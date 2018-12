Google Translate удосконалить свій "гендерний" переклад

Google Translate буде переводити слова, які вживаються для обох статей, у двох варіантах.

Якщо раніше слова, наприклад, "сильний" або "лікар" у перекладі стосувалися чоловічого роду, то тепер сервіс буде пропонувати два переклади. Наприклад, у турецькій мові вживається "o bir doktor" в одному роді. А англійський переклад дає два варіанти: she is a doctor/he is a doctor.

Покращений переклад Google Translate

Опція поки доступна тільки в браузерах Chrome і Firefox в перекладах з англійської мови на французьку, італійську, португальську, іспанську та з турецької мови на англійську.

Українською мовою опція поки що недоступна.

