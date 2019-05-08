Google показала бюджетний смартфон Pixel 3a

Компанія Google представила свій бюджетний "флагман" – Pixel 3a. Він являє собою здешевлену версію звичайного Pixel.

Екран гаджета має діагональ 5,6 дюйма, а OLED-матриця отримала роздільну здатність 2220×1080 пікселів. Також доступна збільшена версія бюджетного флагмана – її головною відмінністю є 6-дюймовий дисплей.

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Бюджетний "флагман" – Pixel 3a

Щодо характеристик відомо, що смартфон оснащений процесором Snapdragon 670 з 4 ГБ оперативної пам'яті, а постійною тільки 64 ГБ. Новинка також отримала окремий роз'єм для навушників – стандартний на 3,5 мм.

Камера у пристрої така ж, як і у старших моделей – з модулем на 12,2 Мп. Вона підтримує нічний режим NightSight, який дуже добре себе зарекомендував.

Вартість молодшої версії становить 399 доларів, а старшої – 479 доларів.

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