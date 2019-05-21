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Google Pixel 3a неабияк обурив користувачів, і ось чому

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Google Pixel 3a не потішив власників - фото 1
Google Pixel 3a не потішив власників

Компанія Google представила смартфони Pixel 3a і Pixel 3a XL як доступну альтернативу флагманським моделям. Незабаром після релізу свої пристрої отримали багато користувачів, які вже встигли залишити в інтернеті відгуки про новинки - і не всі з них виявилися позитивними.

На сторінках Reddit і власного форуму Google почали з'являтися повідомлення користувачів про несподіване відключення нових "пікселів" через різні проміжки часу.

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Причина такої поведінки смартфонів неясна - спроби власників завантажити смартфон у безпечному режимі, в якому вимикається безліч неосновних додатків і служб, не увінчалися успіхом. Судячи з відгуків "постраждалих", гаджети продовжують самостійно вимикатися навіть після скидання на заводські налаштування.

Кожного разу, коли я під'єднуюся до свого робочого Wi-Fi і залишаю телефон увімкненим протягом приблизно 10 хвилин, смартфон вимагає перезавантаження. Він виконує звичайне блокування екрану, а через деякий час просто вимикається, і мені потрібно утримувати кнопку живлення протягом 30 секунд, щоб перезапустити його, - пише один з користувачів.

Нові 'пікселі' розлютили користувачів - фото 329128

Одночасно в мережі почали з'являтися фотографії новинок, за допомогою яких покупці висловили своє невдоволення якістю збірки апаратів від Google. Зокрема, власники Pixel 3a поскаржилися на нерівне розміщення динаміків і роз'єму USB Type-C на нижній грані корпусу.

Представники компанії ситуацію з довільним вимиканням смартфонів не прокоментували.

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Джерело: phandroid
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