ставитись добріше до свого оточення, адже це дуже важливо для нормальної роботи та спілкування. Перегляньте свої пріоритети та погляди на життя, якщо не хочете опинитись у конфліктних ситуаціях.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 11, 16
  • Несприятливі дні: 14, 17
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Досить думати про те, що вік здатен щось вирішувати. Ви надто переймаєтесь, що не достатньо добились у житті, однак замало робите для того, щоб це виправити. Зберіться з силами і думками та рухайтесь до мрій та цілей, тоді все у вас вдасться.

Чудовий час для того, щоб проводити час з близькими та рідними, а також додавати романтики у стосунки.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 15, 17
  • Несприятливі дні: 12, 14,
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Ідеальний період для налагодження стосунків з рідними, а також друзями. Самотні знаки зодіаку можуть нарешті знайти свою половинку, якщо будуть полегше ставитись до своїх обранців.

Козерогам краще не братись за надто складні завдання та уважно стежити за своїм самопочуттям. Попереду у вас чимало звершень, але зараз сімейний час.

Водолій

  • Сприятливі дні: 12, 14
  • Несприятливі дні: 11, 15
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв настала світла лінія у житті, адже все, що вам забажається, буде поступово збуватися. Насолоджуйтесь моментом та не нехтуйте новими можливостями. Доля вам усміхатиметься, тому є чимало моментів, коли саме від вас залежатиме розвиток подій.

Не зважайте на дрібний негатив, частіше спілкуйтесь з друзями та записуйте власні ідеї, адже вони можуть бути дуже перспективними.

Риби

  • Сприятливі дні: 15, 17
  • Несприятливі дні: 14, 16
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам зробити перерву та нарешті відпочити від ритму, які вони самі собі створили. Ваша трудолюбність вражає всіх навколо, але здоров'я потребує не меншої уваги, аніж завдання. Не намагайтесь знайти додаткових справ, а краще навчіться відновлювати фізичні та емоційні сили. Попереду на вас чекає чималий досвід, до якого варто бути готовим.

Читайте також: Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1145
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
  • 07 березня, 16:51
  • 1381
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 2328
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл