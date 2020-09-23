Блогер знайшов на Google-картах гігантського робота: відеофакт

Уфолог виявив у Зоні 51 величезного "бойового робота". Об'єкт, схожий на людську фігуру, відображений на супутникових знімках в різних положеннях. Про це ентузіаст розповів на своєму каналі UFO Sightings Daily у YouTube.

Чоловік вивчав засекречену військову базу, яка називається Зоною 51, на супутникових знімках з Google Earth. На кадрах він зауважив об'єкт, який нагадує людську фігуру. Також блогер зазначив, що вона відображена у різних позах. За його підрахунками, висота об'єкта досягає 16 метрів.

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Уфолог зробив висновок, що на фото потрапив бойовий робот, розроблений американськими військовими. Деякі користувачі мережі відзначили, що таку тінь може відкидати навіть купа сміття. Інші ж підкреслили, що військові прикрили б "робота" хоча б брезентом.

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