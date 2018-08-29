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Привітання з Горіховим Спасом 2018: красиві картинки і побажання

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Поздоровлення з Третім Спасом 2018 на українській мові - фото 1
Поздоровлення з Третім Спасом 2018 на українській мові

Оригінальні привітання з Горіховим Спасом 2018 українською – у нашій добірці. Зібрали для вас поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки та листівки. Шукайте найкраще вітання на Спаса!

Третій або, як кажуть у народі, – Горіховий, Хлібний чи Нерукотворний Спас, – у 2018 році відзначають 19 серпня. У цей день не забудьте поздоровити рідних зі світлим святом. До вашої уваги красиві привітання зі Спасом українською мовою – клікайте на пункт та переходьте на потрібний розділ!

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І чекає нас з вами успіх!

***

Нехай цей Горіховй Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає успіх.
Нехай у вашому домі хліб не скінчається,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!

***

Сьогодні настав Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

У цей багряний серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Горішки й яблука великі.
Тож вітаю вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!

***

Вже стигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожний горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.

СМС поздоровлення з Третім Спасом

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.

***

Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Прощається серпень горіховою гілкою
Змахнувши на прощання, ніби рукою.
Горіховий Спас на згадку про літо
Нам дарує сьогодні тепло і спокій.

***

З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним
Я вітаю! І жити вам безбідно
Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,
Щоб Господь дарував вам порятунок!

***

Третій Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!

***

Зі Спасом Горіховим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Солодкого щастя, приємної погоди,
Палкої любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив.

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!

Вітання на Горіховий Спас 2018 у прозі

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

***

Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, корзини успіхів, мішки радості та повні засіки благополуччя.

***

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.

***

Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай. Щедрих запасів на зиму, чудового хліба на майбутній рік!

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

***

Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

***

Нехай Третій Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Картинки і відкритки зі святом Спаса

Привітання з Горіховим Спасом - фото 272780
Привітання з Горіховим Спасом
З Горіховим Спасом Вас! - фото 272781
З Горіховим Спасом Вас!
Вітаємо Вас з Горіховим Спасом! - фото 272782
Вітаємо Вас з Горіховим Спасом!
Вітаємо з Горіховим Спасом Вашу родину - фото 272783
Вітаємо з Горіховим Спасом Вашу родину

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