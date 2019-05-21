Google додасть у Android 11 функцію, яка сподобається усім користувачам

Десята версія Android все ще перебуває на стадії бета-тестування і вийде ближче до кінця літа, але в Google вже розмірковують над наступним релізом. Несподівано віце-президент з Android Дейв Берк не лише підтвердив розробку Android R, а й розповів про одну з функцій, на яку всі чекали!

У червні минулого року користувачі звернулися до Google з проханням додати в стокову версію Android функцію створення довгих скріншотів, доступну на пристроях багатьох виробників, але тільки не на "пікселях".

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Завдання було передано команді розробників, але через кілька місяців пошуковий гігант заявив, що реалізувати цю функцію неможливо. У цьому місяці на Google I/O 2019 Дейв Берк заявив, що опцію все ж технічно реалізували. Тепер він офіційно підтвердив її появу в Android R.

Ми додали довгі скріншоти в список нововведень для Android R і сподіваємося, що зможемо реалізувати їх в цій версії, - заявив Дейв Берк.

Довгі скріншоти можна робити на інших смартфонах:

Нагадаємо, що раніше Google відмовилася від функції Scoped Storage Android Q. Вона покликана підвищити безпеку операційної системи шляхом обмеження доступу додатків до даних інших програм. Це нововведення буде також реалізовано в Android R.

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