Кращий за попередників: що показало розбирання Google Pixel 3a

Нові Pixel 3a і 3a XL вже встигли не тільки протестувати усіма можливими способами, але і розглянути зсередини. Фахівці популярного порталу iFixit розібрали та ретельно вивчили "доступні" смартфони від Google.

У Pixel 3a та 3a XL була виявлена низка поліпшень у порівнянні зі старшими моделями, які отримали всього 4 бали з 10 за ремонтопридатність.

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Серед ключових відмінностей Pixel 3a XL від звичайного Pixel 3 XL є повністю пластиковий корпус, відсутність вирізу в екрані і використання менш потужного процесора. У випадку зі звичайними Pixel 3a і Pixel 3 список відмінностей ще скромніший. За підсумками розбирання доступних "пікселів" в iFixit відзначили, що з ними значно простіше працювати, ніж зі старшими версіями.

У Pixel 3a і Pixel 3a XL використовуються тільки стандартні гвинти, а більшість компонентів всередині модульні, що значною мірою полегшує ремонт і заміну. Найскладнішим етапом у розбиранні є зняття дисплейного блоку, який приклеєний до іншої частини корпусу. Робити це потрібно вкрай обережно, щоб не пошкодити тонкий кабель. Також ускладнює ремонт наявність великого числа тонких стрічкових кабелів, що з'єднують внутрішні компоненти, які можна легко пошкодити.

Під час розбирання з'ясувалося, що в нових "пікселях" використовуються OLED-екрани від Samsung. Щоправда, у випадку з великим Pixel 3a XL у деяких примірниках можуть попастися панелі від китайської компанії Tianma, але за якістю вони не відрізняються від південнокорейських.

Попри всі конструктивні недоліки, Pixel 3a і Pixel 3a XL отримали 6 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності.

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