Гороскоп на 21 вересня 2019: Стрільцям і Скорпіонам протистоятимуть сильні конкуренти

Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зірки обіцяють напружений день для деяких знаків Зодіаку: термінові клопоти, промахи, поломки, травм. Вірогідні непорозуміння, наприклад, запізнення. Є ризик загострення конкуренції, особистого конфлікту, зіткнення амбіцій, зриву переговорів. Не виключений випадок агресії, шахрайства, та недбалості.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Цей день зробить Овнів більш товариськими, рухливими і допитливими. Частину часу може зайняти дорога, пошук, порівняння варіантів. Не виключені випадкові зустрічі. У потоці інформації можуть потрапляти недостовірні відомості, чутки і плітки. Це відмінний час для переговорів, але варто стежити, щоб під час них не складалися передумови для непорозуміння, обману і плутанини.

Зірки нададуть велику допомогу всім, хто намагається втілити в життя свої проєкти або мрії. Це стосується не тільки кар'єрних справ, а й особистих. Особливий успіх чекає тих, хто працює у сфері зв'язку. Сміливо проявляйте ініціативу, наполегливість і завзятість, звертайтеся за підтримкою до впливових людей.

День проходить під знаком духовного преображення, милості, подолання сумнівів. Сприятливі моменти в родині, згода з партнером, відновлення перерваних дружніх відносин. Слідкуйте за прикметами. Цей день покаже, як найближчим часом зміняться ваші плани.

Сьогодні Ракам варто ставитися до життя простіше, поки ситуація залишається в рамках цікавого спілкування. День сприяє різноманітним контактам, бажанню подискутувати, залучає в інформаційний або навчальний потік. А ось в справах потрібна акуратність: зростає ризик плутанини. Не рекомендуються поїздки.

На жаль, сьогодні деякі Леви не зможуть похвалитися богатирським здоров'ям. Ймовірні загострення хронічних захворювань, вірусні інфекції. До будь-яких відхилень у діяльності вашого організму радимо поставитися дуже серйозно.

Ймовірно, сьогодні обставини змусять вас активно відстоювати свої принципи і точку зору. Попри всі перипетії та складності, постарайтеся зберігати спокій. Можливість проблем зі здоров'ям дуже велика. На якийсь час вам потрібно усамітнитися, через те, що будь-які контакти можуть привести до конфліктів з оточуючими.

У Терезів сьогодні є шанс розширити свої горизонти або список контактів, підвищити ерудицію. Може намітитися додаткова практика в іноземній мові, цікава перспектива в літературній, науковій чи викладацькій роботі. Насичений день для перекладачів, коментаторів, водіїв та мандрівників.

Сьогодні можуть виявитися помилки, ілюзії, обмани. Скорпіони, будучи засмученими, можуть поводитися необачно і навіть нерозважливо, а колись ними будуть відверто нехтувати, то й агресивно. Краще в цей час займатися повсякденними справами. Не можна ризикувати, грати в азартні ігри, починати нові справи. Будьте уважнішими при фінансових розрахунках.

Один з вільних днів. Сприятливий для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Всі покупки, крім дорогоцінних металів і меблів, будуть вдалі.

Сьогодні Козероги можуть зіткнутися з накопиченням дрібних справ. У цей день потрібно бути спритним, різнобічним, вміти підлаштовуватися. У спілкуванні з партнерами, колегами, начальством і людьми, в чиїх послугах ви зацікавлені, вітаються легкість, люб'язність і дипломатичність. Небажано вирушати в дорогу, починати системну роботу або лікування.

Серйозна і часом болюча "перетряска" партнерських відносин зараз майже неминуча. Можливо, що багато хто з вас будуть незадоволені своїми коханими. Вам потрібно зрозуміти, чого саме очікують від вас оточуючі. Набути це розуміння і, виходячи з нього, вибудовувати своє подальше життя. Це і є ваша головна задача на цей період.

Сьогодні душевний стан Риб може бути не повністю в гармонії. Невідповідність бажаного з дійсним може повалити в песимізм або агресивний стан. Не рекомендується сьогодні проводити розрахунки, давати в борг і позичати. Корисна фізична праця. Якщо ви знайдете сили впоратися з цим станом, то все буде складатися успішно. Не виключено, що ви підвищите своє громадське і матеріальне становище.

Читайте також: Гороскоп на вересень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку