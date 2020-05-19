Гонщик Формули-1 знявся для Giorgio Armani: стильні фото

Пілот Ferrari Шарль Леклер знявся у новій рекламній кампанії Giorgio Armani. 22-річний автогонщик з Монако став обличчям лінійки Made to Measure – сервісу пошиття піджаків за мірками та побажаннями замовника.

На серії студійних чорно-білих знімків фотографа Джона Балсома (відомого співпрацею з The Telegraph і Mr Porter) Леклер позує у вишуканих костюмах Giorgio Armani. Як повідомляють представники модного будинку, зйомка проходила в Сен-Тропе ще до пандемії коронавірусу.

Візьміть на озброєння: Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп

"Дуже радий повідомити, що тепер я представляю бренд Giorgio Armani і лінійку Made to Measure. Разом з автоспортом і музикою мода завжди була моєю пристрастю, а представляти настільки культовий бренд – це величезна честь", – написав гонщик у своєму інстаграмі.

Зазначимо, що Шарль Леклер – чемпіон серії GP3 2016 року і ФІА "Формули-2" 2017 року. Він є третім за рахунком пілотом з Монако (монегасків) в історії "Формули-1".

Читайте також: Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+