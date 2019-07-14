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Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні не варто ігнорувати відчуття кризи, що насувається, особливо, у сфері кар'єри, дому та сім'ї. Важливо не піддатися знайомим страхам, поганим звичкам та поганим передчуттям. Водночас, небезпечно проявляти безпечність та сподіватися на випадок. Бажано перевірити системи безпеки, позбутися наслідків колишньої безвідповідальності і недбалості, вжити заходів проти повторення фатальних сценаріїв.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів цей день сприяє відпочинку та свободі. Вас ніщо не буде тримати вдома. Зірки радять провести цю добу на природі, наприклад, організувати шашлики або відправитися на велопрогулянку. Також день підживлює старі мрії. Під впливом сьогоднішньої атмосфери ви можете знову почати думати про далекі країни, вільне життя та еміграцію.
Телець
Тельцям 15 липня не варто надто довіряти новим знайомим. Ця порада особливо актуальна для тих, хто тільки що влився в новий трудовий колектив, змінив місце проживання або регіон свого проживання. Поводьтеся відкрито і дружелюбно, але не обговорюйте особисті теми. У любовних справах сьогодні може намітитися якийсь прогрес. Це особливо актуально для тих, хто мріє помиритися зі своєю половинкою або почати роман з якоюсь неприступною особою.
Близнюки
Вірогідні песимістичні настрої. Деякі Близнюки відчують психологічну втому від низки невдач. Подумайте про тих, хто є в більш скрутному становищі, надайте їм допомогу.
Рак
Цей день мотивує Раків на добрі справи і інші пориви з нематеріальним шляхетним відтінком. Якщо йдеться про самопочуття, то цілющий ефект обіцяють не тільки ліки. Позитивний вплив надасть надихаюча атмосфера, безкорислива турбота, великодушний жест, моральна підтримка, духовна свобода, присутність друга. Не варто захоплюватися в цю добу строгою дієтою.
Лев
Левам у цей день обіцяє посміхнутися удача. Швидше за все, вона буде мати досить великий розмір. Так, цієї підтримки може вистачити на завоювання нових професійних висот, престижної вакансії або великих доходів. Не можна виключати, що комусь вдасться зміцнити громадський авторитет або дати старт своїм креативним ідеям. Що стосується сфери почуттів, тут також складеться все вельми позитивно. Не виключені приємні зустрічі.
Діва
Можливо, відносини з колегами і підлеглими будуть змінюватися не у кращу сторону. Не виключаються сварки, конфлікти. Постарайтеся проявити розуміння і не чинити тиск на оточуючих. Зосередьтеся на службових обов'язках.
Терези
Сьогодні обставини набагато частіше працюють на плани Терезів, ніж вступають з ними в протиріччя. Попри вдале розташування світил, зірки не радять програмувати себе на ті чи інші дії заздалегідь. З причини, яку небеса вам озвучувати не збираються, в цей день ви будете успішними і задоволеними всім, що відбувається, якщо будете діяти спонтанно.
Скорпіон
У Скорпіонів сьогодні може з'явитися невдоволення собою. Є ризик, що частина з наміченого (наприклад, співбесіда, відповідальні переговори, публічний виступ), зазнають фіаско. Можна обнулити цей прогноз, якщо заздалегідь налаштуватися на перемогу, заборонивши собі будь-які депресивні думки. День підходить для пошуку нової любові, експериментів зі стилем і занять творчою діяльністю.
Стрілець
Естети, цінителі мистецтва, любителі задоволень – представники знака Стрільця – можуть проявити себе у сфері мистецтва, художній творчості. Отримають визнання своїх талантів дизайнери інтер'єру і ландшафту. Не зупиняйтеся на досягнутому, постійно удосконалюйтеся, критично ставлячись до всього, що ви робите.
Козеріг
Козерогам сьогодні принесе користь усамітнення з позитивним відтінком. Створити для нього відповідну атмосферу вам допоможе перебування далеко від буденності. Наприклад, в красивому куточку природи або в екзотичному місці з культурно-історичними коренями. Вашу увагу можуть привернути вічні цінності, чужі звичаї або нерозгадані до цієї пори таємниці минулого.
Водолій
Водоліям 15 липня можна полинути назустріч заповітній мрії. Не шукайте союзників, вони ні до чого. Енергетичний потенціал, помножений на удачу, допоможе досягти неможливого. Єдине, що може порушити ваш шлях – людина, яка давно відчувала заздрість до ваших успіхів. Тримайте вухо гостро, ні з ким не діліться новими планами, переживаннями або проєктами. Вечір рекомендується провести в оточенні близьких членів сім'ї та батьків.
Риби
Можлива недалекоглядність або невпевненість у власних силах і уміннях. В роботі віддавайте перевагу старим, добре відомим напрацюванням і методам.
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