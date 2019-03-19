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Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні - фото 1
Гороскоп на сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня, рекомендує деяким знакам зодіаку економити власні сили, адже до кінця робочого тижня залишилося ще трохи часу! Дізнайтеся, що варто очікувати саме вам!

Середина тижня так і шепоче, що до вихідних залишаються лічені дні, але це зовсім не означає, що потрібно розслаблятися. Зорі радять не затрачати сил та енергій, аби до кінця тижня не відчувати себе вижатим лимоном!

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Гороскоп для Овна

Овнам потрібно нарешті зупинитися. Вдихніть та видихніть. Шалений темп не є тотожним з досягненням успіху. Спробуйте сконцентруватися на чомусь приємному та пригадати миті, які роблять вас щасливішими. Оточіть себе у цей день друзями та рідними, адже саме їхньої підтримки ви так потребуєте!

Телець

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Гороскоп для Тельця

Робочий тиждень добіг до свого екватора, а це означає, що Тельці можуть нарешті трішечки розслабитися. Зорі наполегливо не рекомендують починати робочий день з надскладних задач, адже є ймовірність, що вони заберуть у вас надто багато часу. Пам'ятайте, що роботі ви маєте приділяти не надто багато часу, адже особисте життя ще ніхто не скасовував!

Близнюки

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Гороскоп для Близнят

Близнюкам потрібно спробувати приборкати свого внутрішнього звіра, адже він може дещо напакостити їм. Зорі рекомендують вирватися кудись за місто, щоби трішки змінити обстановку. Саме це дозволить дещо переглянути свої пріоритети, а також отримати нову порцію натхнення, яка допоможе реалізувати нові проекти та підкоряти вершини!

Рак

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Гороскоп для Рака

До всього доброго звикається швидко, тому зорі рекомендують Ракам триматися за соломинку відпочинку та релаксу. Не забувайте, що робота від вас не втече, а от ви просто зобов'язані використовувати кожну слушну мить для того, щоб від неї відпочити. Подумайте про завдання й обов'язки опісля повернення на робоче місце!

Лев

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Гороскоп для Лева

Зорі уклінно не рекомендують напрягатися в цей день. Зберіть всі свої сили, адже вони знадобляться вам для того, щоб реалізувати всі свої задуми. Для того, щоби не забути свої ідеї – не полінуйтесь їх записувати. Благо, для цього у вас під рукою завжди є смартфон!

Діва

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Гороскоп для Діви

Якщо на початку тижня Дівам зорі рекомендували зосередитися на власному здоров'ї, то середина тижня явно створена для того, щоби переглянути свої подальші плани. Не соромтесь зателефонувати друзям, яких давно не бачили, щоби вибратися разом десь на каву. Пам'ятайте, що друзі та рідні створені для того, щоби робити ваше життя яскравішим і насиченішим!

Терези

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Гороскоп для Терезів

Середа у Терезів буде присвячена вибору. Саме в цей день потрібно буде розставити пріоритети, щоби змогти контролювати особистий час. Зорі рекомендують прислухатися до власного серця, а от від порад знайомих і колег по роботі слід відмовитися. Не забувайте, що кожен "приміряє" ситуацію на себе, а це означає, що слушна, на перший погляд, порада може бути неактуальна у вашій ситуації.

Скорпіон

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Гороскоп для Скорпіона

На Скорпіонів нарешті очікує омріяна винагорода. Будьте готові до того, що вас похвалять на роботі, а, можливо, й зовсім запропонують піти на підвищення. Не вагайтесь ані на мить, адже кожен шанс дається на просто так. Пам'ятайте, що ви абсолютно заслуговуєте на те, щоби бути успішними та щасливими!

Стрілець

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Гороскоп для Стрільця

Зорі хвалять Стрільців за їхню наполегливість. Ваша праця не залишається без уваги, тому робіть її сумлінно. Для того, щоб не витрачати часу намарно, спробуйте обмежити своє перебування у соціальних мережах. Не забувайте, що вони створені для того, щоб підтримувати зв'язок зі старими друзями, а не втрачати – з реальністю.

Козеріг

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Гороскоп для Козерога

Зорі прихильні до Козерогів у середу. Екватор тижня вони рекомендують провести разом із рідними, адже саме вас їм дуже не вистачає. Спробуйте не планувати нічого на вечір і влаштувати сюрприз своїм батькам: це може бути запрошення на вечерю в ресторані або просто затишні посиденьки на маминій кухні!

Водолій

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Гороскоп для Водолія

Водоліям зорі рекомендують не розпорошуватися на дрібниці. Усе, чого ви досягаєте, залежить винятково від вас, і про це не варто забувати. Негаразди і труднощі роблять вас сильнішими, підкидуючи лише ті випробування, які вам під силу. Навчіться розслаблятися та не зважати на те, що відбувається навколо вас!

Риби

Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Гороскоп для Риби

Середина тижня для Риб буде надзвичайно легкою. Усі ваші бажання будуть здійснюватися, а плани втілюватися у життя. Головне – не забувати, що для цього потрібно зовсім трішечки постаратися. Пам'ятайте, що зорі прихильні до тих, хто не здається за жодних обставин!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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