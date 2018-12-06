Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Ще один: Google закриває черговий сервіс

  • 7
Google прощається ще з одним сервісом - фото 1
Google прощається ще з одним сервісом

Не так давно у мережі з'явилася інформація про те, що компанія Google закриває сервіс Hangouts. Тепер же в офіційному блозі опублікована заява про припинення підтримки додатка Allo.

Також у зверненні до користувачів представники компанії розповіли про долю месенджерів у екосистемі пошукового гіганта.

І ще: Google назвала найкращі програми, ігри, фільми та книги року

За словами співробітників Google, остаточне припинення роботи Allo відбудеться у березні 2019-го року. Для активних користувачів програми була опублікована детальна інструкція з експорту історії повідомлень – після зазначеного терміну всі вони будуть видалені з серверів корпорації.

Творці чату заявили, що завдяки роботі над месенджером змогли багато чому навчитися, інтегрувавши деякі функції сервісу в інші додатки. Наприклад, у "Повідомленнях" тепер застосовуються можливості машинного навчання, уперше використані саме в Allo.

Google Allo перестане працювати у березні 2019 року - фото 293708
Google Allo перестане працювати у березні 2019 року

З приводу Hangouts розробники відзначили, що відмова від месенджера обумовлена звичайним ребрендингом. Найближчим часом його планують розділити на дві складові під назвами Hangouts Chat і Hangouts Meet. Спочатку вони будуть доступні у складі G Suite, але пізніше стануть доступними для всіх користувачів.

Конкретних термінів перезапуску оновлених додатків у блозі розробників опубліковано не було. Повідомляється, що сервіс Hangouts відтепер буде більш орієнтований на корпоративне використання.

Читайте також: Google Translate отримав оновлений дизайн: що змінилося

Джерело: Google
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 2835
Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 12:15
  • 576
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1175
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет