Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Подорожі Ностальгія

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу

  • 16
Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні не варто ігнорувати відчуття кризи, що насувається, особливо, у сфері кар'єри, дому та сім'ї. Важливо не піддатися знайомим страхам, поганим звичкам та поганим передчуттям. Водночас, небезпечно проявляти безпечність та сподіватися на випадок. Бажано перевірити системи безпеки, позбутися наслідків колишньої безвідповідальності і недбалості, вжити заходів проти повторення фатальних сценаріїв.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307608

Для Овнів цей день сприяє відпочинку та свободі. Вас ніщо не буде тримати вдома. Зірки радять провести цю добу на природі, наприклад, організувати шашлики або відправитися на велопрогулянку. Також день підживлює старі мрії. Під впливом сьогоднішньої атмосфери ви можете знову почати думати про далекі країни, вільне життя та еміграцію.

Телець

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307600

Тельцям 15 липня не варто надто довіряти новим знайомим. Ця порада особливо актуальна для тих, хто тільки що влився в новий трудовий колектив, змінив місце проживання або регіон свого проживання. Поводьтеся відкрито і дружелюбно, але не обговорюйте особисті теми. У любовних справах сьогодні може намітитися якийсь прогрес. Це особливо актуально для тих, хто мріє помиритися зі своєю половинкою або почати роман з якоюсь неприступною особою.

Близнюки

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307611

Вірогідні песимістичні настрої. Деякі Близнюки відчують психологічну втому від низки невдач. Подумайте про тих, хто є в більш скрутному становищі, надайте їм допомогу.

Рак

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307601

Цей день мотивує Раків на добрі справи і інші пориви з нематеріальним шляхетним відтінком. Якщо йдеться про самопочуття, то цілющий ефект обіцяють не тільки ліки. Позитивний вплив надасть надихаюча атмосфера, безкорислива турбота, великодушний жест, моральна підтримка, духовна свобода, присутність друга. Не варто захоплюватися в цю добу строгою дієтою.

Лев

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307607

Левам у цей день обіцяє посміхнутися удача. Швидше за все, вона буде мати досить великий розмір. Так, цієї підтримки може вистачити на завоювання нових професійних висот, престижної вакансії або великих доходів. Не можна виключати, що комусь вдасться зміцнити громадський авторитет або дати старт своїм креативним ідеям. Що стосується сфери почуттів, тут також складеться все вельми позитивно. Не виключені приємні зустрічі.

Діва

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307605

Можливо, відносини з колегами і підлеглими будуть змінюватися не у кращу сторону. Не виключаються сварки, конфлікти. Постарайтеся проявити розуміння і не чинити тиск на оточуючих. Зосередьтеся на службових обов'язках.

Терези

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307606

Сьогодні обставини набагато частіше працюють на плани Терезів, ніж вступають з ними в протиріччя. Попри вдале розташування світил, зірки не радять програмувати себе на ті чи інші дії заздалегідь. З причини, яку небеса вам озвучувати не збираються, в цей день ви будете успішними і задоволеними всім, що відбувається, якщо будете діяти спонтанно.

Скорпіон

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307610

У Скорпіонів сьогодні може з'явитися невдоволення собою. Є ризик, що частина з наміченого (наприклад, співбесіда, відповідальні переговори, публічний виступ), зазнають фіаско. Можна обнулити цей прогноз, якщо заздалегідь налаштуватися на перемогу, заборонивши собі будь-які депресивні думки. День підходить для пошуку нової любові, експериментів зі стилем і занять творчою діяльністю.

Стрілець

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307604

Естети, цінителі мистецтва, любителі задоволень – представники знака Стрільця – можуть проявити себе у сфері мистецтва, художній творчості. Отримають визнання своїх талантів дизайнери інтер'єру і ландшафту. Не зупиняйтеся на досягнутому, постійно удосконалюйтеся, критично ставлячись до всього, що ви робите.

Козеріг

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307603

Козерогам сьогодні принесе користь усамітнення з позитивним відтінком. Створити для нього відповідну атмосферу вам допоможе перебування далеко від буденності. Наприклад, в красивому куточку природи або в екзотичному місці з культурно-історичними коренями. Вашу увагу можуть привернути вічні цінності, чужі звичаї або нерозгадані до цієї пори таємниці минулого.

Водолій

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307609

Водоліям 15 липня можна полинути назустріч заповітній мрії. Не шукайте союзників, вони ні до чого. Енергетичний потенціал, помножений на удачу, допоможе досягти неможливого. Єдине, що може порушити ваш шлях – людина, яка давно відчувала заздрість до ваших успіхів. Тримайте вухо гостро, ні з ким не діліться новими планами, переживаннями або проєктами. Вечір рекомендується провести в оточенні близьких членів сім'ї та батьків.

Риби

Гороскоп на 15 липня 2019: Козероги і Раки відчують напружену атмосферу - фото 307602

Можлива недалекоглядність або невпевненість у власних силах і уміннях. В роботі віддавайте перевагу старим, добре відомим напрацюванням і методам.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
  • 12 липня, 17:21
  • 807
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • 11 липня, 15:30
  • 375
Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
  • Вчора, 14:15
  • 177
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гороскоп на день