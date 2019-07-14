Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 15 – 21 липня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало шансів змінити своє життя. Але для багатьох потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб потім не шкодувати про зроблене. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 15.07 – 21.07

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 15, 121

: 15, 121 Несприятливі дні: 17, 18

Гороскоп для Овна

Новий тиждень принесе Овнам можливість почати змінювати своє життя. Ключовим фактором у цьому стане саме уміння контролювати свої бажання та правильно розподіляти час. Вчити щось нове завжди складно, однак не варто боятися цього. У вас все вдасться, тому не зупиняйтесь на півдорозі.

Сприятливі дні: 17, 21

Несприятливі дні: 16, 19

Гороскоп для Тельця

Тельцям цього тижня все частіше усміхатиметься удача, тому варто користуватись моментом. Зберіть найзухваліші мрії та не бійтесь рухатись до них назустріч. Зараз доволі насичений період у вашому житті, тому будь-яку можливість повноцінно відпочити варто використовувати максимально.

Сприятливі дні: 16, 19

Несприятливі дні: 20, 21

Прогноз для Близнят

Близнюки знову опиняються на роздоріжжі власних бажань. Вам водночас хочеться відпочити та втекти подалі від соціуму і максимально якісно попрацювати. Астрологи радять першу половину тижня присвятити роботі, а от вихідні виділити для стрімкого бажання куди-небудь гайнути. Все у ваших руках.

Сприятливі дні: 15, 21

Несприятливі дні: 18, 19

Гороскоп для Рака

У Раків прогнозується приємний та неквапливий тиждень, сповнених багатьох атмосферних моментів. Звісно ж, не обійдеться і без непередбачуваних подій, але вони не вплинуть на ваше самопочуття, якщо ви зосередитесь на позитиві. Спробуйте виплеснути свої емоції у творчому руслі - результат справді здивує.

Сприятливі дні: 19, 20

Несприятливі дні: 15, 17

Гороскоп для Лева

Леви цього тижня в ударі, адже відчувають, що можуть звернути гори, а зірки ледь не падають вам з неба. Однак не варто намагатись взятись за все на світі та шукати підступ від оточення. Не забувайте турбуватись про власне самопочуття та виділяти час для нормального відпочинку. Попереду чимало можливостей розкрити свій потенціал, тому сили вам знадобляться.

Сприятливі дні: 16, 19

Несприятливі дні: 15, 21

Гороскоп для Діви

Зорі прогнозують Дівам легкий тиждень, який промайне так швидко, що необхідно чітко визначити план дій. Чим більше ви встигнете виконати, тим приємнішими будуть вихідні. Якщо навколо вас все ще чимало зайвих людей, то пора з ними прощатись. Ваше ментальне здоров'я важливіше за думку інших.

Сприятливі дні: 15, 21

Несприятливі дні: 19, 20

Гороскоп для Терезів

Рівновага Терезів у новому тижня липня під абсолютним контролем, адже поряд з вами є люди, які завжди підтримають та зрозуміють без зайвих слів. До того ж, ви вже знаєте, що змушує вас рухатись вперед, тому використовуйте ці тягарці впливу. Вільний час найкраще присвятити близьким.

Сприятливі дні: 19, 20

19, 20 Несприятливі дні: 18, 21

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони надто спокійно проведуть новий тиждень липня, тому можуть виникнути емоційні сплески. Постарайтесь не намагатись підкорити всіх навколо себе та не забувайте, що керувати та просити про щось - це різні речі. Проявіть більше уваги до оточення та спробуйте втілити у життя пропозиції від інших людей. Це піде вам на користь.

Сприятливі дні: 15, 20

Несприятливі дні: 16, 18

Гороскоп для Стрільця

Стрільці мають чудові плани, однак лінуються допомагати іншим з реалізацією. Вам легше запевнити когось у слабкості, аніж мотивувати. Ця позиція не надто виправдана і лише погіршує ставлення людей до вас. Спробуйте змінити підхід та виділити вихідні для приємних зустрічей та справ.

Сприятливі дні: 16, 19

16, 19 Несприятливі дні: 15, 17

Гороскоп для Козерога

Козероги відчують небувалий прилив енергії, яку необхідно правильно використати. Спробуйте розширити свій світогляд та кількість умінь, отримати нові знання. Це дозволить у майбутньому значно краще розкрити власний потенціал. Звісно є, не варто хапатись за всі справи світу, але рухатись вперед необхідно.

Сприятливі дні: 17, 19

17, 19 Несприятливі дні: 15, 21

Гороскоп для Водолія

Новий тиждень принесе Водоліям чимало свіжих ідей, які варто почати реалізувати найближчим часом. Цього тижня на вас очікує чимало нових вражень, зустрічей та подій, які можуть принести у життя нових барв та змінити ваші погляди на чимало речей. Вірте у свої сили та докладайте більше зусиль для втілення мрій у реальність.

Сприятливі дні: 16, 19

Несприятливі дні: 18, 21

Гороскоп для Риб

Риби надто сильно беруть все до серця та забагато хвилюються через дрібниці. Прислухайтесь до інтуїції, адже зараз вона допоможе правильно направити свої сили та уміння. Не надто переймайтесь через дрібні неприємності і ставтесь до всього з почуттям гумору. На вихідний найкраще приділити час відпочинку та друзям.

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