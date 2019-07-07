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Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 липня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 8 – 14 липня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає чимало шансів зовсім змінити своє життя, однак деяким знакам Зодіаку доведеться витратити чимало сил та енергії, щоб нарешті бути задоволеними станом справ. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 08.07 – 14.07
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 8, 14
- Несприятливі дні: 9, 11
В Овнів очікується насичений тиждень, повний позитиву та можливостей. Складіть план завдань та намагайтесь його дотримуватись, а на вихідних найкраще присвятити час собі та друзям. Не зважайте на дрібний негатив та заряджайтесь гарним настроєм.
Телець
- Сприятливі дні: 11, 12
- Несприятливі дні: 9, 10
Новий тиждень для Тельців буде не менш активним, інколи доведеться відмовляти людям, а також не забувати про час для себе. Ваш стрімкий ритм вражає, тому не варто шкодувати часу на приємний відпочинок. Не бійтесь мріяти та ставити нові цілі.
Близнюки
- Сприятливі дні: 12, 14
- Несприятливі дні: 8, 9
Близнюки у новому тижні можуть відчути певне невдоволення собою, однак не варто одразу ж намагатись копирсатись у собі. У вас є чимало справ, які варто зробити без зайвих думок. Хороший період для покращення стосунків з близькими та друзями.
Рак
- Сприятливі дні: 8, 11
- Несприятливі дні: 9, 14
Ракам зорі прогнозують доволі насичений період у житті, однак все буде залежати від вашого емоційного стану. Тому старайтесь ігнорувати негатив та зосереджувати увагу на приємних речах та моментах. Вихідні проведіть так, як хочеться саме вам.
Лев
- Сприятливі дні: 9, 10
- Несприятливі дні: 8, 14
У Левів попереду тиждень повних перспектив та сміливих рішень. Ваше уміння боротись з труднощами надихає всіх навколо, тому не розслабляйтесь у робочі дні, а от вікенд нехай буде зосереджений максимально на відпочинку та приємних речах. Не шукайте собі зайвих проблем.
Діва
- Сприятливі дні: 9, 11
- Несприятливі дні: 12, 13
Дівам доведеться докласти чимало зусиль, щоб мрії перестали бути просто далекими мріями. Правильно оцінюйте власні можливості, а також прискіпливіше ставтесь до свого оточення. Далеко не всі люди можуть щиро порадіти вашим перемогам.
Терези
- Сприятливі дні: 12, 14
- Несприятливі дні: 9, 13
У Терезів настав період для переоцінки себе, адже ваше задоволення собою не дотягує до необхідного рівня. Це дозволить покращити ситуацію на роботі та вдома, а ваш досвід та впевненість переведе стосунки на новий рівень. Не забувайте, що перевтома - також не плюс.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 9, 10
- Несприятливі дні: 8, 14
Скорпіони знову намагатимуться захопити свій невеличкий світ зі знайомих, колег та друзів. Чудовий час для самореалізації та закріплення своєї позиції на роботі. Навчіться слухати та виконувати - це відкриє нові можливості.
Стрілець
- Сприятливі дні: 8, 13
- Несприятливі дні: 12, 14
Стрільцям потрібно зосередити увагу на собі, а будь-чому іншому, який ви частенько робите. Цей тиждень дасть можливість зосередити увагу на планах на майбутнє, а також чітко розподілити завдання на найближчий час. Найкращою опорою зараз стануть близькі та друзі.
Козеріг
- Сприятливі дні: 9, 14
- Несприятливі дні: 11, 12
Новий тиждень може принести Козерогам відчуття, що ви у замкнутому колі. Але не варто зациклюватись на цій думці, адже попереду у вас світла лінія життя. Вкладайте свої сили у справи, які можуть принести вам максимальну користь. Побільшає знайомств та нових ідей.
Водолій
- Сприятливі дні: 9, 14
- Несприятливі дні: 8, 11
Водолії доволі довірливі, тому часто стають жертвами пліток. Зараз краще навчитись добре фільтрувати всю інформацію, яка крутиться навколо. Можливі не надто приємні моменти у спілкуванні з оточенням, однак все це піде на користь вашому емоційному стану. Розставляйте пріоритети правильно.
Риби
- Сприятливі дні: 11, 13
- Несприятливі дні: 8, 14
Риби цього тижня вражатимуть своїм запасом енергії та бажанням рухатись вперед. І справді, у вас є чималий план дій, а в добі надто мало часу для його повноцінної реалізації, однак у вас все вийде. А вільний час найкраще присвятіть собі та повноцінному відпочинку. Ви цього заслуговуєте.
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