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Google показала бюджетний смартфон Pixel 3a

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Pixel 3a - фото 1
Pixel 3a / betanews

Компанія Google представила свій бюджетний "флагман" – Pixel 3a. Він являє собою здешевлену версію звичайного Pixel.

Екран гаджета має діагональ 5,6 дюйма, а OLED-матриця отримала роздільну здатність 2220×1080 пікселів. Також доступна збільшена версія бюджетного флагмана – її головною відмінністю є 6-дюймовий дисплей.

І ще: Asus ZenFone 6: стали відомі технічні характеристики нового флагмана компанії

Бюджетний 'флагман' – Pixel 3a - фото 326414
Бюджетний "флагман" – Pixel 3a

Щодо характеристик відомо, що смартфон оснащений процесором Snapdragon 670 з 4 ГБ оперативної пам'яті, а постійною тільки 64 ГБ. Новинка також отримала окремий роз'єм для навушників – стандартний на 3,5 мм.

Камера у пристрої така ж, як і у старших моделей – з модулем на 12,2 Мп. Вона підтримує нічний режим NightSight, який дуже добре себе зарекомендував.

Вартість молодшої версії становить 399 доларів, а старшої – 479 доларів.

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Джерело: buzzfeednews
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