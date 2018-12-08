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День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Google Translate удосконалить свій "гендерний" переклад

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Google Translate - фото 1
Google Translate / uip

Google Translate буде переводити слова, які вживаються для обох статей, у двох варіантах.

Якщо раніше слова, наприклад, "сильний" або "лікар" у перекладі стосувалися чоловічого роду, то тепер сервіс буде пропонувати два переклади. Наприклад, у турецькій мові вживається "o bir doktor" в одному роді. А англійський переклад дає два варіанти: she is a doctor/he is a doctor.

І ще: Google представила інструмент для створення об'ємних відео з висоти пташиного польоту

Покращений переклад Google Translate - фото 293942
Покращений переклад Google Translate

Опція поки доступна тільки в браузерах Chrome і Firefox в перекладах з англійської мови на французьку, італійську, португальську, іспанську та з турецької мови на англійську.

Українською мовою опція поки що недоступна.

Читайте також: Ще один: Google закриває черговий сервіс

Джерело: blog.google
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