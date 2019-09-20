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Гороскоп на 21 вересня 2019: Стрільцям і Скорпіонам протистоятимуть сильні конкуренти
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зірки обіцяють напружений день для деяких знаків Зодіаку: термінові клопоти, промахи, поломки, травм. Вірогідні непорозуміння, наприклад, запізнення. Є ризик загострення конкуренції, особистого конфлікту, зіткнення амбіцій, зриву переговорів. Не виключений випадок агресії, шахрайства, та недбалості.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Цей день зробить Овнів більш товариськими, рухливими і допитливими. Частину часу може зайняти дорога, пошук, порівняння варіантів. Не виключені випадкові зустрічі. У потоці інформації можуть потрапляти недостовірні відомості, чутки і плітки. Це відмінний час для переговорів, але варто стежити, щоб під час них не складалися передумови для непорозуміння, обману і плутанини.
Телець
Зірки нададуть велику допомогу всім, хто намагається втілити в життя свої проєкти або мрії. Це стосується не тільки кар'єрних справ, а й особистих. Особливий успіх чекає тих, хто працює у сфері зв'язку. Сміливо проявляйте ініціативу, наполегливість і завзятість, звертайтеся за підтримкою до впливових людей.
Близнюки
День проходить під знаком духовного преображення, милості, подолання сумнівів. Сприятливі моменти в родині, згода з партнером, відновлення перерваних дружніх відносин. Слідкуйте за прикметами. Цей день покаже, як найближчим часом зміняться ваші плани.
Рак
Сьогодні Ракам варто ставитися до життя простіше, поки ситуація залишається в рамках цікавого спілкування. День сприяє різноманітним контактам, бажанню подискутувати, залучає в інформаційний або навчальний потік. А ось в справах потрібна акуратність: зростає ризик плутанини. Не рекомендуються поїздки.
Лев
На жаль, сьогодні деякі Леви не зможуть похвалитися богатирським здоров'ям. Ймовірні загострення хронічних захворювань, вірусні інфекції. До будь-яких відхилень у діяльності вашого організму радимо поставитися дуже серйозно.
Діва
Ймовірно, сьогодні обставини змусять вас активно відстоювати свої принципи і точку зору. Попри всі перипетії та складності, постарайтеся зберігати спокій. Можливість проблем зі здоров'ям дуже велика. На якийсь час вам потрібно усамітнитися, через те, що будь-які контакти можуть привести до конфліктів з оточуючими.
Терези
У Терезів сьогодні є шанс розширити свої горизонти або список контактів, підвищити ерудицію. Може намітитися додаткова практика в іноземній мові, цікава перспектива в літературній, науковій чи викладацькій роботі. Насичений день для перекладачів, коментаторів, водіїв та мандрівників.
Скорпіон
Сьогодні можуть виявитися помилки, ілюзії, обмани. Скорпіони, будучи засмученими, можуть поводитися необачно і навіть нерозважливо, а колись ними будуть відверто нехтувати, то й агресивно. Краще в цей час займатися повсякденними справами. Не можна ризикувати, грати в азартні ігри, починати нові справи. Будьте уважнішими при фінансових розрахунках.
Стрілець
Один з вільних днів. Сприятливий для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Всі покупки, крім дорогоцінних металів і меблів, будуть вдалі.
Козеріг
Сьогодні Козероги можуть зіткнутися з накопиченням дрібних справ. У цей день потрібно бути спритним, різнобічним, вміти підлаштовуватися. У спілкуванні з партнерами, колегами, начальством і людьми, в чиїх послугах ви зацікавлені, вітаються легкість, люб'язність і дипломатичність. Небажано вирушати в дорогу, починати системну роботу або лікування.
Водолій
Серйозна і часом болюча "перетряска" партнерських відносин зараз майже неминуча. Можливо, що багато хто з вас будуть незадоволені своїми коханими. Вам потрібно зрозуміти, чого саме очікують від вас оточуючі. Набути це розуміння і, виходячи з нього, вибудовувати своє подальше життя. Це і є ваша головна задача на цей період.
Риби
Сьогодні душевний стан Риб може бути не повністю в гармонії. Невідповідність бажаного з дійсним може повалити в песимізм або агресивний стан. Не рекомендується сьогодні проводити розрахунки, давати в борг і позичати. Корисна фізична праця. Якщо ви знайдете сили впоратися з цим станом, то все буде складатися успішно. Не виключено, що ви підвищите своє громадське і матеріальне становище.
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