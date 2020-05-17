Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп

У всьому світі пандемія коронавірусу повільно йде на спад. У містах України також послаблюють умови карантину, у результаті чого починають свою роботу перукарні та салони краси. Тож сьогодні розповідаємо, як вибрати барбершоп чоловікам, які впродовж двох місяців не мали змоги підстригтися.

Через послаблення карантину у містах України почали працювати перукарні. Тож модники уже можуть привести себе у порядок. А з огляду на те, що у середньому чоловік відвідує перукарню 1-2 рази на місяць, то сучасним чоловікам далися нелегко ці два місяці утримання від походу до перукаря. І щоб не прогадати з вибором, розповідаємо, на які критерії варто звернути увагу під час пошуку барбершопу, адже сюди приходять не тільки за якісними стрижками чи голінням, але й щоб просто провести час в чоловічій компанії.

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Власники часто створюють для цього всі умови: зони відпочинку зі зручними диванами, ігрові приставки і пригощають гостей випивкою.

Як вибрати барбершоп: ТОП-5 основних правил

Найчастіше чоловіки йдуть не в саме заклад – перукарню. Найчастіше чоловіки йдуть за майстром. Де б він не працював, в якому районі б не стриг, якщо ти знайшов його, то напевно будеш ходити саме до нього. Крім цього, можна визначити ще такі правила вибору:

Відгуки знайомих або інформація в мережі;

Розташування;

Ціна;

Атмосфера;

Інші особливості.

Відгуки знайомих або інформація в мережі

Цей критерій, швидше за все, є найзначущішим при виборі перукарні. Завжди перш, ніж віддати перевагу комусь ми радимося з друзями або шукаємо інформацію і відгуки в мережі. Барбершоп тут не виняток. Якщо твої знайомі вже відвідували подібні заклади – поцікався їхньою думкою. Уточни, як пройшов їхній похід в перукарню, як підстригли, чи задоволені вони результатом. Якщо рекомендацій від знайомих отримати не вдалося, пошукай їх у мережі. Існує багато сайтів з відгуками. Крім цього, є офіційні сторінки барбершопів в соціальних мережах. Клієнти часто пишуть там про свої враження.

Розташування

Стрижка волосся на голові і стрижка бороди безумовно дуже впливають на стиль і зовнішній вигляд в цілому. При цьому мало хто захоче витрачати кілька годин на дорогу до перукаря. Часто хлопці вибирають барбершоп, який розташований поруч з будинком або місцем роботи. Всі такі заклади нанесені на карту Google тому вибрати перукарню поруч не складе труднощів.

Ціна

Вартість стрижок також може стати чинником, який впливає на вибір місця для стрижки. Ціни в барбершопах зазвичай вищі, ніж в перукарнях, але всьому є своя межа. Сильно переплачувати навряд чи хтось захоче. В процесі вибору ти можеш промоніторити і скласти список цін у барбершопах і після цього зробити свій вибір.

Атмосфера

Як ми уже згадували – барбершопи – це не просто перукарні. Сюди приходять і за стрижками, і за атмосферою. Нерідко чоловіки забігають просто в гості навіть без необхідності підстригтися. Обстановка залежить від інтер'єру та персоналу закладу. Важливо, щоб і стрижка була хорошою і проводили її в приємній атмосфері.

Інші особливості

У цей пункт можна віднести всі інші причини вибрати саме конкретний барбершоп. Це може бути все що завгодно, наприклад, сподобалася адміністратор. Тобі може сподобатися випивка, яку наливають або можливість пограти на приставці. Безумовно всі ці критерії ми виносимо на останнє місце.

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