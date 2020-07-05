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Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів

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Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів - фото 1

Популярний порноресурс xHamster опитав 15 тисяч своїх користувачів, щоб дізнатися, як співвідносяться їхні політичні і сексуальні переваги. Результати дослідження опубліковані у блозі сайту. Якщо коротко, то консерватори дійсно консервативні в ліжку, а прихильники лівих поглядів – навпаки.

Перше питання звучало так: "Який з нижченаведених пунктів краще описує ваше сімейне становище". Варіант "В (цивільному) шлюбі" частіше вибирали консерватори, а найрідше – антифа. Останні найчастіше перебували у поліаморних відносинах, а ось аполітичні люди в основному самотні. Серед антифа й правих радикалів виявилося чимало вдів і вдівців.

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Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів - фото 414121

Описуючи свою сексуальну орієнтацію, більшість респондентів віднесли себе до гетеросексуалів: так себе описують переважна кількість консерваторів, а ось антифа і ліворадикали – найрідше. Останні частіше за інших вибирали пункт "Бісексуал" або "Гей або лесбіянка". Примітно, що серед людей з радикальними поглядами частіше зустрічалися асексуали.

Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів - фото 414120

Крайні праві й антифа – найактивніші в сексуальному плані: вони займаються сексом раз або кілька разів на день. Альтернативні праві при цьому зазначили, що займаються ним рідко або не займалися взагалі. Після них йдуть тільки аполітичні люди, але зате вони частіше за інших дивляться порно.

Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів - фото 414120

До питання про гроші. Більше за інших за порно готові платити антифа, а менше – консерватори. Також антифашисти частіше, ніж всі респонденти, купують секс-іграшки.

Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів - фото 414122

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Джерело: xhamster
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