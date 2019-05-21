Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Google додасть у Android 11 функцію, яка сподобається усім користувачам

  • 30
Користувачів потішить нова функція на Android - фото 1
Користувачів потішить нова функція на Android

Десята версія Android все ще перебуває на стадії бета-тестування і вийде ближче до кінця літа, але в Google вже розмірковують над наступним релізом. Несподівано віце-президент з Android Дейв Берк не лише підтвердив розробку Android R, а й розповів про одну з функцій, на яку всі чекали!

У червні минулого року користувачі звернулися до Google з проханням додати в стокову версію Android функцію створення довгих скріншотів, доступну на пристроях багатьох виробників, але тільки не на "пікселях".

І ще: Google Pixel 3a неабияк обурив користувачів, і ось чому

Завдання було передано команді розробників, але через кілька місяців пошуковий гігант заявив, що реалізувати цю функцію неможливо. У цьому місяці на Google I/O 2019 Дейв Берк заявив, що опцію все ж технічно реалізували. Тепер він офіційно підтвердив її появу в Android R.

Ми додали довгі скріншоти в список нововведень для Android R і сподіваємося, що зможемо реалізувати їх в цій версії, - заявив Дейв Берк.

Довгі скріншоти можна робити на інших смартфонах:

Google додасть у Android 11 функцію, яка сподобається усім користувачам - фото 329265

Нагадаємо, що раніше Google відмовилася від функції Scoped Storage Android Q. Вона покликана підвищити безпеку операційної системи шляхом обмеження доступу додатків до даних інших програм. Це нововведення буде також реалізовано в Android R.

Читайте також: Стала відома дата анонсу топового смартфона Redmi K20

Джерело: 9to5google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 263
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • 19 травня, 03:16
  • 491
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 524
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології