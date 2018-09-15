Скільки смартфонів працюють на базі Android Pie: цифра вражає

Google опублікувала свіжу порцію статистики, у якій розповідається про популярність різних версій операційної системи Android, актуальних для початку вересня.

Звичайно, найбільше усіх цікавить Android 9.0 Pie, який вийшов 6 серпня 2018 року. Однак в цьому звіті нова ОС Google розробниками не згадується. Це означає, що більш ніж за місяць вона не змогла набрати й 0,1% ринку – мінімальний поріг, необхідний для включення до рейтингу.

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Найпоширенішою системою залишається Android Nougat з часткою 30,8% і, ймовірно, зміна лідера нас чекає ще нескоро. На другому місці розташована Android Marshmallow з часткою 27,7%, а замикає трійку – Lollipop з часткою 19,2%. Android Oreo, що розташувалася на четвертому місці, за місяць змогла наростити свою частку лише на 2,5% і зараз охоплює 14,6% ринку. Замикає п'ятірку KitKat з часткою 8,6%.

Версії Jelly Bean, Ice Cream Sandwich і Gingerbread займають відповідно 3,5%, 0,3% і 0,3%.

Залишається додати, що на сьогодні Android 9.0 Pie доступна для смартфонів Google Pixel і Pixel 2, а також Essential Phone, Nokia 7 Plus та Xiaomi Mix 2s. Будемо сподіватися, що надалі ініціатива Project Treble, яку представили ще рік тому, зможе надати більш відчутний ефект і темпи поширення Android 9 сильно збільшаться.

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