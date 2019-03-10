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Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 березня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 11.03 – 17.03
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 12, 16
- Несприятливі дні: 11, 14
Цей тиждень буде доволі насиченим для Овнів, тому пора взятись за список справ та правильно розставити пріоритети. Оберіть ті завдання, які варто зробити оперативно та присвятіть їм найбільше часу. Це дозволить зменшити кількість стресових ситуацій, а також не відволікатись на дрібниці.
Також зорі радять не нехтувати ідеями, які можуть виникнути у цей період, адже вони принесуть нові здобутки та покращать ваше життя. Пора входити у весняний ритм, а до відпочинку залишилось зовсім трошки.
Телець
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 14, 15
Зорі пророкують представникам цього знаку зодіаку важливий період у житті, коли варто визначитись з тим, чого ви насправді хочете, а з чим потрібно попрощатись. Попереду у Тельців чимало нових звершень та перспектив, тому краще докласти зусиль у тих сферах, які вас найбільше цікавлять.
Не варто забувати і про самопочуття та здоров'я, адже правильний відпочинок та режим дозволять бути енергійнішими та позитивнішими.
Близнюки
- Сприятливі дні: 14, 16
- Несприятливі дні: 11,17
Близнюкам пора зосередити увагу на своїй кар'єрі. Ваша лінь може зіграти з вами злий жарт, тому пора брати себе в руки та не перекидати завдання на когось. Тільки від вас залежить, чи буде найближче майбутнє таким світлим та сонячним, як вам хочеться.
Звертайте менше уваги на негатив та не шукайте виправдань своїм діям. Також краще уникати конфліктних ситуацій, які можуть виникнути на роботі.
Рак
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 11, 15
У Раків попереду чимало чудових вражень та емоцій, які дозволять перезарядитись та набратись натхнення. Доля усміхатиметься вам, тому залишається лише ловити всі щасливі моменти та насолоджуватись тим, де ви зараз є і хто поряд з вами.
Відпочиньте цього тижня максимально, адже попереду у вас чимало нових звершень.
Лев
- Сприятливі дні: 14, 15
- Несприятливі дні: 16, 17
У Левів буде активний та веселий тиждень, сповнений руху та завдань. Ваше уміння розподіляти час допоможе вам не збитись з власного ритму. Заряджайтесь гарними емоціями та не зважайте на негатив, адже він не вартий ваших нервових клітин.
Попереду у представників цього знаку чимало удалих моментів, які дозволять сповна розкрити власний потенціал. Достатньо вмикати холодний розум та не боятись рухатись вперед.
Діва
- Сприятливі дні: 14, 17
- Несприятливі дні: 15, 16
У Дів знову настав переломний момент у житті, однак насправді все зовсім не так складно, як вам може здаватись. Озирніться навколо і ви побачите чимало людей, які хочуть вам допомогти просто так. Достатньо бути добрішими та не піддаватись панічним думкам про чиїсь таємні плани.
Зберіться з силами та оберіть, що насправді вам потрібно зараз, а також перегляньте власне коло спілкування.
Терези
- Сприятливі дні: 15, 16
- Несприятливі дні: 12, 14
Вашій працездатності можна лише позаздрити, однак з умінням відпочивати поки залишаються проблеми. Зараз у вас чимало складних рішень у житті, від яких може залежати майбутнє. Тому пора подивитись на кілька кроків уперед та визначити, чи підходять вам такі справи та завдання.
Будьте рішучими та чесними з іншими, але не забувайте, що є люди, яким на руку ваші невдачі.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 14, 15
Зорі радять Скорпіонам втихомирити власний егоїзм та ставитись добріше до свого оточення, адже це дуже важливо для нормальної роботи та спілкування. Перегляньте свої пріоритети та погляди на життя, якщо не хочете опинитись у конфліктних ситуаціях.
Стрілець
- Сприятливі дні: 11, 16
- Несприятливі дні: 14, 17
Досить думати про те, що вік здатен щось вирішувати. Ви надто переймаєтесь, що не достатньо добились у житті, однак замало робите для того, щоб це виправити. Зберіться з силами і думками та рухайтесь до мрій та цілей, тоді все у вас вдасться.
Чудовий час для того, щоб проводити час з близькими та рідними, а також додавати романтики у стосунки.
Козеріг
- Сприятливі дні: 15, 17
- Несприятливі дні: 12, 14,
Ідеальний період для налагодження стосунків з рідними, а також друзями. Самотні знаки зодіаку можуть нарешті знайти свою половинку, якщо будуть полегше ставитись до своїх обранців.
Козерогам краще не братись за надто складні завдання та уважно стежити за своїм самопочуттям. Попереду у вас чимало звершень, але зараз сімейний час.
Водолій
- Сприятливі дні: 12, 14
- Несприятливі дні: 11, 15
У Водоліїв настала світла лінія у житті, адже все, що вам забажається, буде поступово збуватися. Насолоджуйтесь моментом та не нехтуйте новими можливостями. Доля вам усміхатиметься, тому є чимало моментів, коли саме від вас залежатиме розвиток подій.
Не зважайте на дрібний негатив, частіше спілкуйтесь з друзями та записуйте власні ідеї, адже вони можуть бути дуже перспективними.
Риби
- Сприятливі дні: 15, 17
- Несприятливі дні: 14, 16
Зорі радять Рибам зробити перерву та нарешті відпочити від ритму, які вони самі собі створили. Ваша трудолюбність вражає всіх навколо, але здоров'я потребує не меншої уваги, аніж завдання. Не намагайтесь знайти додаткових справ, а краще навчіться відновлювати фізичні та емоційні сили. Попереду на вас чекає чималий досвід, до якого варто бути готовим.
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