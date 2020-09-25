Google Maps будуть показувати кількість заражень COVID-19 у конкретному районі

Google додала у свої фірмові онлайн-карти дані про заражених COVID-19 у конкретній місцевості. Сервіс попередить про середню кількість нових випадків хвороби за сім днів на 100 тисяч осіб.

За останні 10 років онлайн-карти Google Maps перетворилися зі звичайного сервісу навігації у повноцінний путівник на кожен день. За допомогою цієї програми можна дізнатися, як дістатися на роботу чи додому, минаючи пробки, чи працює зараз ваш улюблений ресторан, ну або, в крайньому разі, прочитати розклад громадського транспорту в незнайомому місті.

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А під час пандемії COVID-19 особливо актуальною для розробників Google стала безпеку користувачів, тому представники компанії вирішили додати у свій сервіс онлайн-картографії дані про заражених коронавірусом у конкретній місцевості.

Сервіс автоматично виділить червоним кольором місця на карті з найбільшою кількістю заражень коронавірусом. Нова функція враховує середню кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч осіб за останні сім днів в тій області карти, яку ви переглядаєте. На картах також з'явиться відповідна позначка, яка повідомить про зростання або скорочення кількості заражень. У Google заявляють, що дані актуальні для всіх 220 країн і територій, які підтримує їхній сервіс картографії.

"Дані надходять з декількох авторитетних джерел, серед яких Університет Джона Хопкінса, The New York Times і Wikipedia. Ці джерела отримують дані від організацій громадської охорони здоров'я, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, урядові міністерства охорони здоров'я, а також державні і місцеві агентства охорони здоров'я та лікарні", – заявили в Google.

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