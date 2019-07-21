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Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 липня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 липня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало змінити сферу своєї роботи, а також пріоритети. Але багатьом знакам потрібно буде боротися за своє щастя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 22.07 – 28.07
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 22, 28
- Несприятливі дні: 24, 25
Новий тиждень буде для Овнів доволі спокійним та розміреним, якщо представники цього знаку Зодіаку нарешті складуть список справ та будуть їх виконувати. Вам здається, що все може вирішитись самостійно, і це частково правда, але зусиль все одно пора докласти. Ви бачите нову планку, але не думаєте над тим, як до неї дійти.
Телець
- Сприятливі дні: 24, 27
- Несприятливі дні: 22, 23
Тельці почнуть тиждень доволі активно, але до вихідних ритм трохи заспокоїться та дасть вам можливість спокійно відпочити. Ви знаєте, що вам зараз потрібно, тому краще не відмовляйте собі у цьому. Попереду чимало справ, якими потрібно буде зайнятись, тому тимчасовий релакс не завадить.
Близнюки
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 23, 27
Близнюки знову в ударі, адже доля знову вам усміхається, а баланс енергії відновлено. Тому не розпорошуйтесь на дрібниці, а зосередьтесь на чомусь ключовому. Вам під силу перевернути світ дороги дриґом, то чому б це не зробити?
Рак
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 22, 24
Новий тиждень для Раків буде доволі насичений і швидкоплинний, однак випадатиме можливість і відпочити. Цим краще не нехтувати, адже другий місяць літа підходить до свого завершення, а у вас є вдосталь справ, для яких необхідний заряд енергії. Не зважайте на дрібний негатив.
Лев
- Сприятливі дні: 22, 26
- Несприятливі дні: 25, 27
Новий тиждень липня для Левів буде справді спекотним, і не лише через погоду, а й через кількість завдань, з якими потрібно щось робити. Зберіть сили в кулак та виконайте все, що необхідно. А опісля можете поскаржитись на те, як все важко і нудно, але спершу зробіть. Так ви побережете і свої нерви, і нерви оточення.
Діва
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 25, 27
Діви меланхолійно вирішили розслабитись та пустити все за течією. Звісно ж, це доволі непогана ідея, однак не плутайте відпочинок із загостренням ліні, адже одне може плавно перейти в інше. Тому розважайтесь, але не забувайте про свої обов'язки.
Терези
- Сприятливі дні: 25, 28
- Несприятливі дні: 23, 24
Терези потрапили у зону комфорту, однак лише їм обирати: це добре чи ні. Тому озирніться на своє життя та оберіть, чи все вас влаштовує. Якщо ж є нові цілі та мрії, то варто рухатись до них, адже довге перебування у надто комфортних умовах призводить до загострення лінощів.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 21, 25
Скорпіони у новому тижні могли б з легкістю захопити світ, але є одне "але": у них також надто ліниві дні. Вас хочеться, щоб все робилось за вас, адже кількість справ перетнула шкалу норми, а от енергії для цього замало. Однак не варто розкисати, зберіться з силами та рухайтесь до мети.
Стрілець
- Сприятливі дні: 25, 27
- Несприятливі дні: 22, 24
Стрільці відчувають бажання звернути гори, однак надто розслаблені для кардинальних дій. Вам пора навчитись правильно розподіляти свій час, щоб мати можливість відновити сили та не стояти на місці. А от вихідні найкраще присвятити найдорожчим людям.
Козеріг
- Сприятливі дні: 24, 16
- Несприятливі дні: 22, 27
Козерогам цього тижня варто зосередити увагу на здоров'ї та фінансах, тому будьте обачні та не нехтуйте своїм самопочуттям. А от вклад у майбутнє лише буде вам на руку, тому обдумайте справді корисні покупки.
Водолій
- Сприятливі дні: 22, 29
- Несприятливі дні: 25, 26
У Водоліїв буде легкий та насичений тиждень, який принесе чимало позитивних вражень. Можливі позитивні покупки, а також нові знайомства. Не відмовляйтесь від свіжих поглядів та звичайні речі, а також ігноруйте дрібний негатив.
Риби
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 22, 23
Риби у передостанній тиждень липня почуватимуться на вершині, однак можливі різкі перепади настрою, тому намагайтесь підтримувати своє самопочуття на нормальному рівні. Дозвольте собі тішитися дрібницям та не беріться за всі справи світу водночас.
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