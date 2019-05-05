Asus ZenFone 6: стали відомі технічні характеристики нового флагмана компанії

Кілька днів тому Asus опублікувала в Twitter тизерну картинку, яка розкрила дизайн передньої панелі майбутнього флагмана ZenFone 6. А зараз китайське джерело опублікувало скріншот з бази даних AnTuTu, на якому перераховані основні характеристики потенційної новинки.

Хоча апарат позначений індексом ASUS_I01WD, наявність топової однокристальної платформи Qualcomm Snapdragon 855 безпосередньо вказує на флагманський статус моделі.

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Як видно, ZenFone 6 отримає 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті – типовий набір для базової версії сучасної флагманської моделі. Роздільна здатність екрану Full HD+ теж цілком очікувана. Немає ніякого секрету і в результатах тесту: 363 172 бали – це типовий показник для Snapdragon 855.

А ось далі – цікавіше. На скріншоті цих даних немає, але джерело пише, знову ж таки, посилаючись на AnTuTu, що ZenFone 6 отримав цілих два сенсори на 48 Мп – один використовується у фронтальній камері, а другий виконує соло в основній. Якщо ці дані підтвердяться, то ZenFone 6 претендує на роль першої у світі моделі з двома камерами на 48 Мп.

Очікується, що новинку від ASUS покажуть 14 травня у Валенсії.

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