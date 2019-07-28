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Гороскоп на 29 липня 2019: Близнюки та Раки проведуть цей день активно
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні стане в пригоді гнучкість та почуття гумору. Цей день спровокує неуважність, паузу в справах, відсутність потрібних людей. У другій половині дня посиляться чутливість і вразливість, важко буде сприймати жарти. Буде важко покластися на близьких людей, але можуть виручити друзі.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнам допомагає залишатися в тонусі рухливий спосіб життя, але є й інші приводи для оптимізму. Наприклад, позитивні тенденції в грі, спорті, любові, творчості. Намітиться більш комфортний сценарій відпочинку.
Телець
Тельцям 29 липня можна всерйоз подумати про зміну професійного амплуа. Не бійтеся ризикнути, покинувши ненависну посаду, в якій не радує нічого, крім стабільності. Юним Тельцям слід частіше питати поради у людей з досвідом. Друга половина цього дня може злегка сплутати карти в особистих справах. Є ймовірність, що людина, яка дивився на вас байдуже, проявить великий інтерес.
Близнюки
Відмінний час для заробітків. Але від нових привабливих пропозицій краще відмовитися. Значне збільшення доходу можливе на старому місці або в роботі за фахом. В кінці дня можливий невеликий емоційний спад. Постарайтеся все ж не сумувати.
Рак
У цей день Раків чекає "пресинг" зі сторони соцмереж: у формі реклами, грубих жартів і нав'язливого яскравого відеоряду. Плодом подібного тиску на психіку може стати незвичайний вибір покупок або іміджу. У не найвигіднішому становищі ризикують опинитися Раки-інтроверти: для них велика ймовірність опинитися в галасливій неспокійній атмосфері, яка позбавляє звичного комфорту і шансу поміркувати наодинці.
Лев
Леви сьогодні можуть розраховувати і на особистий, і на професійний успіх. Особливо пощастить тим, хто займається творчістю, бізнесом або наукою. Увечері може з'явитися невпевненість у власних силах. Якщо не вдасться перемогти цей настрій, слід утриматися від ризикованих кроків. Удача імовірна в усьому, що пов'язане зі сферою фінансів. Може з'явитися ідея про те, як підвищити доходи.
Діва
Любовні переживання можуть затьмарити все на світі. Зірки попереджають – не втрачайте голову. Вона вам знадобиться для роботи, якої сьогодні буде сила-силенна. Розраховувати на те, що її хтось зробить за вас не доводиться. Тому мобілізуйтесь і налаштовуйтесь на діловий лад.
Терези
Сьогодні Терезам корисно все, що розширює кругозір. Можна з користю провести день в дорозі, серед іноземців, мандрівників. Варто цікавитися світовими трендами, віяннями прогресу. Незалежно від стилю життя, зірки знайдуть спосіб донести до вас приємну новину про світлу смугу у вашому житті. Зростають шанси весело відпочити, досягти успіху у творчості, любові, дружбі, сфері розваг і рекламі.
Скорпіон
Скорпіонів сьогодні може зачепити за живе чиясь злісна критика. Швидше за все, ці слова досягнуть головної мети, і людина, яка мріяла вас образити, буде задоволена. Можна обнулити цей прогноз, якщо не вступати в непотрібні діалоги. Куди правильніше зосередитися на професійних справах або на реалізації раніше намічених планів.
Стрілець
Енергії достатньо, настрій і фізичне самопочуття прекрасне. Але все це може стати причиною переоцінки своїх сил і можливостей. Тому для всіх справ варто заздалегідь і чітко продумувати план дій. Нагадайте про себе давнім друзям.
Козеріг
Сьогодні відчуття Козерогів залежать від ступеня захопленості. Якщо вам до вподоби те, чим ви зайняті, час буде летіти непомітно аж до ночі. Залучення у нецікаві справи загрожує втомою і загостренням нездужань. Неприємна несподівана подія може вибити вас зі звичної колії і штовхнути на небезпечний маневр. Це може бути вчинок дитини, любовний подарунок, творчий імпульс, фінансовий сюрприз.
Водолій
Сьогодні буде розумно використовувати свою харизму у спілкуванні зі складними співрозмовниками, під час відповідальних переговорів або у вирішенні низки особистих питань. Тим, хто мріє почати любовний роман з якоюсь конкретною особою, слід діяти. Сімейним Водоліям також варто приділити більше уваги сфері почуттів. Є ризик, що хтось молодший і зухвалий зруйнує спокій всередині вашої пари. Під забороною довгі поїздки і суперечки на гроші.
Риби
Зверніть увагу на фінансові справи. Цілком можливо, що доведеться переглянути сімейний бюджет і значно скоротити витрати на розваги та задоволення. Дещо згустяться хмари і на роботі – постарайтеся не спізнюватися і сумлінно виконуйте свої обов'язки.
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