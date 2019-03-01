Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на березень 2019 року прогнозує несприятливі і сприятливі дні для усіх знаків Зодіаку. Читайте, що підготували вам зірки на цей місяць, а також які сюрпризи від долі на вас чекають!

Перший місяць такої довгоочікуваної весни обіцяє бути досить успішним та щасливим для більшості знаків Зодіаку. Усі зоряні стихії об'єдналися задля добробуту та спокою окремих зодіакальних представників, але для решти – їхня компліментарність – стане руйнівною силою. Словом, яким буде березень саме для вас – дізнавайтеся у нашому зодіакальному "посібнику".

Гороскоп на місяць березень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 13, 22, 23, 31

13, 22, 23, 31 Несприятливі дні: 1, 5, 15, 30

Гороскоп для Овна Увесь березень буде для Овна напрочуд спокійним та невимушеним. Вашу кригу наполегливості та бажання зробити якомога більше розтоплять перші весняні промені. Усвідомивши, що зима позаду – ви захочете максимально насолодитися оновленням та гармонією. У березні увімкніть внутрішній стоп, і не намагайтеся осягнути неосяжне, адже особливих перспектив в кар'єрі не спостерігатиметься. Для збільшення грошового капіталу доведеться спочатку вкласти кошти, адже березень для вас у цьому відношенні найсприятливіший час. Капіталовкладення не одразу виправдає себе і дасть результат, тому наберіться терпіння й чекайте. Згодом ви переконаєтесь, що зробили правильно. Особливих змін на любовному фронті та доленосних зустрічей березень вам не подарує. Краще проводьте більше часу з тими, кого любите та цінуєте.

Сприятливі дні : 1, 16, 26, 30

: 1, 16, 26, 30 Несприятливі дні: 4, 10, 23, 28

Гороскоп для Тельця

Місяць позитивних емоцій та доленосних зустрічей, – саме таким буде березень для Тельців. У робочій сфері поставлені завдання будуть вирішуватися оперативно та результативно. Однак делегувати комусь іншому власні повноваження не варто – фінал буде невтішним. У березні саме час для мандрівок, адже атмосфера досить сприятлива. Сподіваємося, що такою буде й погода.

Амурні справи точно не обійдуть вас стороною. Раптові зустрічі будуть значно вагомішими, ніж може здаватися. Як серед десяток знайомств розпізнати саме те, – запитаєте ви? Все дуже просто: дивіться в очі, вони точно викажуть доленосність моменту.

Сприятливі дні: 1, 5, 17, 20

1, 5, 17, 20 Несприятливі дні: 2, 7, 11, 16

Гороскоп для Близнят

Перший місяць весни буде дивувати Близнюків абсолютним спокоєм та взаєморозумінням у колі близьких людей. Гра на контрастах – порівнюючи з місяцем попереднім - не даватиме вам спокою. Затишшя перед бурею, – подумаєте ви. Але нічого подібного. Просто модерувати всіма процесами вашого життя у березні буде Сонце. Воно потурбується, щоб "погода" у домі була сприятливою.

Особисте життя здаватиметься казкою, але лише у сімейних Близнюків. Іншим головне – не провокувати конфлікти й не піддаватися на провокації, адже цим ви лише погіршити становище.

Сприятливі дні: 1, 9, 11, 22

1, 9, 11, 22 Несприятливі дні: 5, 8, 17, 20

Гороскоп для Рака

Непростий місяць очікує на Раків, адже давно забуті проблеми з новою силою активізуються у Вашому житті. Вирішити їх можна, звичайно, але все залежить від докладених вами зусиль. У професійній сфері варто активізуватися. Навіть, якщо на горизонті особливих перспектив немає.

Пам'ятайте: пророблена робота та віра в себе має накопичувальний характер. Дорога до мрії – це шлях без відстані, а відстань – лише умовність, яку кожен намагається адаптувати до власного життя, цим самим виправдовуючи бездіяльність або зневіру. Ваш успіх, можливо, через два кроки. Але зробити ці кроки можна лише доклавши титанічної роботи над собою. У справах амурних все буде досить спокійно та стабільно.

Сприятливі дні: 1, 8, 22, 28

1, 8, 22, 28 Несприятливі дні: 7, 10, 13, 27

Гороскоп для Лева

Місяць змін та приємних сюрпризів, – таким обіцяє бути березень для амбітних Левів. Своєрідним тригером до оновлення себе та свого життя стане нова посада на роботі, яка абсолютно виправдана докладеними зусиллями, але не менш приємна та неочікувана. У березні астрологи радять не робити раптових та незважених рішень. Дослухайтеся почуттів, але не забувайте про розум.

Не менш приємним буде березень і в особистому житті. Цікаві зустрічі, бурхливі романи, бажані зізнання вам гарантовані.

Сприятливі дні: 2, 18, 24, 26

2, 18, 24, 26 Несприятливі дні: 1, 4, 13, 20

Гороскоп для Діви

Для представників цього знаку Зодіаку у березні важливо навчитися виходити із зони комфорту, і, нарешті, припинити здогадуватися, що про вас думають інші люди. Надмірний, точніше маніакальний самоаналіз – це токсична модель поведінки, яка буде вас зневірювати у власних силах та подальших перспективах. Астрологи радять сходити на курси акторської або ораторської майстерності, щоб позбутися комплексів і зрештою повірити в себе.

Особисте життя у березні буде вражати вас своєю гармонією, порушити яку, – несила жодній людині.

Сприятливі дні: 7, 15, 19, 21

7, 15, 19, 21 Несприятливі дні: 8, 16, 20, 25

Гороскоп для Терезів

Цікавий та емоційний місяць очікує на Терезів. Саме в цей період вдасться реалізувати поставлені цілі, якщо, звичайно, у минулому було докладена необхідна кількість зусиль. Астрологи запевняють: саме перший місяць весни відрізнятиметься пожвавленням у професійній діяльності. Керівництво нарешті помітить вашу продуктивність та відданість своїй справі. У березні можна розраховувати на кар’єрне зростання, однак збавляти темп на шляху до поставленої цілі астрологи одноголосно не радять, адже це може звести нанівець докладені зусилля в минулому.

Особисте життя у перший місяць весни вражатиме бурхливістю. Емоційність та швидкість з якими розвиватимуться стосунки, змусить вас замислитись: чи не приречені вони на такий швидкий фінал, як і початок? Однак астрологи рекомендують просто насолоджуватися моментом і не будувати грандіозних планів на майбутнє, як би примітивно це не звучало, і тоді відповідь буде очевидною.

Сприятливі дні: 10, 16, 20, 27

10, 16, 20, 27 Несприятливі дні: 4, 9, 11, 16

Гороскоп для Скорпіона

Весь березень для Скорпіонів супроводжуватиметься яскравими подіями та змінами в житті. Однак астрологи не беруться уточнювати в якій саме сфері життя доведеться зустрічати сюрпризи долі. Важливо протягом першого місяця весни чутливим та вразливим Скорпіонам обмежити спілкування з людьми, які деморалізують вас та налаштовують на негатив – по можливості, звичайно.

Стримані астрологи у коментарях щодо особистого життя Скорпіонів у березні. Зміни обов’язково відбудуться, однак їх природа невідома. Хоча можна спрогнозувати, що березень лишить солодкий присмак на все життя, адже у перший місяць весни вашою заступницею буде Венера, тому ніжний та романтичний січень гарантований.

Сприятливі дні: 1, 2, 10, 28

1, 2, 10, 28 Несприятливі дні: 3, 7, 15, 21

Гороскоп для Стрільця

Позитивний та легкий місяць очікує на Стрільців. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, щоб випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось сокровенне, оберігатиметься Сатурном, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків. Якщо ви бажаєте ропочати власну справу саме у березні, то зірки будуть підтримувати вас у цьому.

Астрологи наполегливо радять зайнятися саморозвитком та самоосвітою: здобуті знання саме в березні можуть кардинально змінити ваше життя в подальшому. На любовному фронті особливих заворушень астрологи не прогнозують. Все буде досить спокійно та стабільно.

Сприятливі дні: 8, 14, 19, 26

8, 14, 19, 26 Несприятливі дні: 3, 7, 11, 16

Гороскоп для Козерога

Енергетично нестабільним та малоприємним обіцяє бути перший місяць весни для Козерогів. Непорозуміння у колективі та невиправдане ставлення керівництва змусять вас замислитися про можливі зміни містя роботи. Але приймати подібне рішення варто зважено та розсудливо, щоб потім не пожалкувати. Астрологи радять у березні активно зайнятися саморозвитком: читання книг та перегляд психологічних фільмів сприятиме покращенню вашого настрою.

На любовному фронті очікувати чогось надзвичайного астрологи не радять, адже очікування забирає час та пильність до важливих життєвих деталів.

Сприятливі дні: 5, 16, 22, 30

5, 16, 22, 30 Несприятливі дні: 3, 13, 25, 27

Гороскоп для Водолія

Спокійний період очікує на Водолія у березні. Ваш вірний соратник цього місяця – Сонце – даруватиме багато енергії та сповнюватиме вас мотивацією на нові, ще більші звершення. У березні астрологи радять уникати підозрілих особистостей, які викликають у вас сумніви та неоднозначність. Певно, вони прагнуть вас ошукати та зробити боляче.

На любовному фронті у представників цього знаку Зодіаку буде ой як гаряче. Багато претендентів змагатимуться за їхню увагу та прихильність, проте зелене світло отримає самий наполегливий та відчайдушний.

Сприятливі дні: 4, 15, 19, 23

4, 15, 19, 23 Несприятливі дні: 7, 11, 29, 31

Гороскоп для Риби

Радісний та легкий буде березень для Риб. Нічого дивного: в перший місяць весни вас оберігатиме від невдач сам Сатурн. У робочій сфері довіряйте власній інтуїції, і не робіть вчинків зопалу, як і висновків про когось. Інколи сказане комусь у стані афекту є не завжди вчасним та потрібним, тому майте це на увазі.

У справах амурних нових знайомств астрологи не прогнозують. Сімейним знакам Зодіаку рекомендують у березні навчитися ставити потреби другої половинки вище за власні, і тоді дійти взаєморозуміння та гармонії в стосунках буде досить легко.

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