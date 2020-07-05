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Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів
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Популярний порноресурс xHamster опитав 15 тисяч своїх користувачів, щоб дізнатися, як співвідносяться їхні політичні і сексуальні переваги. Результати дослідження опубліковані у блозі сайту. Якщо коротко, то консерватори дійсно консервативні в ліжку, а прихильники лівих поглядів – навпаки.
Перше питання звучало так: "Який з нижченаведених пунктів краще описує ваше сімейне становище". Варіант "В (цивільному) шлюбі" частіше вибирали консерватори, а найрідше – антифа. Останні найчастіше перебували у поліаморних відносинах, а ось аполітичні люди в основному самотні. Серед антифа й правих радикалів виявилося чимало вдів і вдівців.
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Описуючи свою сексуальну орієнтацію, більшість респондентів віднесли себе до гетеросексуалів: так себе описують переважна кількість консерваторів, а ось антифа і ліворадикали – найрідше. Останні частіше за інших вибирали пункт "Бісексуал" або "Гей або лесбіянка". Примітно, що серед людей з радикальними поглядами частіше зустрічалися асексуали.
Крайні праві й антифа – найактивніші в сексуальному плані: вони займаються сексом раз або кілька разів на день. Альтернативні праві при цьому зазначили, що займаються ним рідко або не займалися взагалі. Після них йдуть тільки аполітичні люди, але зате вони частіше за інших дивляться порно.
До питання про гроші. Більше за інших за порно готові платити антифа, а менше – консерватори. Також антифашисти частіше, ніж всі респонденти, купують секс-іграшки.
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