Google Assistant навчили досконало розпізнавати пісні

Голосовий помічник для смартфонів від корпорації Google отримає просунуту функцію розпізнавання музики.

Ексклюзивна функція "Що зараз грає" вперше була представлена Google на смартфоні Pixel 2 в кінці 2017 року. Тепер функцію вдосконалили і на базі навченої нейромережі запустили в Google Assistant. Після свіжого оновлення "розумний помічник" навчився давати швидку й точну відповідь на голосовий запит "Окей Google, яка це пісня?".

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Assistant перевершує свого попередника в смартфоні Pixel 2 тим, що порівнює музику з тисячами файлів з нейромережі, тоді як раніше вона вгадувала на основі збереженого в базі прикладів. При цьому помічник здатний видати відповідь всього за кілька секунд, і буде доступний для встановлення на різних моделях смартфонів, а не тільки на Pixel 2.

Ну а якщо з першого разу розпізнати пісню все-таки не вдасться, то помічник бере її як "домашнє завдання": зберігає мелодію в нейромережі і потім вивчає. Оновлена ​​технологія стане доступна користувачам Google Assistant вже найближчим часом.

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