Горіховий Спас 2018: традиції і заборони на свято 29 серпня

Що можна і не можна робити на Горіховий Спас

Третій – Горіховий – Спас традиційно припадає майже на кінець останнього місяця літа, ніби ознаменовуючи близький прихід осені та характерних для неї дощів. Читайте про звичаї та традиції святкування Спаса 29 серпня. Також зверніть увагу на те, що можна і не можна робити в цей день.

Горіховий Спас завершує цикл християнських свят у серпні. Це свято в народі має кілька назв – Хлібний Спас, Спас на полотні, Нерукотворний Спас – і українці здавна вшановують його особливими традиціями та обрядамии. Щоб і цьогоріч свято стало по-справжньому атмосферним, необхідно зберегти всі звичаї, які плекали наші предки.

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Історія церковного свята

Згідно з церковним календарем, це свято іменується як перенесення з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Звідси й ще одна назва свята – Спас на полотні. За давньою легендою, хворий на важку недугу правитель Авгар жадав зцілення, тому почувши про великі чудеса творені Господом – відразу відправив до нього свого живописця Ананія, щоб той намалював портрет Спасителя і передав Йому листа з проханням прийти до нього і зцілити.

Приїхавши до Палистини, Ананію не вдалося намалювати портрет Господа, позаяк Спаситель був оточений людьми, які слухали його проповідь. Однак згодом живописець почув, як до нього звернувся Спаситель. Господь дав йому лист, в якому хвалив віру правителя Авгара, а також обіцяв надіслати свого учня, щоб той зарадив його хворобі.

Ісус Христос, за біблійними переказами, зцілював людей

Опісля – Спаситель попросив принести йому воду і убрус (полотно). Він вмився водою та витерся убрусом, на якому лишився Його Божественний Лик. Лист та убрус Господа Ананій приніс до Авгара. Той, не гаючи часу, одразу протер своє тіло полотном, і враз зцілився від прокази. Знаменне полотно, за наказом правителя, повісили на високій вежі, як символ віри та дива.

Походження назви Горіховий Спас

У народі цей празник охрестили ще Горіховим Спасом – і зробили це невипадково. Кінець серпня здавна вважався періодом достигання горіхів, тому сімейний похід до лісу наприкінці літа був обов'язковим, позаяк збирати урожай належало як дорослим, так і малим. Частину урожаю обов'язково освячували в церкві.

На Спаса збирають горіхи

Традиції і звичаї на Горіховий Спас 2018

Народна назва цього свята дуже промовиста, оскільки саме горіхи є головним символом празника. Кінець серпня також вважається періодом завершення всіх жниварських робіт, тому зернові культури в цей святковий день набувають особливого, символічного значення. Звідси ще одна народна назва – Хлібний Спас. З першого зібраного снопу традиційно наші пращури випікали буханець хліба, який куштували всією сім’єю.

Також в цей день обов'язково потрібно йти до церкви та освятити дари літа. У спасівський кошик кладуть виноград, груші, яблука, сливи, усі можливі овочі, мед і, звичайно, горіхи та рум'яний хліб.

Опісля вся родина збирається за святково-багатим столом, окрасою якого має бути один із символів свята – випечений із нового врожаю хліб. Також в цей день прийнято навідувати близьких та друзів.

Кошик на Третій Спас

Варто зазначити, що напередодні завершується Успенський піст (Спасівка), тому коштувати різноманітні смаколики можна без обмежень. Влаштуйте справжнє свято для шлунка, однак не забувайте про потреби власного організму.

Оберіг на Спаса 29 серпня

На Третього Спаса особливого значення набуває гілля горіха. У давнину з нього робили віночки, які слугували оберегом від нечистої сили та привертали щастя до селі. А любителі лазні в цей донь робили особливого банного деркача – з гілочок ліщини.

Вважалося, що гілля ліщини на Горіхового Спаса має цілющі властивості, тож здатне вилікувати від будь-яких хвороб. Плескались ними і для профілактики, про всяк випадок.

Гілля горіха - оберіг на Спаса

Що не можна робити на Горіховий Спас

У цей день не рекомендується вирушати в ліс без горіхового оберегу, адже саме він здатен захистити від нечистої сили та заздрісних поглядів.

Намагайтесь триматись осторонь від конфліктних ситуацій і в жодному разі не спричиняйте їх самі. У цей день варто бути максимально лояльним до оточуючих та бути готовим прийти на допомогу кожній людині.

Забудьте про лінощі. Горіховий Спас – час збирання врожаю, тому продуктивно попрацювати на городі не буде зайвим.

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