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Гороскоп на 20 липня 2019: у Риб і Водоліїв загостряться почуття
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зірки пророкують загострення пам'яті і почуттів. Налаштуйтеся на медитативну хвилю, хвилю інтимності або самотності. Інтуїція дозволить читати знаки і натяки долі. У цей день корисно зануритися в минуле або попрацювати з уявою, щоб запустити ланцюг гармонійних асоціацій. Добре провести час на природі чи вдома, біля водойми, у тиші і спокої, розслабитися, подивитися фільм, послухати музику.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У цю добу Овни прагнуть бути серед однодумців. Більшість представників цього знаку Зодіаку будуть готові пожертвувати заради цього сімейними і романтичними моментами, особистими успіхами. День не дуже вдалий для нового старту, але дає час для розвитку розпочатих справ, особливо, колективних, створює потрібний настрій для корпоративу або іншого масового заходу. Добре, якщо обстановка не буде надто банальною.
Телець
Можуть спливти проблеми зі старими справами. Вірогідні візити інспектуючих та контролюючих органів. Не залишайте справи незавершеними. Вчасно віддавайте борги і платіть податки. Не порушуйте вимог закону – це необхідна умова успішної роботи.
Близнюки
Небезпечний, напружений день. У сімейних відносинах або в спілкуванні з партнером можливі проблеми або брехливі обіцянки. Досить імовірно, що на порозі нове захоплення, яке закінчиться сльозами й образами. Цей день може подарувати вам несподівану зустріч. У чоловіків-близнюків можливі проблеми зі здоров'ям.
Рак
Сьогодні зрушення в справах для Раків проблематичні. Досягнення можливі лише там, де для них є база. Наприклад, де ви вже зав'язали потрібні зв'язки. На хід подій добре вплине ваша здатність дружити, вловлювати тенденції моменту, перейматися атмосферою, яка панує в групі або суспільстві в цілому. Якщо намітився новий раунд переговорів, вам не завадить заново продумати свою позицію і аргументи.
Лев
Цей день сприятливий для поліпшення відносин. Це час зближення, появи спільних інтересів у тих, хто має постійного партнера, і нових знайомих у тих, хто в цей момент розчарований і самотній. Багатьом доведеться сильно змінити своє життя і знайти рішення давно назрілих проблем.
Діва
Ймовірно, інтереси дітей чи близьких родичів зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Намагайтеся бути привітними зі знайомими. Проявіть мудрість і витримку. Швидше за все, саме цей день дозволить вам вирішити одну з сімейних проблем. Сприятливий день для колективних заходів, фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі.
Терези
На цей день зірки радять Терезам запланувати відпочинок. Добре провести час у віртуальній реальності, або в обстановці, що допускає свободу дій. Подібною можливістю варто скористатися, якщо ви потребуєте в перезавантаженні свідомості перед відповідальною серією контактів, наприклад, перед смугою повторних сімейних зустрічей або нарад.
Скорпіон
Вдалий день для зміни роботи. Більшість угод буде вдалими, і вони з лишком виправдають всі очікування. Не пропустіть вигідні ділові пропозиції, які можуть надійти сьогодні. До них варто поставитися з увагою.
Стрілець
Ні в якому разі самі не робіть в цей період ніяких великих капіталовкладень або покупок – несприятливе поєднання планет може привести до серйозних фінансових втрат.
Козеріг
У цей день Козерогам краще дати собі і оточуючим свободу. Зірки не радять прагнути до тотального контролю, скрупульозному дотриманню правил, стандартів і традицій. Краще відмовитися від спроби терміново дати хід новим проєктам і уникати зайвої метушні в уже початих справах. Не має сенсу квапити співрозмовника: йому напевно є що сказати вам, але не сьогодні.
Водолій
У багатьох Водоліїв з'явиться можливість розширити свої філософські погляди, зміцнитися у своєму світогляді. Посиляться інтелектуальність і працездатність. З'явиться бажання звернути гори. Гарний час для нових починань.
Риби
Вас чекає спокійний і гармонійний день. Рекомендується тверезо оцінити ситуацію і зробити необхідні висновки. Риби отримають можливість благополучно вийти з низки проблем. Якщо у вас є тварини, то приділіть їм більшу частину вільного часу.
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