Ще один: Google закриває черговий сервіс

Не так давно у мережі з'явилася інформація про те, що компанія Google закриває сервіс Hangouts. Тепер же в офіційному блозі опублікована заява про припинення підтримки додатка Allo.

Також у зверненні до користувачів представники компанії розповіли про долю месенджерів у екосистемі пошукового гіганта.

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За словами співробітників Google, остаточне припинення роботи Allo відбудеться у березні 2019-го року. Для активних користувачів програми була опублікована детальна інструкція з експорту історії повідомлень – після зазначеного терміну всі вони будуть видалені з серверів корпорації.

Творці чату заявили, що завдяки роботі над месенджером змогли багато чому навчитися, інтегрувавши деякі функції сервісу в інші додатки. Наприклад, у "Повідомленнях" тепер застосовуються можливості машинного навчання, уперше використані саме в Allo.

Google Allo перестане працювати у березні 2019 року

З приводу Hangouts розробники відзначили, що відмова від месенджера обумовлена звичайним ребрендингом. Найближчим часом його планують розділити на дві складові під назвами Hangouts Chat і Hangouts Meet. Спочатку вони будуть доступні у складі G Suite, але пізніше стануть доступними для всіх користувачів.

Конкретних термінів перезапуску оновлених додатків у блозі розробників опубліковано не було. Повідомляється, що сервіс Hangouts відтепер буде більш орієнтований на корпоративне використання.

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