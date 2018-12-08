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Google представила інструмент для створення об'ємних відео з висоти пташиного польоту
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Google представила інструмент Google Earth Studio для створення відео, заснованих на 3D знімках Землі.
Компанія стверджує, що інструмент Google Earth Studio допоможе дослідникам, журналістам і пересічним користувачам створювати відео з пейзажами, містами та іншими зйомками з повітря.
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Однак в Earth Studio доступні лише ті міста, для яких вибудована 3D-карта. Їхній список в компанії не уточнили.
Завдяки інструменту можна переміщатися з однієї точки в іншу, змінювати масштаб, а також показувати зображення з орбіти і прискорювати зйомку. У компанії відзначили, що для створення відео не потрібні окремі навички в анімації. Google також надала відео-інструкції по користуванню інструментом.
Зараз доступна лише пробна версія Google Earth, проте дозвіл скористатися нею залежить від кожного конкретного випадку. Щоб зробити відео, необхідно заповнити форму із зазначенням місця роботи, професії і цілей, для яких воно необхідне.
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