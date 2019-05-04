Експерти звинуватили HTC та Apple у завищенні показників автономності смартфонів

Асоціація споживачів Which? провела дослідження і дійшла висновку, що компанії Apple і HTC обманюють користувачів при вказуванні часу автономної роботи своїх смартфонів. Виробники вже відреагували на звинувачення й опублікували офіційні заяви.

Учасники організації Which? придбали дев'ять моделей iPhone і виявили, що всі дев'ять апаратів не відповідають вказаному компанією Apple часу автономної роботи. Наприклад, iPhone XR пропрацював 16 годин і 52 хвилини в режимі розмови, натомість виробник обіцяє до 25 годин при такому форматі використання.

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У випадку зі смартфонами HTC компанія заявляє, що середній час роботи в режимі розмови становить 20,5 годин. У тестах Which? пристрої тайванського бренду демонструють тільки 19,6 години. Моделі тестованих гаджетів не називаються.

Під час дослідження були протестовані й апарати інших брендів. Так, на смартфонах Nokia, Samsung і Sony учасники Which? отримали автономність більшу, ніж зазначено. Наприклад, Sony Xperia Z5 Compact при заявлених 17 години роботи в режимі розмови видав 25 години і 52 хвилини – майже на 9 годину більше.

Представники Which? не розповісти про умови тестування автономності. У звіті немає подробиць про те, чи використовувався для дзвінків мобільний зв'язок або Wi-Fi, яким був рівень сигналу, яка прошивка була встановлена, які програми працювали на пристроях і скільки було проведено тестів на кожну модель.

Ми ретельно тестуємо наші продукти і підтримуємо наші вимоги до терміну служби батареї. Завдяки тісній інтеграції між апаратним і програмним забезпеченням, iPhone спроектований для інтелектуального управління енергоспоживанням, щоб максимально продовжити термін служби батареї. Наша методика тестування відображає це бачення. Which? не поділився з нами своєю методологією, тому ми не можемо порівнювати їх результати з нашими. Ми ділимося нашою методологією тестування, яку публікуємо детально тут – https://www.apple.com/iphone/battery.html, – заявили представники Apple.

"У HTC ми старанно тестуємо всі параметри продуктивності продукту. Відмінності в налаштуваннях і середовищах тестування можуть привести до деяких відхилень від заявлених значень часу роботи в режимі розмови", – відзначили в прес-службі HTC.

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