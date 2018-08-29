Привітання з Горіховим Спасом 2018: красиві картинки і побажання

Оригінальні привітання з Горіховим Спасом 2018 українською – у нашій добірці. Зібрали для вас поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки та листівки. Шукайте найкраще вітання на Спаса!

Третій або, як кажуть у народі, – Горіховий, Хлібний чи Нерукотворний Спас, – у 2018 році відзначають 19 серпня. У цей день не забудьте поздоровити рідних зі світлим святом. До вашої уваги красиві привітання зі Спасом українською мовою – клікайте на пункт та переходьте на потрібний розділ!

***

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І чекає нас з вами успіх!

***

Нехай цей Горіховй Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає успіх.

Нехай у вашому домі хліб не скінчається,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

***

Сьогодні настав Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

У цей багряний серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Горішки й яблука великі.

Тож вітаю вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Вже стигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожний горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Прощається серпень горіховою гілкою

Змахнувши на прощання, ніби рукою.

Горіховий Спас на згадку про літо

Нам дарує сьогодні тепло і спокій.

***

З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним

Я вітаю! І жити вам безбідно

Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,

Щоб Господь дарував вам порятунок!

***

Третій Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

Зі Спасом Горіховим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

***

Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, корзини успіхів, мішки радості та повні засіки благополуччя.

***

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.

***

Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай. Щедрих запасів на зиму, чудового хліба на майбутній рік!

***

Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

***

Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

***

Нехай Третій Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Привітання з Горіховим Спасом

З Горіховим Спасом Вас!

Вітаємо Вас з Горіховим Спасом!

Вітаємо з Горіховим Спасом Вашу родину

Більше про Горіховий Спас 2018: традиції і заборони на свято 29 серпня